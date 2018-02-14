Московский кинотеатр «Пионер» оштрафовали на 80 тысяч рублей за фильм про Сталина

Речь идет не о скандальной комедии, а о драме «Диван Сталина». Минкультуры пожаловался в суд, поскольку картина была показана без прокатного удостоверения. Показ прошел в рамках кинофестиваля «Наконец-то в кино». Представители «Пионера» отметили, что по закону, получать прокатное удостоверение на фестивальные фильмы не нужно. Однако, Минкульт настаивал, что в данном случае это правило не действует, потому что кинотеатр не предоставил доказательств, что ввоз фильма в Россию был оформлен таможней.

«Ведомости» полагают, что на «Диван Сталина» обратили внимание, потому что в «Пионере» его показали одновременно с картиной «Смерть Сталина», у которой Минкульт отозвал прокатное удостоверение. Вопрос о возможном нарушении закона при показе этой ленты суд еще не рассматривал.