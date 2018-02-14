Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о готовности нанести удар по местам хранения химоружия в Сирии, если случаи его применения будут доказаны. В то же время он подчеркнул, что в настоящее время таких доказательств у Парижа нет, передает агентство Рейтер.

Associated Press со ссылкой на сирийских «активистов и спасателей» ранее сообщало, что войска Башара Асада якобы обстреляли химическими боеприпасами район Гута около Дамаска. Правительство Сирии отвергло все обвинения. Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт заявила, что Вашингтон априори считает виновной в химатаке Россию.

Москва настаивает, что химическое оружие используют исключительно террористические группировки, воюющие против правительственных войск.