Минни Драйвер отказалась от миссии посла Международной гуманитарной организации из-за скандала на Гаити

Знаменитая актриса Минни Драйвер отказалась от миссии посла Международной неправительственной гуманитарной организации «Оксфем» из-за скандала на Гаити.

Лондонская Times сообщила о том, что сотрудники организации, направленные на Гаити в 2011 году для помощи в ликвидации последствий землетрясения, пользовались услугами несовершеннолетних проституток.

В начале недели заместитель исполнительного директора «Оксфем» Пенни Лоуренс ушла в отставку. Она взяла на себя ответственность за неподобающее поведение своих сотрудников.