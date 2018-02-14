В окружной административный суд Киева подан иск Михаила Саакашвили
В окружной административный суд Киева подан иск Михаила Саакашвили. Он требует отменить решение о выдворении в Польшу и признать незаконными действия миграционной службы, погранслужбы и МВД Украины.
В понедельник Саакашвили задержали в центре Киева, а затем выдворили в Польшу. Политик заявил, что не оставит попыток вернуться на Украину.
Комментарии4
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olegleon 14 февраля 2018 | 14:42
он бы на свою родину вернулся бы, в родной дом
noxepy_1488 14 февраля 2018 | 14:44
Украина правовое государство. Уверен, что украинцы быстро решат эту проблему. Все будет четко. Сказали вчера в ЦРУ, что будут досрочные выборы - всё, так тому и быть!
boroda_ 14 февраля 2018 | 15:38
noxepy_1488: Украина правовое государство.
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Золотые слова! Проспекты Шухевича и Бандеры сильно подтверждают Ваши слова. Сала Уркоине, героям сала!
o_smirnov 14 февраля 2018 | 15:10
"До свиданья, наш ласковый Миша,
Возвращайся в свой сказочный лес"