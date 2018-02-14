Актриса Минни Драйвер отказалась быть послом гуманитарной организации Oxfam после секс-скандала с сотрудниками компании. Поводом стало расследование Times о том, что благотворители пользовались услугами несовершеннолетних проституток на Гаити.

После 20 лет сотрудничества я больше не могу поддерживать и защищать «Oxfam», приводит заявление Минни Драйвер газета «Daily Telegraph». По словам актрисы, она не допустит, чтобы «отвратительные ошибки этой организации мешали работать с хорошими людьми». В «Oxfam» сказали, что сожалеют о таком решении Драйвер, но понимают и уважают его. Всего как отмечается, за несколько дней от помощи гуманитарной организации отказались более 1200 жертвователей. Причиной послужила информация газеты Times о том, что во время ликвидации последствий землетрясения на Гаити в 2011 году сотрудники «Oxfam» заказывали себе на острове несовершеннолетних проституток. Их, как отмечает издание, приглашали в частные виллы, которые арендовались для миссии гуманитарной организации. В понедельник заместитель исполнительного директора «Oxfam» Пенни Лоуренс ушла в отставку, взяв на себя ответственность за неподобающе поведение своих сотрудников на Гаити.

Четыре года назад от сотрудничества с Oxfam отказалась актриса Скарлет Йоханссон. Поводом послужили разногласия по поводу бойкота продукции с оккупированного Израилем Западного берега реки Иордан.