При строительстве дорожной развязки в Вологде из бюджета похитили 100 миллионов рублей

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу областного управления МВД. По предварительным данным, деньги были украдены путем завышения подрядчиком стоимости некоторых работ. Кроме того, в смету включались те работы, которые на самом деле не проводились. В офисах компании-подрядчика проведены обыски. Также полицейские выясняют причастность сотрудников администрации города к хищению средств.