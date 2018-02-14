Летчики-испытатели сымитируют взлет разбившегося самолета Ан-148 Саратовских авиалиний

Летчики-испытатели Летно-исследовательского института имени Громова сымитируют взлет разбившегося самолета Ан-148 Саратовских авиалиний. Это произойдет в подмосковном Жуковском. Будут отрабатываться различные элементы с включением датчиков двигателей и других бортовых систем, — рассказали ТАССв институте.

Эксперимент может пролить свет на причины авиакатастрофы. Когда состоится испытательный полет, пока неизвестно.

Ан-148 разбился 11 февраля через несколько минут после взлета. Погиб 71 человек.