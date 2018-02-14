«Манчестер Сити» нанес разгромное поражение швейцарскому «Базелю» в первом матче 1⁄8 финала Лиги чемпионов
Встреча, прошедшая в Базеле, завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей. Ответный матч пройдет в Манчестере 7 марта.
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Встреча, прошедшая в Базеле, завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей. Ответный матч пройдет в Манчестере 7 марта.
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