Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о готовности нанести удар по местам хранения химоружия в Сирии
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о готовности нанести удар по местам хранения химоружия в Сирии, если случаи его применения будут доказаны. В то же время он подчеркнул, что в настоящее время таких доказательств у Парижа нет, передает агентство Рейтер.
Associated Press со ссылкой на сирийских «активистов и спасателей» ранее сообщало, что войска Башара Асада якобы обстреляли химическими боеприпасами район Гута около Дамаска. Правительство Сирии отвергло все обвинения. Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт заявила, что Вашингтон априори считает виновной в химатаке Россию.
Москва настаивает, что химическое оружие используют исключительно террористические группировки, воюющие против правительственных войск.
Комментарии2
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perrrkele_sattan 14 февраля 2018 | 02:33
какой грозный и отважный мусью!
Может, для начала,расхреначить местных бындючков: муслимистые, с темной кожей, воруют, жгут машины добропорядочных граждан, плюют в рожу полицейским (но ниггеров нельтзя обижать, вот полиция и утирается).
Разберись с муслимскими мразями у себя, а потом начинай лечить других
koshkaedu 14 февраля 2018 | 02:42
А без "если" он не может? Это не Трамп. Кишка тонка.