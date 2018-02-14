Обледенение датчиков скорости, из-за которого мог разбиться Ан-148, наблюдается и у самолетов Sukhoi Superjet 100

Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на телеграмму Росавиации от 12 февраля, подлинность которой в ведомстве подтвердили. В ней говорится, что во время сильного снегопада в Москве 4-5 февраля от экипажей компании «Аэрофлот», вылетавших из Шереметьево, поступило семь сообщений о расхождениях показаний скорости у командира и второго пилота. Сбой происходил, когда самолет разгонялся или начинал набирать высоту. Во всех случаях экипажи прекращали взлет или возвращались на аэродром. Всего, по данным Росавиации, с 2011 года с самолетами SSJ 100 произошло 14 инцидентов, связанных с отсутствием или расхождением показаний на датчиках скорости. «Коммерсант» не уточняет, какой компании принадлежали все эти самолеты.

В «Аэрофлоте» и «Гражданских самолетах Сухого» от комментариев отказались.