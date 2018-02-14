Полиция Израиля рекомендовала обвинить премьер-министра Биньямина Нетаньяху в коррупции
Его подозревают в получении подарков от состоятельного бизнесмена и попытке сговора с издателем крупной газеты, сообщает Jerusalem Post. Расследование ведется уже 14 месяц. Глава правительства был несколько раз допрошен с начала прошлого года. Впрочем, рекомендация полиции не имеет силы, решение остается за генпрокуратурой.
Сам Нетаньяху назвал обвинения во взятках «беспочвенными», передает Reuters. По данным газеты Haaretz, глава правительства уверен, что против него не заведут ни одного дела.
Комментарии3
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gostrax 14 февраля 2018 | 01:22
А ,так он в Москве у Вовки мастер-класс ездил брать?
ltvjrhfn1 14 февраля 2018 | 02:15
gostrax:
ты у местных олимов спроси тут их на сайте два помойных ведра наберётся.. в принципе там половина бывших президентов и премьеров сидит. В основном воры и насильники..
gostrax 14 февраля 2018 | 02:35
ltvjrhfn1: Насильник только один .