Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект о пожизненном лишении свободы для педофилов
Группа депутатов во главе с вице-спикером Ириной Яровой внесла в Госдуму законопроект о пожизненном лишении свободы для педофилов. Законопроект позволяет приостановить сроки давности по преступлениям в отношении малолетних до достижения ими совершеннолетия.
По данным Яровой, в 2017 году более 9 с половиной тысяч несовершеннолетних стали объектами посягательств. Около половины пострадали от сексуального насилия.
Комментарии20
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noxepy_1488 14 февраля 2018 | 14:37
Да это же тридцать восьмой кот! Что она себе позволяет! Господин Шендерович, арестуйте нахалку!!!
olegleon 14 февраля 2018 | 14:40
noxepy_1488: это же возвращение к сталинским методам! нетоллерантно наказывать людей с определённой ориентацией
tvitov66 14 февраля 2018 | 14:45
olegleon: ждем реакции РПЦ МП - надеюсь богославят :)
nikitin43 14 февраля 2018 | 14:38
за " антисиротский " закон они все включая нацлидера могут попасть под этот закон .
nikitin43 14 февраля 2018 | 14:40
nikitin43: лишив, вопреки конституции , всех норм морали права сирот на жизнь и семью эти твари лишили себя права называться людьми .....
archibald_dandy_esquire 14 февраля 2018 | 14:40
Уважаемые леди и сэры,
что позволяет себе Яровая?! она подумала о православных батюшках, сотрудниках внутренних органов и высокопоставленных чиновниках России?!
Или этот закон будет применяться исключительно к оппозиционерам и гражданам РФ, не занимающим руководящие посты?
noxepy_1488 14 февраля 2018 | 14:46
archibald_dandy_esquire: Барсучонок, где шутка про поцелуй мальчика в живот? Недорабатываем!
dokolle 14 февраля 2018 | 15:07
noxepy_1488: про поцелуй мальчика в живот?
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А были мальчик, что-то ничего не слышно, потому что если тебя поцелует Россия... ого-го.
А вы сами noxepy пробовали? Вы должны брать пример со старшего всех начальников, тогда вы пойдете на повышение в смысле понижения.
noxepy_1488 14 февраля 2018 | 15:24
dokolle: Поскреби упоротого либерала, найдешь упоротого совка))) И тот и другой лезут с советами, и указывают всем и каждому, что они должны делать)))
amrigo 14 февраля 2018 | 14:42
Попы не позволят такой закон принять, это исключено.
skanon 14 февраля 2018 | 14:43
Все наши правители очень любили детей, и нынешний - тоже. Как бы нам без Президента не остаться! )
udalennyi2 14 февраля 2018 | 14:46
А кто у нас главный педофил?. Правильно, мы все его знаем. Любитель детских животиков, наш вседержитель.
nichirin 14 февраля 2018 | 14:46
Половину депутатского корпуса, включая само яровое, из здания Госдурмы будут под конвоем выводить после принятия, видимо.
prostovanya 14 февраля 2018 | 14:47
Ну а в группе риска воспитатели, учителя, в-общем те, кто работает с детьми... Приемные родители...
История Юрия Дмитриева - нагляднейший пример, как этот закон может и, скорее всего, где-то будет использоваться.
ugas 14 февраля 2018 | 14:53
prostovanya: У нас все законы именно так и используются.
sergei_tn 14 февраля 2018 | 14:52
Вообще-то, дело в неотвратимости наказания, непредвзятости судов и в равенстве всех перед законом.
У нас это выльется в еще одном способе расправы с неугодными. Примеры уже есть.
terens 14 февраля 2018 | 14:54
РПЦ не одобрит.
mavy 14 февраля 2018 | 15:01
Ну и зачем? Кормить и содержать этих извергов всю оставшуюся жизнь? Конечно - у России много денег и их некуда девать. А ведь есть и применяеться другой спосб, совсем дешёвый. Это кастрация. Не обязательно хирургическая, можно при помощи химии. Применяется к неисправымим. То есть попался второй или третий раз - и всё, ты уже не мужик.
ltyio 14 февраля 2018 | 15:06
mavy: А зачем ждать когда он второй или третий раз изнасилует ребенка ? Первого раза более чем достаточно, да и кроме кастрации есть гораздо более дешевые способы. Патрон стоит очень дешево.
livery 14 февраля 2018 | 15:28
Мало у нас этих дармоедов что на полном пансионе сидят! А когда борцы за права человека добьются что бы их не хуже чем в Европе содержали...! Койкоместо только прибавится.