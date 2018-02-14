В Кремле не видят необходимости объявлять траур в стране в связи с гибелью в Сирии россиян
В Кремле не видят необходимости объявлять траур в стране в связи с гибелью в Сирии россиян, предположительно наёмников из частной военной компании Вагнера. Число жертв авиаудара США близ города Дейр-эз-Зор варьируется от 11 до более двухсот человек. Источники в МИДе усомнились в крупных потерях.
«Не понял сути, в связи с чем должен объявляться траур?» — так отреагировал Дмитрий Песков на соответствующий вопрос журналистов. Пресс-секретарь президента сказал, что Кремлю неизвестно о большом числе погибших россиян в Сирии. При этом он не исключил, что в арабской стране могут находиться наши соотечественники, которые к вооружённым силам отношения не имеют.
Пресс-секретарь президента также опроверг сообщения СМИ о том, что Путин якобы проводит совещания с военными начальниками по Сирии. Классической дезинформацией назвал сообщения о большом числе погибших в Сирии россиян источник в МИДе. И обвинил в этом западные СМИ. Ранее агентство Bloomberg сообщило о более двухсот погибших при авиаударе США, Рейтер о более ста. Минобороны на днях объявило, что никаких россиян в зоне обстрела в провинции Дейр-эз-Зор не было. А были 25 раненых сирийских ополченцев. Последние несколько дней военное ведомство хранит молчание. Зато высказался бывший командующий десантными войсками, а ныне глава думского комитета по обороне Владимир Шаманов. Он назвал недостоверными данные о гибели десятков, а возможно и сотен россиян при авиаударе США неделю назад. По мнению Шаманова, кто-то специально сгущает краски. Информацию проверяют, но достоверных данных пока нет, сказал глава думского комитета по обороне.
На этом фоне независимая расследовательская группа Conflict Intelligence Team назвала имена ещё нескольких предполагаемых российских наёмников, погибших в Сирии. Это Алексей Шихов из Нижнего Новгорода, Владимир с позывным «Апостол» и Руслан Гаврилов из поселка Кедровое Свердловской области. До этого были установлены личности ещё пяти человек.
Официальные ведомства, и в частности, Минобороны, дальше будут действовать в зависимости от числа подтвержденных случаев гибели россиян. Так считает военный обозреватель, заместитель главного редактора «Ежедневного журнала» Александр Гольц.
Между тем зарубежная пресса пишет о том, что в Сирии воюют сотни, если не тысячи контрактников и что российские власти никогда это не признавали.
Контрактников задействовали, чтобы сохранить на низком уровне официальные потери и избежать сообщений о жертвах, особенно в преддверии президентских выборов, пишет газета The New York Times. Издание ссылается на работающего в Сирии российского бизнесмена, согласно которому в крупном последнем боевом столкновении на территории этой страны могли погибнуть более 200 россиян, а также выходцев из республик бывшего СССР. Ссылаясь на конкретных людей газета называет имена нескольких погибших неделю назад в районе Дейр-эз-Зора. Подтверждения о, по крайней мере, семерых погибших там россиянах имеют и частные расследователи из Conflict Intelligence Team. Цифру в двести россиян повторяет агентство Блумберг, менее достоверные источники говорят о шести сотнях погибших контрактников, пишет швейцарская Neue Zürcher Zeitung (перевод сайта Иносми). Газета сообщает, что перед нанесением ударов командование войск западной коалиции во главе с США связалось с российским военным руководством, но, как полагает автор публикации, оно было не в состоянии остановить наёмников.
Западные наблюдатели говорят об опасном развитии событий на сирийском театре военных действий, в котором мне заинтересованы ни США, ни Россия.
Комментарии52
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
qroswen 14 февраля 2018 | 14:06
бгг "Родина вас бросит. Всегда"(с)
а лизанька писькова в парижу патриотизирует гг
nikitin43 14 февраля 2018 | 14:10
qroswen: признать наличие наёмников значит признать преступление власти , в россии наёмничество запрещено , а здесь и лугандон , крым , черногория ...
tvitov66 14 февраля 2018 | 14:18
nikitin43: забавно это так нарушителей закона из Сирии возвращают на углеводородную Родину - в виде Груз-200 и судить никого не надо и пассионарий ликвидирован ... сплошная польза ГОСУДАРЬству!
