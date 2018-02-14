В Думу внесён законопроект, который предусматривает пожизненный срок тюремного заключения для педофилов

Инициатива принадлежит вице-спикеру палаты, единороссу Ирине Яровой.

Если поправки в Уголовный кодекс будут приняты, то высшая мера станет реальным наказанием для тех, кто совершит преступления сексуального характера в отношении детей до 14 лет. Отягчающим обстоятельством авторы законопроекта хотят сделать факт совместного проживания с ребенком — речь идет о близких родственниках и других членах семьи. Также депутаты предлагают силовикам особо обращать внимание на распространение порнографии среди детей и понуждение к действиям сексуального характера через интернет. Проект закона, кстати, позволяет приостановить сроки давности преступлений, которые совершены в отношении малолетних до достижения ими 18 лет. По словам вице-спикера Думы Ирины Яровой, которая и стала одним из авторов законопроекта, предложенные поправки уже одобрены Верховным судом, а также детским омбудсменом. Предложение наказывать педофилов пожизненным сроком заключения ранее поддержали и в правительстве.



Максимальный срок для педофилов, который предусмотрен действующей сейчас нормой законодательства— 15 лет тюрьмы.