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13:33, 14 февраля 2018

ЦИК предложил Первому каналу отложить показ документального фильма «Путин» Оливера Стоуна

Центризбирком предложил Первому каналу отложить показ документального фильма «Путин» американского режиссера Оливера Стоуна. Глава ЦИК Элла Памфилова отметила, что в фильме, помимо информации о деятельности Путина как президента, есть биографические данные, что можно трактовать по-разному.

Памфилова подчеркнула, что в данном случае нет прямого нарушения закона и Центризбирком не может предъявлять претензий к телеканалу, но рассчитывает на его добрую волю. На вопрос, какие меры будут приняты, если фильм все-таки выйдет в эфир, Памфилова ответила, что нужно дождаться реакции канала.

Показ 4-серийного фильма «Путин» начался 12-го февраля. Некоторые кандидаты в президенты, в  частности, Ксения Собчак, считают, что это незаконная предвыборная агитация. Кандидаты смогут размещать агитационные ролики с  19 февраля.

Комментарии

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nernerr 14 февраля 2018 | 13:46

Предложил...
Как это мило! ;)))))))))

zapadnay 14 февраля 2018 | 13:50

nernerr:
Вот именно! Не запретил, а предложил. Да к тому же фильм уже вроде как заканчивается? Так что Памфилова достойная замена Чурову.

varangian2011 14 февраля 2018 | 13:50

А вывешенные банеры с Путиным на въездах и выездах в любом населенном пункте, это разве не агитация?

rihard 14 февраля 2018 | 13:51

Ну пожа—алуйста отложите! Все российские органы власти превратились в аквариум с Рыбками.

platonnekafrin 14 февраля 2018 | 14:01

Язык у Эрнста завис на пол пути...

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