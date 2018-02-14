Минни Драйвер отказалась от миссии посла Международной гуманитарной организации из-за скандала на Гаити
Знаменитая актриса Минни Драйвер отказалась от миссии посла Международной неправительственной гуманитарной организации «Оксфем» из-за скандала на Гаити.
Лондонская Times сообщила о том, что сотрудники организации, направленные на Гаити в 2011 году для помощи в ликвидации последствий землетрясения, пользовались услугами несовершеннолетних проституток.
В начале недели заместитель исполнительного директора «Оксфем» Пенни Лоуренс ушла в отставку. Она взяла на себя ответственность за неподобающее поведение своих сотрудников.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
noxepy_1488 14 февраля 2018 | 14:39
Тут явно что-то личное. Детская травма засаднила, из темных и влажных глубин подсознания...
olegleon 14 февраля 2018 | 14:46
" пользовались услугами несовершеннолетних проституток. "
враньё это всё. они объясняли молодым гаитянкам прелести демократии и западного образа жизни и помогали им материально
tvitov66 14 февраля 2018 | 14:48
olegleon: надеюсь это святое место займет Минни Маус