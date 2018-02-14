Сторонники Навального собираются стать наблюдателями от штабов кандидатов в президенты на выборах в регионах
Сторонники Алексея Навального собираются стать наблюдателями от штабов кандидатов в президенты на выборах в регионах. Уже достигнуты предварительные договоренности, — рассказал «Эху» руководитель федерального штаба политика Леонид Волков. Он добавил, что за вчерашний день в наблюдатели записались более 15 тысяч человек.
Комментарии3
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olegleon 14 февраля 2018 | 14:17
развод лохов продолжается. одни разводят на "явку", другие на деньги
nikitin43 14 февраля 2018 | 14:36
olegleon: путен сын власовца умышленно устроил хаос в россии , так легче рулить в мутной воде.
vlad_sabbath 14 февраля 2018 | 14:28
Ну так вот это другое дело. Не за бойкот надо агитировать, а помогать кандидатам наблюдать за выборами. Интересно было бы узнать, к каким кандидатам "навальнята" больше всего записываются наблюдателями ))