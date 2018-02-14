В Кремле не видят необходимости объявлять траур в стране в связи с гибелью в Сирии россиян, предположительно наёмников из частной военной компании Вагнера. Число жертв авиаудара США близ города Дейр-эз-Зор варьируется от 11 до более двухсот человек. Источники в МИДе усомнились в крупных потерях.

«Не понял сути, в связи с чем должен объявляться траур?» — так отреагировал Дмитрий Песков на соответствующий вопрос журналистов. Пресс-секретарь президента сказал, что Кремлю неизвестно о большом числе погибших россиян в Сирии. При этом он не исключил, что в арабской стране могут находиться наши соотечественники, которые к вооружённым силам отношения не имеют.

Пресс-секретарь президента также опроверг сообщения СМИ о том, что Путин якобы проводит совещания с военными начальниками по Сирии. Классической дезинформацией назвал сообщения о большом числе погибших в Сирии россиян источник в МИДе. И обвинил в этом западные СМИ. Ранее агентство Bloomberg сообщило о более двухсот погибших при авиаударе США, Рейтер о более ста. Минобороны на днях объявило, что никаких россиян в зоне обстрела в провинции Дейр-эз-Зор не было. А были 25 раненых сирийских ополченцев. Последние несколько дней военное ведомство хранит молчание. Зато высказался бывший командующий десантными войсками, а ныне глава думского комитета по обороне Владимир Шаманов. Он назвал недостоверными данные о гибели десятков, а возможно и сотен россиян при авиаударе США неделю назад. По мнению Шаманова, кто-то специально сгущает краски. Информацию проверяют, но достоверных данных пока нет, сказал глава думского комитета по обороне.

На этом фоне независимая расследовательская группа Conflict Intelligence Team назвала имена ещё нескольких предполагаемых российских наёмников, погибших в Сирии. Это Алексей Шихов из Нижнего Новгорода, Владимир с позывным «Апостол» и Руслан Гаврилов из поселка Кедровое Свердловской области. До этого были установлены личности ещё пяти человек.

Официальные ведомства, и в частности, Минобороны, дальше будут действовать в зависимости от числа подтвержденных случаев гибели россиян. Так считает военный обозреватель, заместитель главного редактора «Ежедневного журнала» Александр Гольц.

Между тем зарубежная пресса пишет о том, что в Сирии воюют сотни, если не тысячи контрактников и что российские власти никогда это не признавали.

Контрактников задействовали, чтобы сохранить на низком уровне официальные потери и избежать сообщений о жертвах, особенно в преддверии президентских выборов, пишет газета The New York Times. Издание ссылается на работающего в Сирии российского бизнесмена, согласно которому в крупном последнем боевом столкновении на территории этой страны могли погибнуть более 200 россиян, а также выходцев из республик бывшего СССР. Ссылаясь на конкретных людей газета называет имена нескольких погибших неделю назад в районе Дейр-эз-Зора. Подтверждения о, по крайней мере, семерых погибших там россиянах имеют и частные расследователи из Conflict Intelligence Team. Цифру в двести россиян повторяет агентство Блумберг, менее достоверные источники говорят о шести сотнях погибших контрактников, пишет швейцарская Neue Zürcher Zeitung (перевод сайта Иносми). Газета сообщает, что перед нанесением ударов командование войск западной коалиции во главе с США связалось с российским военным руководством, но, как полагает автор публикации, оно было не в состоянии остановить наёмников.

Западные наблюдатели говорят об опасном развитии событий на сирийском театре военных действий, в котором мне заинтересованы ни США, ни Россия.