Центральные российские телеканалы не сообщают об общем медальном зачете на Олимпиаде в Пхенчхане

Центральные российские телеканалы не сообщают зрителям об общем медальном зачете на Олимпиаде в Пхенчхане. Такие данные «Медиалогии» по мониторингу выпусков новостей поступили в распоряжение радиостанции «Эхо Москвы».

Согласно этому отчету, в период с 9 по 13 февраля в информационных программах федеральных каналов почти не было упоминаний, за исключением одного сюжета НТВ в воскресенье утром, о количестве наград, завоеванных спортсменами разных стран, и о том, какое место они занимают в неофициальном медальном зачете.

Во время прошлых Олимпийских Игр, как зимних, так и летних, российские центральные телеканалы регулярно сообщали информацию об общем медальном зачете, о его лидерах и том месте, которое в таблице занимала Россия.

Таблица медального зачета Олимпиады «Пхенчхан-2018» сейчас выглядит следующим образом: на 1-м месте – Германия, на 2-м – Нидерланды, на 3-м — США, Россия находится на 12-м месте.