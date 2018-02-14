В Госдуме решили отменить все правительственные часы, на которых выступают сотрудники правительства, вплоть до президентских выборов. Таким образом законодатели не хотят отвлекать электорат от кампании Владимира Путина.

Профильные чиновники могут не появиться в Госдуме вплоть до мая, когда будет объявлен уже новый состав правительства. Как пишет «Коммерсантъ» до выборов в нижней палате парламента должны были выступить пять представителей правительства, причем два из них – на очень чувствительные темы. Это курирующий военно-промышленный комплекс вице-премьер Дмитрий Рогозин и министр спорта Павел Колобков. Их выступления имели шанс стать резонансными из-за «неудобных» вопросов со стороны оппозиционных партий.

К слову, 11 апреля перед законодателями с отчетом выступит глава правительства Дмитрий Медведев. Однако депутаты будут иметь возможность задать премьеру значительно меньше вопросов, чем могли бы в случае выступления пятерых профильных сотрудников Белого дома. По данным «Коммерсанта» это может быть сделано для того, чтобы не усиливать критический фон в предвыборный период.

В Совете Федерации, где практически нет представителей оппозиционных партий, правительственные часы решили не отменять.