Z Архив новостей новости
5 0 6 0
01:11, 14 февраля 2018

Туринский «Ювентус» сыграл вничью с лондонским «Тоттенхэмом» в первом матче 18 финала Лиги чемпионов

Встреча, прошедшая в Турине, завершилась со счетом 2:2. Ответный матч между «Ювентусом» и «Тоттенхэмом» пройдет в Лондоне 7 марта.

Комментарии

0

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

Самое обсуждаемое

Блоги

Рождённые 9 февраля Поздравить…

5 417 6 7664 09.02
Kпраздники, эхо москвы, день рождения, общество, события
Блоги

Рождённые 12 февраля Поздравить…

5 250 6 6709 12.02
Kпраздники, эхо москвы, день рождения, общество, события
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Вносим на рассмотрение «антисталинский закон» В России ударными темпами строится именно сталинское государство, где человек — пыль под ногами, а «органы» не ошибаются…

5 494 6 25972 09.02
Kполитика, общество, история, законы, мнения
Блоги

Инициативная группа обратилась к мэру Москвы с просьбой увековечить память Бориса Немцова «Мы считаем крайне несправедливой ситуацию, при которой память Бориса Немцова, внесшего огромный вклад в становление и развитие новой России, спустя три года после его убийства увековечена не в Москве»...

5 150 6 9407 10.02
Kобщество, немцов, память, события
Блоги

Андрей Бузаров международный обозреватель, политический аналитик (Украина)

Украина и Польша, что дальше? После смены власти в начале 2014 г. новые руководители страны взяли активный курс на героизацию С.Бандеры и всего, что связано с украинским национализмом, заложив, таким образом, мину замедленного действия…

5 136 6 9244 12.02
Kполитика, общество, история, польша, украина, события
Блоги

Алексей Мельников публицист

Демократическая желтизна Участники этой мутной «демократической» волны не дают себе отчета в том, что качество её совершенно шариковского свойства вне зависимости от направления движения. И никакой «протест против власти» не оправдывает её хамского содержания

5 107 6 7292 12.02
Kдемократия, общество, власть, государство, мнения
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Придите и помешайте продлению власти Путина Кремль и «забастовщики» ведут к одной цели — повышению «путинского процента». Одни занимаются мобилизацией лояльного электората, другие  — демобилизацией протестного…

5 300 6 21378 08.02
Kполитика, общество, выборы, президент, события
Блоги

Игорь Чубайс автор книги «Чубайс против Путина», доктор философских наук

Истории у нас нет! Напишем нашу историю! Лживая концепция истории России, помноженная на утаивание и искажение важнейших фактов прошлого, возведенная в степень переписывания узловых исторических событий, уничтожает подлинную историю…

5 193 6 15331 12.02
Kистория, общество, мнения
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Подписи за Явлинского и «страшная тайна» Навального Навальный, заявивший о 60% якобы поддельных подписей за Явлинского, обязан объяснить, что именно привело его к этому выводу…

5 137 6 11848 07.02
Kполитика, выборы-2018, навальный, мнения
Блоги

Ксения Собчак политик

+ Против бойкота выборов Против бойкота выборов Что же будет, если 13-14% от общего числа избирателей присоединятся к бойкоту? За Путина по-прежнему проголосует столько же человек, но их вес среди пришедших увеличится значительно…

5 347 6 30606 08.02
8читать ;смотреть
Kполитика, общество, выборы, видео, мнения
Новости

Владимир Путин простудился Никаких серьезных заболеваний у него нет, — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков…

5 65 6 6154
Блоги

Григорий Явлинский политик

О возможном участии в переговорах по Украине Если Путин захочет налаживать отношения с Украиной, и это будет серьезно и искренне, то тогда можно обсуждать и обдумывать, как этому процессу помогать…

5 170 6 16103 07.02
8читать ;смотреть
Kполитика, выборы-2018, рф, украина, мнения
Новости

Президент Владимир Путин, по некоторым данным, отменил все ближайшие публичные мероприятия Причиной могла стать болезнь или ситуация в Сирии…

5 86 6 8874
Блоги

+ SpaceX успешно запустила в космос ракету-носитель Falcon Heavy SpaceX успешно запустила в космос ракету-носитель Falcon Heavy По плану, личный электрокар руководителя компании Илона Маска теперь будет летать вокруг Солнца, приближаясь то к Земле, то к Марсу…

5 474 6 49417 07.02
8читать ;смотреть
Kкосмос, видео, события
Блоги

Один Высоцкий

Высоцкий. Глава 96. Невероятный случай на Таити Высоцкий к тому моменту еще не бывал за границей вообще, тем более на Таити, Фиджи или Кюрасао. У песни получилось удивительное жизненное продолжение…

5 162 6 19251 10.02
Kвысоцкий, творчество, мнения
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Подвиг лейтенанта Печерского отмечен. Через 28 лет после его смерти Подвиг лейтенанта Печерского отмечен. Через 28 лет после его смерти Одна из улиц в Москве будет носить имя лейтенанта Красной армии Печерского…

5 172 6 20725 11.02
8читать ;смотреть
Kистория, политика, общество, видео, мнения

Популярное за неделю

Новости

Сообщения о гибели российских граждан в Сирии подтвердили их родственники и друзья Ранее стали известны имена как минимум пяти человек, убитых в ходе американского авиаудара…

5 89 6 65779
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Я скажу, что тебе, девочка, не надо беспокоиться, потому что у нее теперь в подписчиках будет спецпрокурор Мюллер и все CNN…

5 208 6 188088 10.02
#слушать 47:44 8читать $скачать 10.9 МБ
Голосование
Кто круче в космосе?
5 189 6 23646 07.02
Блоги

Илья Варламов блогер

Как Илон Маск решил обмануть весь мир, но у него ничего не вышло Неужели американцы думали, что им кто-то поверит? Шах и мат! Пойду посмотрю сюжеты РЕН-ТВ про рептилоидов-масонов и мировой заговор!..

5 648 6 298692 07.02
Kобщество, космос, сша, наука, техника, мнения
Блоги

+ Настя Рыбка: «Ровно 5 процентов распознали троллинг, остальные решили, что все «серьезно» Настя Рыбка: «Ровно 5 процентов распознали троллинг, остальные решили, что все «серьезно» Нам, молодым девушкам, нравится что мужчина в любом возрасте проявляет сексуальную активность! И это хорошо!..

5 503 6 145329 09.02
8читать ;смотреть
Kобщество, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6691600
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3291940

Сегодня в эфире