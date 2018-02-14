ЦИК предложил Первому каналу отложить показ документального фильма «Путин» Оливера Стоуна

Центризбирком предложил Первому каналу отложить показ документального фильма «Путин» американского режиссера Оливера Стоуна. Глава ЦИК Элла Памфилова отметила, что в фильме, помимо информации о деятельности Путина как президента, есть биографические данные, что можно трактовать по-разному.

Памфилова подчеркнула, что в данном случае нет прямого нарушения закона и Центризбирком не может предъявлять претензий к телеканалу, но рассчитывает на его добрую волю. На вопрос, какие меры будут приняты, если фильм все-таки выйдет в эфир, Памфилова ответила, что нужно дождаться реакции канала.

Показ 4-серийного фильма «Путин» начался 12-го февраля. Некоторые кандидаты в президенты, в частности, Ксения Собчак, считают, что это незаконная предвыборная агитация. Кандидаты смогут размещать агитационные ролики с 19 февраля.