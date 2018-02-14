В Пентагоне не располагают информацией о гибели россиян в Сирии в результате ударов коалиции во главе с США
Об этом заявил глава ведомства Джеймс Мэттис. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также сказал, что в Кремле не располагают данными о россиянах, которые могут находиться в Сирии, кроме военнослужащих вооруженных сил.
Между тем, западные информагентства сообщают, что жертвами атаки международной коалиции по сторонникам Башара Асада в провинции Дейр-эз-Зор 7 февраля могли стать, по разным данным от 40 до 200 человек, в том числе российские наемники. Группа расследователей Conflict Intelligence Team называла имена четверых.
Комментарии8
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alien_3 14 февраля 2018 | 02:18
Ихтамнеты это не россияне. Это гибридный продукт.
bozman1944 14 февраля 2018 | 02:22
alien_3: И как показывает практика, быстро портящийся.
solonko 14 февраля 2018 | 02:22
Пентагон, как видно, очень даже неплохо может играть в гибридную войну. "Ихтамнет", так нет.
gladman__ 14 февраля 2018 | 02:36
Между тем, западные информагентства сообщают, что жертвами атаки международной коалиции по сторонникам Башара Асада в провинции Дейр-эз-Зор 7 февраля могли стать, по разным данным от 40 до 200 человек, в том числе российские наемники.
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бедный Явлинский, а он так жо*у рвал, так "наехал" на Путина, требуя объяснений по поводу гибели сотен россиян:)) Опять Григорий обделался, впрочем, как всегда
pnh__ptn 14 февраля 2018 | 02:52
gladman__: по поводу гибели сотен россиян:))
На нет и суда нет. Кинут родственникам по 50 тыр на похороны.
salut__521 14 февраля 2018 | 02:49
Ну американцы не располагают, эт понятно, зачем им располагать о путриотических жмурах. А вот Кремль юлит, сволочь, - ни одна собака не попрётся в Сирию без его отмашки. И признать всех нельзя, ибо по 3 млн. руб. компенсации за каждого наёмнического жмура, эдак на них никаких закромов не напасёшься...
alien_3 14 февраля 2018 | 02:53
salut__521: Ага, а контракт есть на 3 млн? А кто его подписывал? А кто это вообще такой, у него и права то подписывать не было.
monik_7 14 февраля 2018 | 02:51
Правильно: если Пентагону русские не доложили, что там нет русских, значит ихтамнет, не было и не будет. Точка.ру. Так Пентагону даже удобней