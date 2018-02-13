В США сегодня суд должен вынести приговор двум россиянам, которых обвиняют в организации хакерской атаки

В США сегодня суд должен вынести приговор двум россиянам, которых обвиняют в организации одной из крупнейших в истории Америки хакерской атаки.

Организация взлома компьютерных сетей более полутора десятка компаний и кража номеров около 160-ти миллионов кредитных карт. В этом власти США обвиняют Владимира Дринкмана и Дмитрия Смилянца. Оба россиянина вину в причастности к масштабной хакерской атаке признали, сообщает ТАСС. Приговор вынесет окружной суд города Камден в штате Нью-Джерси. Сначала Дринкману, его за океаном называют главным фигурантом дела, а затем суд примет решение по второму подсудимому. Их арестовали в Нидерландах в 12м году и затем экстрадировали в США. За океаном Дринкману и Смилянцу грозит до 35 лет тюрьмы и затем депортация из Соединённых Штатов. по данным следствия фигуранты совершали преступления в течение 8ми лет, начиная с середины нулевых годов. От их действий в том числе пострадала электронная биржа Насдак, несколько торговых сетей США и бельгийский банк Dexia. Ущерб оценивают в 300 миллионов долларов.



В общей сложности власти США предъявили обвинения в организации хакерской атаки четырём россиянам и украинцу.