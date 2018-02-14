ЦИК предложил Первому каналу отложить показ документального фильма «Путин» Оливера Стоуна
Центризбирком предложил Первому каналу отложить показ документального фильма «Путин» американского режиссера Оливера Стоуна. Глава ЦИК Элла Памфилова отметила, что в фильме, помимо информации о деятельности Путина как президента, есть биографические данные, что можно трактовать по-разному.
Памфилова подчеркнула, что в данном случае нет прямого нарушения закона и Центризбирком не может предъявлять претензий к телеканалу, но рассчитывает на его добрую волю. На вопрос, какие меры будут приняты, если фильм все-таки выйдет в эфир, Памфилова ответила, что нужно дождаться реакции канала.
Показ 4-серийного фильма «Путин» начался 12-го февраля. Некоторые кандидаты в президенты, в частности, Ксения Собчак, считают, что это незаконная предвыборная агитация. Кандидаты смогут размещать агитационные ролики с 19 февраля.
Комментарии5
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nernerr 14 февраля 2018 | 13:46
Предложил...
Как это мило! ;)))))))))
zapadnay 14 февраля 2018 | 13:50
nernerr:
Вот именно! Не запретил, а предложил. Да к тому же фильм уже вроде как заканчивается? Так что Памфилова достойная замена Чурову.
varangian2011 14 февраля 2018 | 13:50
А вывешенные банеры с Путиным на въездах и выездах в любом населенном пункте, это разве не агитация?
rihard 14 февраля 2018 | 13:51
Ну пожа—алуйста отложите! Все российские органы власти превратились в аквариум с Рыбками.
platonnekafrin 14 февраля 2018 | 14:01
Язык у Эрнста завис на пол пути...