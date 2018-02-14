На базе операционной системы Android обнаружено несколько миллионов устройств, зараженных вредоносным ПО со скрытой функцией майнинга криптовалют. Об этом сообщается в блоге компании Malwarebytes Labs. По данным исследования, новый вирус способен временно превратить гаджет в механизм для добычи криптовалюты Monero. Все полученные средства автоматически перечисляются на кошелек мошенников. Система захвата, согласно расследованию, базируется на умышленном перенаправлении запроса устройства на сайт, который блокирует гаджет объявлением о «подозрительной активности» в сети.

Несмотря на то, что пользователям через некоторое время удается покинуть сайты, проведенных на них 4-5 минут достаточно, чтобы обогатить злоумышленников.