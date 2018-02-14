У самолетов Sukhoi Superjet 100, по некоторым данным, возможно обледенение датчиков скорости. Аналогичный сбой мог привести к крушению Ан-148 в Подмосковье. Об этом пишет сегодня газета «Коммерсантъ». Издание ссылается на телеграмму от Росавиации, подлинность которой в ведомстве подтвердили.

Производитель Sukhoi Superjet 100 отрицает проблемы с датчиками скорости самолётов. Компания «Гражданские самолёты Сухого» призвала «избегать непрофессиональных оценок технических деталей».

Сбой в работе датчиков скорости рассматривается как одна из основных версий крушения Ан-148 в Подмосковье 11 февраля, когда погиб 71 человек.

Между тем в Жуковском решили провести испытательный полет, имитирующий взлет разбившегося Ан-148 Саратовских авиалиний. Об этом сообщает агентство ТАСС. Согласно этим сведениям, данные параметров полета будут полностью идентичны тем, которые были у разбившегося лайнера. Во время эксперимента будут отрабатывать разные элементы с отключением датчиков, двигателей и других бортовых систем, — сказал источник. Точную дату испытаний он не назвал.