На базе операционной системы Android обнаружено несколько миллионов устройств, зараженных вредоносным ПО
На базе операционной системы Android обнаружено несколько миллионов устройств, зараженных вредоносным ПО со скрытой функцией майнинга криптовалют. Об этом сообщается в блоге компании Malwarebytes Labs. По данным исследования, новый вирус способен временно превратить гаджет в механизм для добычи криптовалюты Monero. Все полученные средства автоматически перечисляются на кошелек мошенников. Система захвата, согласно расследованию, базируется на умышленном перенаправлении запроса устройства на сайт, который блокирует гаджет объявлением о «подозрительной активности» в сети.
Несмотря на то, что пользователям через некоторое время удается покинуть сайты, проведенных на них 4-5 минут достаточно, чтобы обогатить злоумышленников.
Комментарии2
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pulalala 14 февраля 2018 | 02:04
Вот поэтому Айфончик и предпочитает iPhone.
Ибо ненавидит Monero,
и все нажитое непосильным трудом уже перевел в битки.
vraki 14 февраля 2018 | 02:28
дэбилы