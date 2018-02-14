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15:00, 14 февраля 2018

Роскомнадзор сообщил, что все СМИ удалили расследование Алексея Навального об  Олеге Дерипаске и Сергее Приходько

Роскомнадзор снова пригрозил блокировкой ресурсам, которые не удалят расследование Алексея Навального о  бизнесмене Дерипаске и вице-премьере Приходько. Расследование внесено в реестр запрещенной информации. У ресурсов есть срок до  сегодняшнего вечера, — сообщили «Интерфаксe» в пресс-службе Роскомнадзора. Как подчеркивают в ведомстве, к  сегодняшнему дню большинство интернет-ресурсов, указанных в решении Усть-Лабинского районного суда, удалили противоправную информацию.

В частности, блокировкой грозят YouTube и  Инстаграму.

Комментарии

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kindman_a 14 февраля 2018 | 15:04

Ага, давайте заблокируйте YouTube. И Инстаграм.
Фонарных столбов потом на вас не хватит. :-)))

kottigr1 14 февраля 2018 | 15:08

kindman_a: Роскомнадзор здорово помог Навальному.. Лучшего пиара для его расследования даже сложно было бы себе представить.

astet 14 февраля 2018 | 15:15

kottigr1: а если Навальный ещё даст интервью BBC,
то Дерипаска может вешаться ;)))

arabmot 14 февраля 2018 | 15:26

astet: А если ВВС США дадут интервью ВВС, вешаться может Путин)))

matros__koshkin_011 14 февраля 2018 | 15:35

Я чо-то так и не пойму, при чем тут Навальный. Чо он такого сказал? Скажите мне, нах ваще нужна яхта, если на нее блядей не приглашать? Не, ну сурьезно!

arkadia_1 14 февраля 2018 | 15:35

Роскомнадзор? А что это? У нас сеть TOR. У--У--У--Х--А--А--ХА !!!

captain_ 14 февраля 2018 | 15:17

1. Пьяный сброд и мародеры со споротыми шевронами на Донбассе под безымянными деревянными табличками с номерами. На каждой можно написать цифру 404.

2. Кровавый позорный фарш в Сирии, опять же, без знаков отличий. И опять на траурных черно-красных лентах нужно писать 404.

3. Фальшивая история с ее мединскими-панфиловцами с клеймом на лбах 404. Фейковое могущество и превосходство - Четыре, Ноль, Четыре.

4. Олимпиада в серых комбезах без опознавательных знаков, где чемпионы мира без мельдония через забор от своего сорокового места прыгают - тоже 404.

5. Извечный Рогозин, падающий в Атлантический океан своими ракетами - еще то жирное коррумпированное 404...

А так обидно обзывались: "Страна, которой нет! 404!"

Так кого здесь нет? Кто тут страна 404?

Понты и фейк. Ошибка 404: Живая ссылка, мертвая страна. Один сплошной кровавый миф...

belovnikita 14 февраля 2018 | 15:05

Террористы выдвинули ультиматум...

tks 14 февраля 2018 | 15:08

belovnikita: Оккупанты-путлеровцы выдвинули террористический ультиматум...

zztop1960 14 февраля 2018 | 15:05

Да неужели ? Вот смотрите https://www.youtube.com/watch?v=RQZr2NgKPiU

chapter_2 14 февраля 2018 | 15:20

zztop1960: Все 210 человек из "кремлёвского списка" радостно аплодируют Роскомнадзору...

tks 14 февраля 2018 | 15:06

Усть-лабильность развитого путинизма...

zztop1960 14 февраля 2018 | 15:20

tks:Здраствуй , Рыбка ты моя - говорили, целуя в щёку , своим жёнам Приходько и Дерипаска , приезжая домой с командировки

victoro 14 февраля 2018 | 15:06

Удививили! Будут писать по другому:
Дерипаска - ...................., Приходько - ...................

tks 14 февраля 2018 | 15:19

victoro: Пишите просто: деРЫБАська & ПЕРЕХОДЬко.

kriimsdyk 14 февраля 2018 | 15:27

tks: Неприходько

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ivar1964 14 февраля 2018 | 15:13

Какая прелесть! Не говорят, что вранье! Говорят, "запрещенная информация"! Государственная тайна!

svirepyi_gary 14 февраля 2018 | 15:13

Клевещут на святое.. на Россию…
Благо есть старые добрые проверенные методы защиты:
1. Метод Пехтина – «Всё врут, ничего у меня на западе нету, я уйду, но через суд докажу…»… только его и видели.
2. Метод журналиста-подонка Соловьёва – «Переулок, где жил Владимир Путин назывался не БАсков, а БаскОв, а стало быть всё остальное в фильме про Путина ложь.»
3. Метод Чайки – не разоблачая обвинения и не подавая в суд заявить – «Я.. я знаю кто это заказал !!!».
4. Метод ДИМОНА – «это компот какой то» (что в переводе на русский должно означать – кроссовки не покупал, на яхтах не плавал, во дворцах не живу, Алишера Бурунхановича не знаю и услуг ему не оказываю).

kapitankolbaskin 14 февраля 2018 | 15:16

svirepyi_gary: есть еще пятый...панБастрыкинский метод:
"сам убью,сам расследовать буду"

neitral_n 14 февраля 2018 | 15:16

Чот скромненько! А давай весь интернет заблокируем! Чего мелочиться?

spstank67 14 февраля 2018 | 15:28

neitral_n: Не надо им подсказывать. Потом будут говорить, что это не мы, а народ попросил.

aleks12 14 февраля 2018 | 15:18

YouTube рулит

platonnekafrin 14 февраля 2018 | 15:20

Уродство тут сплошное, а не политика. Какое-то ужасное уродство у этих персонажей запечатлела Настя. А поскольку "урод моральный" для таких людей понятие далекое, то речь наверняка идет об их физическом изъяне. Учитывая специализацию фоторепортера, определить то место, что стало причиной их паники, не составляет труда. Ребята, успокойтесь, по уверениям экономистом размер состояния не имеет значения.

kriimsdyk 14 февраля 2018 | 15:24

Паздняк. Дерипаску уже не отмыть, и Приходьку.

hello_kiddy 14 февраля 2018 | 15:30

kriimsdyk: да на этом куске застарелого дерьма пару капель свежего не особо-то и заметно...

mikac 14 февраля 2018 | 15:32

Ой ребята чего то вы врете)))) только что заходил на ютуб видео на тему рыбок доступно все работает))

piter_ug 14 февраля 2018 | 15:33

//все СМИ удалили расследование...//

И что, Рыбколовам резко полегчало?
Вряд ли, сослуживцы наверняка записали себе несколько копий для вручения Рыбколовам на праздники.

askol2016 14 февраля 2018 | 15:37

Кто такой этот комнадзор? Уголовные преступники Ампилонский и его подельники? И эти мерзавцы смеют осуществлять запрещенную Конституцией РФ цензуру? Упразднить эту враждебную бюрократическую структуру!

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