Обледенение датчиков скорости, из-за которого мог разбиться Ан-148, наблюдается и у самолетов Sukhoi Superjet 100
Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на телеграмму Росавиации от 12 февраля, подлинность которой в ведомстве подтвердили. В ней говорится, что во время сильного снегопада в Москве 4-5 февраля от экипажей компании «Аэрофлот», вылетавших из Шереметьево, поступило семь сообщений о расхождениях показаний скорости у командира и второго пилота. Сбой происходил, когда самолет разгонялся или начинал набирать высоту. Во всех случаях экипажи прекращали взлет или возвращались на аэродром. Всего, по данным Росавиации, с 2011 года с самолетами SSJ 100 произошло 14 инцидентов, связанных с отсутствием или расхождением показаний на датчиках скорости. «Коммерсант» не уточняет, какой компании принадлежали все эти самолеты.
В «Аэрофлоте» и «Гражданских самолетах Сухого» от комментариев отказались.
Комментарии4
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gostrax 14 февраля 2018 | 01:17
Вы все врете ! Это самые лучшие в мире самолеты ,не имеющие аналогов и вООще на Украине все плохо , а пиндосы -тупые!
salut__521 14 февраля 2018 | 01:31
Ну хоть что-то новенькое придумали путриотические брехуны, чтоб заболтать профуканный банальный теракт - обледенение датчиков. А то всё ошибка экипажа...ошибка экипажа...ошибка экипажа...ошибка экипажа...ошибка экипажа...
znajka 14 февраля 2018 | 02:28
salut__521: наврядли это был теракт, во первых, судя по видео с камеры наблюдения, самолет взорвался на земле; во вторых, слишком мелкий незначительный рейс, чтобы его сносить - террористы любят резонанс.
american 14 февраля 2018 | 02:44
Обледенение "трубки Пито" наблюдается у многих типов самолетов! Аэробус А330 французкой авиакомпании упал в океан ровно по той же причине.