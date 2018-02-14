Юрист Никиты Белых отрицает, что его подопечный подавал жалобу в ЕСПЧ на условия содержания в СИЗО
Юрист бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых отрицает, что его подопечный подавал жалобу в ЕСПЧ на условия содержания в СИЗО. Более того, сам осуждённый ранее утверждал, что не собирается этого делать, — сказал «Эху Москвы» адвокат Андрей Грохотов.
Андрей Грохотов подчеркнул, что сторона защиты будет обсуждать свои дальнейшие действия только после аппеляции.
Жена Никиты Белых Екатерина на своей странице в Facebook назвала сообщения Минюста провокацией.
Комментарии2
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nikolaysatin 14 февраля 2018 | 00:20
Какой-такой-сякой ЕСПЧ примет заяление, если не было ещё н икакого решения суда и никаких, тем более, его обжалований и решений??? Опять запудривают и мОзги и могИ.
fresh_breeze 14 февраля 2018 | 00:33
Действительно, нечего ЕСПЧ по мелочам разменивать. Белых знал, что приговор не будет оправдательным. Вот по поводу предстоящего приговора ЕСПЧ и держался в качестве последней заначки.
Тут даже интересно, как поступит ЕСПЧ в связи с приговором о взятке; это интереснее даже, чем то, как к вердикту Страсбурга по этому делу отнесётся российский суд.