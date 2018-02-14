Летчики-испытатели сымитируют взлет разбившегося самолета Ан-148 Саратовских авиалиний
Летчики-испытатели Летно-исследовательского института имени Громова сымитируют взлет разбившегося самолета Ан-148 Саратовских авиалиний. Это произойдет в подмосковном Жуковском. Будут отрабатываться различные элементы с включением датчиков двигателей и других бортовых систем, — рассказали ТАССв институте.
Эксперимент может пролить свет на причины авиакатастрофы. Когда состоится испытательный полет, пока неизвестно.
Ан-148 разбился 11 февраля через несколько минут после взлета. Погиб 71 человек.
Комментарии18
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kottigr1 14 февраля 2018 | 14:37
На кадрах камер наружного наблюдения у жителей близлежащих домов зафиксирован взрыв самолета в воздухе. Летчики-испытатели сымитируют взрыв разбившегося самолета Ан-148 .. ?
andre_klimov 14 февраля 2018 | 14:46
kottigr1:
На камеру зафиксировано падение горящего фрагмента. Судя по пламени - с остатками горючего. Если бы судно падало со скоростью 800 км/час под углом 30 градусов целиком, как пишут - там был бы пахотный след, воронка нехилая и всё бы горело на сотню метров по форме лепестка.. Очень похоже на то, что на камеры попал двигатель. При разрушении фюзеляжа у него больше шансов остаться "куском".
Будут ли на этих имитациях представители ВАСО и КБ Антонова?
И что-то там не слышно ничего про речевой самописец. Так никто и не может обьяснить полное молчание экипажа и систем.
mmm_333 14 февраля 2018 | 14:54
andre_klimov: Если примерно так как вы говорите, то на видео думаю центроплан самолета. И когда обломки раскиданы на 30 га, то это говорит как правило о том, что самолет начал разрушаться в воздухе. Пока как-то не верю я в выводы МАК, вот что значит уже репутация.
andre_klimov 14 февраля 2018 | 15:12
mmm_333:
Огненный шар, сопровождавший отскок ставит под сомнение, что это был центроплан. Это должна быть часть с топливом. К тому же центроплан рарушается не особо дробясь, а сминаясь с разрывами. А тут из крупных фрагментов только - куски двигателя и хвостового оперения. Так что вероятность мала.
На самом деле помочь могла бы карта обнаруженных фрагментов, но этот документ вряд ли когда опубликуют.
makhnaehe 14 февраля 2018 | 15:17
mmm_333: Как раз на камере четко видно падение, взрыв на земле и уже отлет от земли горящей части самолета. Не говорите чепухи.
kottigr1 14 февраля 2018 | 15:22
makhnaehe: На камерах есть два взрыва.. Один в воздухе, когда самолет взорвался и второй взрыв уже когда часть его обломков рухнули на землю.
makhnaehe 14 февраля 2018 | 15:28
kottigr1: Я только одну запись видел и соответственно с одной камеры. Или вы фантазируете или скиньте мне эти записи камер. Кстати, вбросов с этим бортом много, начиная с почтового вертолета.
kottigr1 14 февраля 2018 | 15:37
makhnaehe: Попробуйте найти на "Эхо Москвы". Видео выкладывали отдельным блогом.
andre_klimov 14 февраля 2018 | 15:32
makhnaehe:
Откройте официальное видео СК. Сьёмка места падения с их дрона. Найдите пахотный след, воронку и следы горения. Тогда будет о чём говорить.
mmm_333 14 февраля 2018 | 15:39
makhnaehe: Я говорю чушь? Тогда обоснуйте мне как от падения целого до падения самолета его остатки разлетелись на такое значительно расстояние? В таких случаях обломки остаются относительно компактно.
mikac 14 февраля 2018 | 15:49
makhnaehe: Как вы себе это представляете? Он мячик что ли?
glotze7 14 февраля 2018 | 14:37
А удариться так о землю, чтобы на километр ошметки летели - сымитировали?
ramen 14 февраля 2018 | 14:40
И упадёт... под Домодедово... Там недалеко от Жуковского... Чуть западнее...
vise1 14 февраля 2018 | 14:41
Россия - страна победившей имитации !
Куда не кинь ,
везде имитация .
vilingrad 14 февраля 2018 | 14:54
Надо бы будущим вдовам чегой-то перечислить... от администрации...
aleks12 14 февраля 2018 | 15:06
Самолет Ан-148−100В (заводской номер 27 015 040 004) был выпущен ОАО «Воронежское Акционерное Самолетостроительное Общество» («ВАСО») в июне 2010 года по заказу авиакомпании «Россия» не менее 15 раз попадал во внештатные ситуации.
Наиболее серьезный инцидент, освещавшийся в СМИ, произошел с бортом RA-61 704 24 февраля 2012 года во время выполнения международного рейса из Берлина в Санкт-Петербург. После взлета на взлетно-посадочной полосе аэропорта «Шенефельд» было обнаружено колесо от Ан-148.
Подробности: https://regnum.ru/news/2378987
makhnaehe 14 февраля 2018 | 15:14
Какая-то дичайшая ситуация. Отказ датчиков скорости привел к катастрофе. Ведь должно быть какое-то дублирование, хотя бы примитивное или другие косвенные параметры, наблюдение за которыми позволит продолжить полет. Хотя, скорее всего я что-то не понимаю, всегда вызывало уважение профессия пилота. Поднять такую массу металла в воздух и посадить её необходимы огромные знания и навыки.
piter_ug 14 февраля 2018 | 15:28
//Будут отрабатываться различные элементы с включением датчиков двигателей и других бортовых систем//
Здрасьте-приехали!
А во время пуска в эксплуатацию самолета этого никто не делал?