Полиция Израиля рекомендовала выдвинуть против премьер-министра Биньямина Нетаньяху обвинения в коррупции
Его подозревают в получении подарков от состоятельного бизнесмена и попытке сговора с издателем крупной газеты. Расследование против Нетаньяху ведется уже 14 месяцев. Он был несколько раз допрошен с начала 2017 года. Впрочем, рекомендация полиции не имеет юридической силы, окончательное решение остается за генпрокуратурой.
Комментарии5
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dvch_nic 14 февраля 2018 | 00:27
РАЗГУЛ ДЕМОКРАТИИ УСТРОИЛИ ЕВРЕИ В ИЗРАИЛЕ.
Полиция 5 лет расследовала получение Нетаниягу сигар в подарок от своего друга американского миллиардера и "попытку сговора" с издателем газеты.
какие деловые интересы имеет даритель сигар в Израиле? Никаких абсолютно? Но сигары другу дарил? дарил. Вина доказана. Полиция рекомендует судить Нетаниягу.
Что они понимают под сговором? То, что Нетаниягу просил, чтобы газета агитировала за него?
А разве это нельзя? оказывается нельзя.
все газеты должны по израильским законам негласным агитировать за левых, а Нетанияху правый.
Значит надо его судить.
ur_sus 14 февраля 2018 | 01:00
dvch_nic:
Спасибо за заботу об израильском премьере. Трогательно. НО! Несмотря на то, что мне Биби симпатичен, я всецело за то, чтобы власть была перманентно под микроскопом прессы и полиции. Россиянам (особенно не полностью вставшим с колен) это сложно понять, но если поднатужиться, то всё-таки можно...
metulag 14 февраля 2018 | 01:33
ur_sus: Это все верно, но все хорошо в меру.
И плохо , когда борьба с коррупцией перерождается в средство преследования неугодных.
Кто-то сказал: наши пороки это развитие наших достоинств.
Но главное не в этом.
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"Война на севере почти неизбежна".
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Это говорит не правый, а левый политик, генерал-майор запаса, а ныне депутат Кнессета от блока "Сионистский лагерь" и член комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне Эяль Бен-Реувен, ранее он занимал ряд командных должностей, в том числе пост командующего сухопутными войсками ЦАХАЛа, командира Северного корпуса, заместителя командующего Северным округом.
То есть не пустослов, знает что говорит.
Чем должен быть загружен премьер и е5го окружение сейчас? навыерное понятно.
Что он делает? бегает на допросы и отбивается от обвинений в получении сигар в подарок.
Эти потом может обойтись жизнями людей. Приоритеты надо учиться расставлять.
chimp2013 14 февраля 2018 | 00:57
Проблема в том, что еврейские жизненные примеры заразительны, начиная с Торы, царей, Христа, наконец, и так далее. Но другие народы и страны их повторяют искаженными как фарс. Поэтому нетрудно предвидеть, что скоро все страны перейдут на другие ,пока не ясные ,способы правления - своих же Президентов и правителей перебьют.
sasha2011 14 февраля 2018 | 01:38
В свете российских проблем "Вовочки" это:
"Эх, Марь Иванна, мне бы Ваши заботы!"