Полиция Израиля рекомендовала выдвинуть против премьер-министра Биньямина Нетаньяху обвинения в коррупции

Его подозревают в получении подарков от состоятельного бизнесмена и попытке сговора с издателем крупной газеты. Расследование против Нетаньяху ведется уже 14 месяцев. Он был несколько раз допрошен с начала 2017 года. Впрочем, рекомендация полиции не имеет юридической силы, окончательное решение остается за генпрокуратурой.