skolzki 14 февраля 2018 | 14:20
tvitov66: ДОРОГИЕ НЕДОЖУРНАЛИСТЫ С УКРАИНСКОЙ КРИВДЫ И С ПОМОЙКИ РАДИО СВОБОДА !!! Прошу вас не забываться в импровизациях по поводу вами же созданной и вами убитой чвк Вагнер энд Ко ,сойтись на одной цифре в ТЫСЯЧУ УБИТЫХ и на этом остановится ибо вата она может не поверить , в крайнем случае не забывать об кримационных печах ибо так можно сокрыть будет от публики эха 994 человека ,Удачи вам .!!! С наилучшими пожеланиями ГОСДЕП США ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
anganor 14 февраля 2018 | 14:44
skolzki: Я из Сибири, и мне плевать на траур или не траур, вы правду нам расскажите. Вот что нам надо, правду. Вместо правды ложь, изворачивание.
Уже не сомневаюсь что правду будут цедить по капельке, что всю правду мы узнаем только после этих гребаных выборов. Меня возмущает подобное циничное отношение власти к своим гражданам.
skolzki 14 февраля 2018 | 14:52
anganor: Ааааааа , тебе нужна реакция на каждый фейк , а ежедневно этих фейков в эхо помойке ты не считал случаем ? ладно тут , а всякие блумберги фигумберги им тоже отвечать , а может давай службу антифейковую ты откроешь , как Шарий и начнешь расскрывать фейки этих укропидоргов ? , Хочешь правду ..рассказываю лично тебе . погибло 5 человек .трое пропали без вести 11 раненых тяжелых .. удволитворило ? И еще тебе хочу сказать .. что твои стоны тут на эхе им не нужны .. и плачь..пускай тут плачут ссученные укрогандомы ..так4 понятно рассказал ?
anganor 14 февраля 2018 | 15:25
skolzki: Ну и сколько ты фейков насчитал про гибель нескольких сотен россиян? Много?
Вот это и надо было говорить с самого начала, а не цинично молчать. А я твоим сказкам не верю, вранье уже достало, не в первый раз.
petrmarkov 14 февраля 2018 | 14:20
Подъем страны очевиден - юмор плещет через край. Соловьи, комики и клоуны соревнуются в остроумии на фоне авиакатастроф и военных действий.
Что-то напоминает? Всё верно - пир во время чумы!
tvitov66 14 февраля 2018 | 14:33
petrmarkov: пира как-то не видать, может в воскресение блины на лопате раздавать будут, а вот чума ... поВОР развел антисанитарию
nanarytwo 14 февраля 2018 | 14:11
qroswen: Как хохлов Порошенко в своё время бросал в котлах. Пока его мордой туда не ткнули.
aleksandr39 14 февраля 2018 | 14:18
nanarytwo: Вот и я говорю ,что боевиков из ОПГ " днр -лугандон " судить в Нюрнберге за преступления против человечности .
svirepyi_gary 14 февраля 2018 | 14:09
После того, как Владимир Путин (слава ему!!!) в третий раз одержал полную победу в Сирии и в третий раз вывел войска из Сирии, ему как то не имеет смысла комментировать мелкие сирийские военные междоусобицы.
skolzki 14 февраля 2018 | 14:13
svirepyi_gary: ДОРОГИЕ НЕДОЖУРНАЛИСТЫ С УКРАИНСКОЙ КРИВДЫ И С ПОМОЙКИ РАДИО СВОБОДА !!! Прошу вас не забываться в импровизациях по поводу вами же созданной и вами убитой чвк Вагнер энд Ко ,сойтись на одной цифре в ТЫСЯЧУ УБИТЫХ и на этом остановится ибо вата она может не поверить , в крайнем случае не забывать об кримационных печах ибо так можно сокрыть будет от публики эха 994 человека ,Удачи вам .!!! С наилучшими пожеланиями ГОСДЕП США ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
svirepyi_gary 14 февраля 2018 | 14:18
skolzki:
потный, ты окончательно отупел на зарплате Пригожина... только дебил потный может москаля перепутать с хохложыдобандерцем
her 14 февраля 2018 | 14:20
В Кремле не видят необходимости объявлять траур в стране в связи с гибелью в Сирии россиян
-------------
Ну что чувачок skolzki, теперь ты понял какой гнилой власти ты ж*пу лижешь. Клала эта власть на россиян с прибором. :-)
skolzki 14 февраля 2018 | 14:22
her: Бугагагагага , а ты сколько вагнеровцев покрошил , чувачекс ?))))))))))))))) Аааааааа . ты просто Ленке Васильевой лентыц пулеметные подавал ,...кстати ,когда нам вам амерским подпендосовикам ключи от Тартуса и Хмейми сдавать ? ну и от Москвы до кучи ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
shmuel63 14 февраля 2018 | 14:23
skolzki: Погибли твои соотечественники. Сколько - знают ваши верхи, но они молчат, потому что им на погибших всегда было плевать, но ты-то обычный россиянин. Хоть что-то у тебя в душе шевелится? Еще раз - погибли твои соотечественники, природные русские, из глубинки. Не евреи, не либералы, не пятая колонна. Ты не просто "Скользкий". Ты - мразь шелудивая.
