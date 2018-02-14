Глава Минобра Ольга Васильева обещает «отсекать» олимпиадников, поступающих в вузы с невысокими баллами ЕГЭ
Министр образования Ольга Васильева пообещала «жестко отсекать» олимпиадников, поступающих в вузы с невысокими баллами профильного ЕГЭ. Об этом она сказала в эфире VKLIVE. По ее словам, есть «огромное количество детей, которые прекрасно сдали экзамены», но бюджетные места часто занимают абитуриенты, выигравшие олимпиады. При этом, они не всегда добиваются таких же успехов в сдаче ЕГЭ. По ее словам, «сейчас идет жесткая проверка того, что реально происходит». Согласно приказу Минобрнауки, на прошлый учебный год было утверждено 88 олимпиад школьников, которые гарантируют поступление без экзаменов или 100 баллов по профильному предмету. Однако для подтверждения результатов нужно набрать не менее 75 баллов ЕГЭ.
Комментарии2
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bradis 14 февраля 2018 | 02:26
"Согласно приказу Минобрнауки, на прошлый учебный год было утверждено 88 олимпиад школьников, которые гарантируют поступление без экзаменов или 100 баллов по профильному предмету. Однако для подтверждения результатов нужно набрать не менее 75 баллов ЕГЭ."
Тогда нахрена ее обещания "жестко отсекать"? Действуй в соответствии с законом и своим же приказом. Нет, нужно обязательно, как в старые совковые времена, не по закону, а по зову сердца!
perrrkele_sattan 14 февраля 2018 | 02:50
Экзамены на "среднее образование" я сдавал еще до олимпиады `80.
"средний балл" 3,8.
Литература, "история"/"политэкономия" - 5
Химия - 3
Физика -3
Итого, сегодня: живу преподаванием химии. Дорого (очень), только для ЕС и USA (испанский и французский понимаю, но предложения, даже из Мексики и Канады не рассматриваю).
Служил в КГБ, воевал в ДРА, считаю Васильеву фашисткой, ВРАГОМ! (не уверен, что Рамзанка Дыров "больший" ВРАГ моей страны)