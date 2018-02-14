В Пентагоне не располагают информацией о гибели россиян в Сирии в результате ударов коалиции во главе с США

Об этом заявил глава ведомства Джеймс Мэттис. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также сказал, что в Кремле не располагают данными о россиянах, которые могут находиться в Сирии, кроме военнослужащих вооруженных сил.

Между тем, западные информагентства сообщают, что жертвами атаки международной коалиции по сторонникам Башара Асада в провинции Дейр-эз-Зор 7 февраля могли стать, по разным данным от 40 до 200 человек, в том числе российские наемники. Группа расследователей Conflict Intelligence Team называла имена четверых.