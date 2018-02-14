Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект о пожизненном лишении свободы для педофилов

Группа депутатов во главе с вице-спикером Ириной Яровой внесла в Госдуму законопроект о пожизненном лишении свободы для педофилов. Законопроект позволяет приостановить сроки давности по преступлениям в отношении малолетних до достижения ими совершеннолетия.

По данным Яровой, в 2017 году более 9 с половиной тысяч несовершеннолетних стали объектами посягательств. Около половины пострадали от сексуального насилия.