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Эксклюзив Эха 14:35, 14 февраля 2018

Центральные российские телеканалы не сообщают об общем медальном зачете на Олимпиаде в Пхенчхане

Центральные российские телеканалы не сообщают зрителям об общем медальном зачете на Олимпиаде в Пхенчхане. Такие данные «Медиалогии» по мониторингу выпусков новостей поступили в распоряжение радиостанции «Эхо Москвы».

Согласно этому отчету, в период с 9 по 13 февраля в информационных программах федеральных каналов почти не было упоминаний, за исключением одного сюжета НТВ в воскресенье утром, о количестве наград, завоеванных спортсменами разных стран, и о том, какое место они занимают в неофициальном медальном зачете.

Во время прошлых Олимпийских Игр, как зимних, так и летних, российские центральные телеканалы регулярно сообщали информацию об общем медальном зачете, о его лидерах и том месте, которое в таблице занимала Россия.

Таблица медального зачета Олимпиады «Пхенчхан-2018» сейчас выглядит следующим образом: на 1-м месте – Германия, на 2-м – Нидерланды, на 3-м — США, Россия находится на 12-м месте.

Комментарии

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olegleon 14 февраля 2018 | 14:48

за них Эхо это делает, забыв, что "России" нет на Олимпиаде.

vinibi 14 февраля 2018 | 14:52

olegleon: У одного полезного идиотика-olegleon, как то спросили: какое ваше жизненное кредо?--- обелять и вылизывать преступно воровской кремлевский режим- не задумываясь ответил он!!!

padun 14 февраля 2018 | 14:57

Любимые российские спортивные "отмазки". Топ-15.

1. Серебро с золотым отливом
2. В шаге от золота
3. В шаге от пьедестала
4. Нам чуть-чуть не хватило
5. Для себя я считаю, что это победа
6. Нашим соперникам судьи помогли
7. Немножко не получилось
8. Бронза дороже золота
9. Мы им ещё покажем
10. Учитывая возраст (погоду, условия, враждебное окружение и т.д. и т.п.) - это победа
11. Почти победили
12. Пусть соперники пока радуются. Наши победы впереди.
13. Четвертое, восьмое, двадцатое (любое) место – это несомненный успех
14. Если бы не ветер (холод, оттепель, снег и т.д.) то………………………………
15. Если бы не яйца, то……………………………..

(комментарий скрыт)

litovec55 14 февраля 2018 | 15:07

padun: Топ-15.
Не завоевывают медали, демшмзу трясет. Завоевывают медали, демшиза из шкурки выпрыгивает!

ludvig14 14 февраля 2018 | 15:26

padun: к тому же, как правило лыжникам мешают лыжи, конькобежцам - коньки, хокеистам - шайба, а на летних играх пловцам - вода!

seryj_wolk 14 февраля 2018 | 15:36

ludvig14: Не сообщают, потому что хвастаться нечем. Подзаборная команда Весло находится в районе седалища!

shlevet 14 февраля 2018 | 14:58

vinibi: //...вылизывать преступно воровской кремлевский режим...//
Обычно вылизывает преступно воровской режим тот, кто к месту и не к месту о нём вспоминает =)):-)

abuvgrobu 14 февраля 2018 | 15:24

vinibi: У одной никчемной волнючки- vinibi как-то спросили: ваше жизненное кредо ? -- мазать дерьмом вся и всех, имеющих не такое, как у вонючки мнение - не задумываясь прогундосило оно..

vinibi 14 февраля 2018 | 15:38

abuvgrobu: Все вонючки и пригожинские задроты собрались в семейном альбоме одного выродка под ником-abuvgrobu!!!

pusin_patriot 14 февраля 2018 | 14:53

olegleon: По тексту не страна, а спортсмены страны.
Или вы их тоже по пескову закапываете - "это не наши?"

olegleon 14 февраля 2018 | 15:41

pusin_patriot: если бы про спортсменов шла речь, то нормально СМИ указало бы, что допущены были только часть спортсменов

shlevet 14 февраля 2018 | 14:49

А зачем?
Все светлолицые люди уже выбросили зомбоящики и читают и слушают только ЭМ

pusin_patriot 14 февраля 2018 | 14:57

shlevet: Ну вот и боты, значит пронесло, сегодня без третей мировой, очнулся володенька, очнулся ясно-солнышко, раздал печенек с пенделями пропагандистам, снабдив направлениями. Значит без сюрпризов и едет в прежнем русле.

shlevet 14 февраля 2018 | 15:00

pusin_patriot:
2 по русскому.
Садитесь.
И больше не позорьтесь

vinibi 14 февраля 2018 | 15:35

pusin_patriot: Что опять эта вонючка тетя shlevet здесь отирается? я эту полоумную дочь бомжихи отправил в черные списки- эта ублюдина загадила всю ветку своим пропагандистким поносом!!!

shlevet 14 февраля 2018 | 15:39

vinibi: //Что опять эта вонючка тетя shlevet здесь отирается? я эту полоумную дочь бомжихи отправил в черные списки- эта ублюдина загадила всю ветку своим пропагандистким поносом!!!//
Налицо либеральная толерантность и чуткое родительское воспитание =)):-)
Модераторам на заметку!

nikitin43 14 февраля 2018 | 14:50

разложение , коррупция , неправосудие , отсутствие выбора , цензура это звенья одной путенской цепи душащей россию .

scorpio_ 14 февраля 2018 | 14:56

nikitin43: ...и все это дерьмо цементирует в монолитный бетон Ложь.

pusin_patriot 14 февраля 2018 | 14:51

Вполне сравнимая с Ванкувером до допинговой Сочи позиция в неофициальном медальном зачете, второй десяток.

Ну без допингов за 8 лет можно натаскать со второй десятки места до 4, наверное. Но Сочи там явно отличалось "прыгом" на первое место после провала в Ванкувере, сейчас выравнивается. Если бы полным составом, может быть было бы 3-4 место в общем зачете как достижимая цель, если без допингов.

nikitin43 14 февраля 2018 | 14:53

pusin_patriot: а если без путена какое место ? и был бы без него допинговый скандал ?

pusin_patriot 14 февраля 2018 | 15:05

nikitin43: Можно только предполагать, я бы поставил на примерно 5,6 место в этом случае.
У Путина на спорт есть некоторый перекос за счет ущемления остального, как элемент политики, он же сам на интервью рассказал по сути, что рассматривает спорт как политический инструмент и пропаганду успешности своих деяний.

litovec55 14 февраля 2018 | 15:14

nikitin43: а если без путена какое место ?
С навальным вообще спорт закончится! Он физкультурой то никогда не занимался!

wojskowy Марек Качоровски 14 февраля 2018 | 14:54

Так и без ваших Центральных каналов весь интернет завален этими сведениями. А читать комментарии в российских СМИ просто смешно, особенно про лыжников: "Специально сбил нашего лыжника и поэтому занял первое мест". Хотя они оба свалились. Или такое: "Да серебряная медаль наших фигуристов дороже золота". И в том же духе всё остальное. Такое впечатление чту идут не соревнования, а Мировая война. Скоро как в КНДР про футболистов, что они в очередной раз стали чемпионами мира.

fanisos 14 февраля 2018 | 15:11

Чушь какая. Своими глазами видел на России 24 показывали медальный зачет. Другое дело, надо показывать этот зачет, когда лидеров мирового спорта не пригласили на ОИ.? А так 2 эшелон РФ выступает. Достаточно неплохо.

ed10075 14 февраля 2018 | 15:15

Им просто неловко... Стесняются.

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