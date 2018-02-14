В Госдуме решили отменить все правительственные часы, на которых выступают сотрудники правительства
В Госдуме решили отменить все правительственные часы, на которых выступают сотрудники правительства, вплоть до президентских выборов. Таким образом законодатели не хотят отвлекать электорат от кампании Владимира Путина.
Профильные чиновники могут не появиться в Госдуме вплоть до мая, когда будет объявлен уже новый состав правительства. Как пишет «Коммерсантъ» до выборов в нижней палате парламента должны были выступить пять представителей правительства, причем два из них – на очень чувствительные темы. Это курирующий военно-промышленный комплекс вице-премьер Дмитрий Рогозин и министр спорта Павел Колобков. Их выступления имели шанс стать резонансными из-за «неудобных» вопросов со стороны оппозиционных партий.
К слову, 11 апреля перед законодателями с отчетом выступит глава правительства Дмитрий Медведев. Однако депутаты будут иметь возможность задать премьеру значительно меньше вопросов, чем могли бы в случае выступления пятерых профильных сотрудников Белого дома. По данным «Коммерсанта» это может быть сделано для того, чтобы не усиливать критический фон в предвыборный период.
В Совете Федерации, где практически нет представителей оппозиционных партий, правительственные часы решили не отменять.
Комментарии6
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olegleon 14 февраля 2018 | 14:15
"из-за «неудобных» вопросов со стороны оппозиционных партий. "
кто им мешал все эти годы задавать "неудобные" вопросы?
bazilgu 14 февраля 2018 | 14:23
Ну и правильно! Не к лицу министрам распинаться перед этим серым чавкающем безликим болотом, от которого к таму же ничего не зависит.
sasass 14 февраля 2018 | 14:34
По суде дела правительства уже нет и нечего хромых лошадок уже слушать - они уже ничего и никого не везут ....
tvitov66 14 февраля 2018 | 14:37
sasass: дык если страной правит АП, которое по Конституции вааще не ветвь власти, а реальные институты стали атрибутами сувенирной демократии, то лишнюю клоунаду можно спокойно сокращать
taranь 14 февраля 2018 | 14:54
sasass: ....ну спорный вопрос... В случае победы вождя очень может быть старые лица всплывут в новом правительстве.
sv72 14 февраля 2018 | 15:15
"..законодатели не хотят отвлекать электорат от кампании Владимира Путина.." Это что за формулировка? Законодатели, обязанные заслушивать и оценивать работу правительства (от имени избирателей, на минуточку), с какого-то глузду решили этого не делать? Эдак они могут вообще перестать выполнять свои обязанности, "чтобы не отвлекать электорат от какой-нибудь кампании" ?? я правильно поняла? И да, о какой компании идет речь, где вы видели изб. кампанию Путина? Изб. кампанию Навального видела, Собчак - худо-бедно - но видела. А изб. кампании у Путина нет, ему она нафиг не нужна, он уже все решил для себя и за нас.