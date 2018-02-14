В Думу внесён законопроект, который предусматривает пожизненный срок тюремного заключения для педофилов
Инициатива принадлежит вице-спикеру палаты, единороссу Ирине Яровой.
Если поправки в Уголовный кодекс будут приняты, то высшая мера станет реальным наказанием для тех, кто совершит преступления сексуального характера в отношении детей до 14 лет. Отягчающим обстоятельством авторы законопроекта хотят сделать факт совместного проживания с ребенком — речь идет о близких родственниках и других членах семьи. Также депутаты предлагают силовикам особо обращать внимание на распространение порнографии среди детей и понуждение к действиям сексуального характера через интернет. Проект закона, кстати, позволяет приостановить сроки давности преступлений, которые совершены в отношении малолетних до достижения ими 18 лет. По словам вице-спикера Думы Ирины Яровой, которая и стала одним из авторов законопроекта, предложенные поправки уже одобрены Верховным судом, а также детским омбудсменом. Предложение наказывать педофилов пожизненным сроком заключения ранее поддержали и в правительстве.
Максимальный срок для педофилов, который предусмотрен действующей сейчас нормой законодательства— 15 лет тюрьмы.
Комментарии11
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shlevet 14 февраля 2018 | 15:09
Ну всё, в Евросоюз нам попасть не светит
astet 14 февраля 2018 | 15:12
shlevet: Только такие идиоты,
которые встают при избрании Трампа президентом,
могут принять такой закон!!!
Что это даст?
Будет много больше трупов несовершеннолетних,
потому что терять-то нечего:
два пожизненных срока
за изнасилование и убийство не дадут!
ebu_xoxlob_01 14 февраля 2018 | 15:37
astet: я так понимаю ты потенциальный педофил , иначе ты бы его не критиковал
ruki_proch 14 февраля 2018 | 15:12
А заодно - пожизненное заключение для тех, кто фабрикует дела по уголовным преступлениям сексуального характера в отношении в отношении детей до 14 лет.
Что бы все те, кто пытался посадить Юрия Дмитриева из карельского "Мемориала" - и судья, и следователь, и фабриковавшие заключение "эксперты" - все бы сели пожизненно.
arabmot 14 февраля 2018 | 15:31
shlevet: А как там дела с вагнерофилами и путинафилами? Я, лично и под смертной казнью подпишусь)))
shlevet 14 февраля 2018 | 15:34
arabmot: Вам дай волю, так вы и лично казните тех кто отличается от вас политическим мнением =)):-)
zztop1960 14 февраля 2018 | 15:12
А ведь Рыбка приходится Приходько внучкой по возрасту
boroda_ 14 февраля 2018 | 15:20
zztop1960: ruki_proch: astet: Ыыы, педрилы защищают своих собратьев)). Я бы вас всех к реальной высшей мере приговаривал.
abuvgrobu 14 февраля 2018 | 15:27
Интересно, кто то проголосует против и нам скажут их фамилии?
hello_kiddy 14 февраля 2018 | 15:34
православные попЫ поскребли бороды, почесали мудя и насторожились...
dsa_dsf 14 февраля 2018 | 15:47
Ну теперь то расеюшка точно с колен встанет!