skolzki 14 февраля 2018 | 14:27
shmuel63: Жидяркин , дык я радуюсь над другим , вчера пять ф 16 израильских сбили под Дамаском , пять летчиков загибло . Слава Хезболле !!! А ещё вчера дрг какляцкую покрошили , понимаешь , а ещё я тебе жидяркин хочу сказать , поцелуй свою Сарру в очко и не лезь в дела Сирии )))))))))))))))))
pushok1971 14 февраля 2018 | 14:37
shmuel63: Когда гибнут убийцы, я радуюсь! В этот раз я очень радовался!
nik213 14 февраля 2018 | 14:32
skolzki: заткни хайло, склизкий, не то кишки простудишь.
arkadia_1 14 февраля 2018 | 14:16
Собакам-- собачья смерть. Всем шампанского !!!
avp235 14 февраля 2018 | 14:16
svirepyi_gary:
Но об этом же заявил и глава Пентагона Джеймс Мэттис. Он сказал, что не располагает информацией о гибели россиян в Сирии в результате ударов коалиции во главе с США. Об этом сообщает агентство Reuters.
«Мне не поступало информации о том, что некие русские, солдаты, не относящиеся к военнослужащим РФ, а контрактники из России, были среди погибших. Я не могу дать вам никакой информации об этом, мы не получали такого сообщения от Центрального командования или Пентагона», — заявил Мэттис.
И тут для американцев открывается такая пруха...
ostanovka 14 февраля 2018 | 14:18
Тут другое вспомнилось:" прежде нежели пропоет петух, отречешься от Меня трижды."
Рашки, я горжусь таким вашим командующим.
Завидую молча, потому что слов приличных нет, а неприличные - я ж барышня, мне конфузно.
nixs 14 февраля 2018 | 14:10
Надо народный траур провести. "По героям погибшим от ударов авиации США при попытки отжать завод у курдов".
kottigr1 14 февраля 2018 | 14:11
Помер Максим... да и хрен с ним !
tvitov66 14 февраля 2018 | 14:21
kottigr1: жаль только заводик отжать не удалось ...
fedor_v_glaz 14 февраля 2018 | 14:34
tvitov66: да, жаль, потому что теперь окурок должен будет по-другому возместить своему повару его гешефт. И это будет или из бюджета, либо из нового "Сократа", "Демосфена" и имя этим налогам - легион.
olegleon 14 февраля 2018 | 14:11
"семерых погибших там россиянах имеют и частные расследователи из Conflict Intelligence Team. Цифру в двести россиян повторяет агентство Блумберг, менее достоверные источники говорят о шести сотнях погибших "
"- кто больше?"
odobryam_s 14 февраля 2018 | 14:12
"Но не забудем, что успех никогда не обходится без жертв и что если мы очистим остов истории от тех лжей, которые нанесены на него временем и предвзятыми взглядами, то в результате всегда получится только большая или меньшая порция «убиенных». Кто эти "убиенные? Правы они или виноваты и насколько? Каким образом они очутились в звании «убиенных»? – все это разберется после. Но они необходимы, потому что без них не по ком было бы творить поминки».
М.Е. Салтыков-Щедрин "История одного города"
metvlag 14 февраля 2018 | 14:13
И правильно, траур не объявляют по кому ни попадя.
надо прямо сказать, что в Сирии и на Донбассе утилизируют ненужный контингент, который может быть и опасен для власти.
