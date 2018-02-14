Роскомнадзор сообщил, что все СМИ удалили расследование Алексея Навального об  Олеге Дерипаске и Сергее Приходько

Роскомнадзор снова пригрозил блокировкой ресурсам, которые не удалят расследование Алексея Навального о бизнесмене Дерипаске и вице-премьере Приходько. Расследование внесено в реестр запрещенной информации. У ресурсов есть срок до сегодняшнего вечера, — сообщили «Интерфаксe» в пресс-службе Роскомнадзора. Как подчеркивают в ведомстве, к сегодняшнему дню большинство интернет-ресурсов, указанных в решении Усть-Лабинского районного суда, удалили противоправную информацию.

В частности, блокировкой грозят YouTube и Инстаграму.