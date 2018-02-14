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14:32, 14 февраля 2018

Минни Драйвер отказалась от миссии посла Международной гуманитарной организации из-за скандала на Гаити

Знаменитая актриса Минни Драйвер отказалась от миссии посла Международной неправительственной гуманитарной организации «Оксфем» из-за скандала на Гаити.

Лондонская Times сообщила о том, что сотрудники организации, направленные на Гаити в 2011 году для помощи в ликвидации последствий землетрясения, пользовались услугами несовершеннолетних проституток.

В начале недели заместитель исполнительного директора «Оксфем» Пенни Лоуренс ушла в отставку. Она взяла на себя ответственность за неподобающее поведение своих сотрудников.

Комментарии

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noxepy_1488 14 февраля 2018 | 14:39

Тут явно что-то личное. Детская травма засаднила, из темных и влажных глубин подсознания...

olegleon 14 февраля 2018 | 14:46

" пользовались услугами несовершеннолетних проституток. "

враньё это всё. они объясняли молодым гаитянкам прелести демократии и западного образа жизни и помогали им материально

tvitov66 14 февраля 2018 | 14:48

olegleon: надеюсь это святое место займет Минни Маус

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