Юрист Никиты Белых отрицает, что его подопечный подавал жалобу в ЕСПЧ на условия содержания в СИЗО

Юрист бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых отрицает, что его подопечный подавал жалобу в ЕСПЧ на условия содержания в СИЗО. Более того, сам осуждённый ранее утверждал, что не собирается этого делать, — сказал «Эху Москвы» адвокат Андрей Грохотов.

Андрей Грохотов подчеркнул, что сторона защиты будет обсуждать свои дальнейшие действия только после аппеляции.

Жена Никиты Белых Екатерина на своей странице в Facebook назвала сообщения Минюста провокацией.