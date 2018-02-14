Сторонники Навального собираются стать наблюдателями от штабов кандидатов в президенты на выборах в регионах

Сторонники Алексея Навального собираются стать наблюдателями от штабов кандидатов в президенты на выборах в регионах. Уже достигнуты предварительные договоренности, — рассказал «Эху» руководитель федерального штаба политика Леонид Волков. Он добавил, что за вчерашний день в наблюдатели записались более 15 тысяч человек.