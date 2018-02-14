При строительстве дорожной развязки в Вологде из бюджета похитили 100 миллионов рублей
Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу областного управления МВД. По предварительным данным, деньги были украдены путем завышения подрядчиком стоимости некоторых работ. Кроме того, в смету включались те работы, которые на самом деле не проводились. В офисах компании-подрядчика проведены обыски. Также полицейские выясняют причастность сотрудников администрации города к хищению средств.
Комментарии2
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qroswen 14 февраля 2018 | 02:20
скрепно и скромно
ed10075 14 февраля 2018 | 02:24
Это даже не опять. Это как обычно. А разве бывает в России сегодня, при власти клептократии, по другому?!