Четвертый день Олимпиады оказался самым удачным для сборной России

Команда выиграла сразу три бронзы и вышла на седьмое место по общему количеству наград в медальном зачете. Немцы укрепили лидерство – они выиграли уже пять золотых медалей (пятое золото команде принесла саночница Натали Гайзенбергер). Больше всего медалей выиграли норвежцы – у них одиннадцать наград, но золотых всего три, причем третью они тоже заработали только вчера (Йоханнес Клебо победил в спринте).