Это же не нашедшие себя в жизни отморозки, умственно задержавшиеся в пубертатном возрасте.
ostanovka 14 февраля 2018 | 14:16
Точно.
Я тоже так думаю.
С каких делов из-за каких-то расиян еще и траур обьявлять?
Подмели их веничком в совок, в мусорное ведерко ссыпали, о чем траур-то? Не люди ж погибли.
vladimirgornitsky 14 февраля 2018 | 14:17
"Источники в МИДе усмонились в крупных потерях".
Им бы выяснить, но не хочется. Поскольку обычное "ихтамнет" и "вывсеврете" в данном случае явно не прокатывает, остается только сомневаться. Хотя, если верить этому блеянью, сомневаться нужно в компетентности МИДа, АП и МО, которые за неделю не в состоянии разобраться в том, что произошло. Хотя, понятно, что врут, как обычно. Правду сказать боятся.
blindpew_33 14 февраля 2018 | 14:19
Вот циничные гниды.
И ведь будут искренне удивляться - а за что это вдруг нас вешают на фонарях?
pushok1971 14 февраля 2018 | 14:39
blindpew_33: Не, это не гуманно! А как гуманно, расскажут Чаушеску с супругой из ада!
kara 14 февраля 2018 | 14:21
Это то о чем я предупреждал! Как только что то будет по этому поводу официально сказано, так сразу будет заготовочка!
Смысл заголовка и смысл ответа Пескова, это ведь о разном?
gregor 14 февраля 2018 | 14:21
В Кремле не видят необходимости объявлять траур в стране в связи с гибелью в Сирии россиян
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Да тьфу на них ....,сказал Путин .
nik213 14 февраля 2018 | 14:34
gregor: Их поубивали... добавил он.
needroid 14 февраля 2018 | 14:21
Ну а чего унывать? Просто при случае накроют американских инструкторов вместе с игиловцами и всё.
vinibi 14 февраля 2018 | 14:37
needroid: Вообще то дядя с детскими мозгами- америкосы заранее курсовали наше МО о предстоящей операции- а вот почему те не предупредили наших пригожинских наемников - у вас полезных идиотиков об это ничего видать не сказано в методичке???
needroid 14 февраля 2018 | 14:56
vinibi: у вас какие-то проблемы по этому поводу?
vinibi 14 февраля 2018 | 15:03
needroid: Проблемы дядя у вас- намеренно не упоминаете факт о том,что американцы предупреждали наших генералов из МО об этой операции!!!
fedor_v_glaz 14 февраля 2018 | 14:24
Этот гнусный трусливый тип, спрятавшись в бункере, дрожа от страха и злобы, засел с шойгами вынашивать Гибридный план Мести. Типа, теперь надо ждать чего-то экстраординарного от куклы Кымчанына, или будет попытка подстроить столкновение с амерами турков (типа, дать туркам ложные цели, как будто там только курды)... Вангую. Неотделка помидоров канула в Тартарары.
chubuk 14 февраля 2018 | 15:29
fedor_v_glaz: Скорее надо ждать тер. актов на территории партнеров - как-то они всегда происходили "в нужный момент". А военная подстава более рискованное дело - можно всех баз лишиться.
ed10075 14 февраля 2018 | 14:27
Какая же мерзость, эта политика, и мерзавцы - политики.
nik213 14 февраля 2018 | 14:36
ed10075: и главный среди них - плешивый!
xxxapek 14 февраля 2018 | 14:30
«Не понял сути, в связи с чем должен объявляться траур?» — так отреагировал Дмитрий Песков
__________________________________________________________
Мы их туда не посылали, а бабы ещё нарожают
arkady1956 14 февраля 2018 | 14:33
У нас траур могут объявить только в одном случае....Но не многие доживут до этого,кощей то он бессмертный.....
fedor_v_glaz 14 февраля 2018 | 14:39
arkady1956: два года ему осталось. Сатане срок отмерен - 20 лет.
canary 14 февраля 2018 | 14:34
ихтамнетов не жалко.
pushok1971 14 февраля 2018 | 14:34
Зачем траур? Россобабы ещё нарожают быдла-пушечного мяса!
vel225 14 февраля 2018 | 14:36
Ихтамнеты пачками гибнут а царь ничего не слышал. Это же не листовки Навального
sherbek66 14 февраля 2018 | 14:47
Писков прав зачем несуществующим людям траур.