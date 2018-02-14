В окружной административный суд Киева подан иск Михаила Саакашвили. Он требует отменить решение о выдворении в Польшу и признать незаконными действия миграционной службы, погранслужбы и МВД Украины.

В понедельник Саакашвили задержали в центре Киева, а затем выдворили в Польшу. Политик заявил, что не оставит попыток вернуться на Украину.