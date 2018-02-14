Глава Минобра Ольга Васильева обещает «отсекать» олимпиадников, поступающих в вузы с невысокими баллами ЕГЭ

Министр образования Ольга Васильева пообещала «жестко отсекать» олимпиадников, поступающих в вузы с невысокими баллами профильного ЕГЭ. Об этом она сказала в эфире VKLIVE. По ее словам, есть «огромное количество детей, которые прекрасно сдали экзамены», но бюджетные места часто занимают абитуриенты, выигравшие олимпиады. При этом, они не всегда добиваются таких же успехов в сдаче ЕГЭ. По ее словам, «сейчас идет жесткая проверка того, что реально происходит». Согласно приказу Минобрнауки, на прошлый учебный год было утверждено 88 олимпиад школьников, которые гарантируют поступление без экзаменов или 100 баллов по профильному предмету. Однако для подтверждения результатов нужно набрать не менее 75 баллов ЕГЭ.