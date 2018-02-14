Четвертый день Олимпиады оказался самым удачным для сборной России
Команда выиграла сразу три бронзы и вышла на седьмое место по общему количеству наград в медальном зачете. Немцы укрепили лидерство – они выиграли уже пять золотых медалей (пятое золото команде принесла саночница Натали Гайзенбергер). Больше всего медалей выиграли норвежцы – у них одиннадцать наград, но золотых всего три, причем третью они тоже заработали только вчера (Йоханнес Клебо победил в спринте).
Комментарии4
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segalart 14 февраля 2018 | 02:29
одиннадцатое место - откуда взяли что седьмое?
ab40 14 февраля 2018 | 02:47
segalart: По общему количеству медалей. Это такой хитрый подсчёт. Если бы было достаточно золотых, считали бы, как принято.
dickson_s 14 февраля 2018 | 02:53
Не сборная рсосии, а сборная ихтамнетов страна 404.
pnh__ptn 14 февраля 2018 | 02:54
удачным для сборной России
А разве там есть такая? Вроде была "группа спортсменов из России".