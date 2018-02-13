Роскомнадзор может заблокировать Youtube и Instagram на территории РФ,если они не удалят фото с участием О.Дерипаски
Роскомнадзор может заблокировать Youtube и Instagram на территории России, если соцсети не удалят фотографии и видеоролики с участием миллиардера Олега Дерипаски. Эти материалы были использованы в расследовании Навального о якобы коррупционной связи бизнесмена с зампредом правительства Сергеем Приходько.
Популярные соцсети могут быть заблокированы в стране из-за обеспечительных мер по иску Олега Дерипаски к Анастасии Вашукевич – девушке из эскорт-агентства, известной как Настя Рыбка. Предприниматель требует удалить фотографии и видео, нарушившие тайну его частной жизни, которые ранее постила Рыбка. Речь идет о 14 публикациях в Instagram и семи роликах на Youtube.
Вместе с этим под запрет попало и расследование Алексея Навального, в ходе которого и всплыли эти материалы. На фотографиях Вашукевич с яхты олигарха, кроме самого Дерипаски неожиданно попал человек, похожий на зампреда правительства Сергея Приходько. Этот факт оппозиционер расценил как коррупцию.
На исполнение решения суда у Instagram и Youtube было три дня. Поскольку не все провайдеры технически могут блокировать отдельные интернет страницы, часть пользователей рунета может остаться без доступа к популярным ресурсам.
Алексей Навальный пытается в суде опротестовать решение Роскомнадзора и называет действия ведомства незаконными.
Комментарии63
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mikhail_spb_ 14 февраля 2018 | 00:14
Если из-за этого бл-дуна Дерибаски будет заблокирован Youtube, то он будет проклят и наживёт себе миллионы врагов в России.
vorshun 14 февраля 2018 | 00:17
"Крым в долгосрочной перспективе следует вернуть Украине"
Йой!
Да уж сразу весь интернет.
А кстати , а как там чебурнет поживает?
general_123 14 февраля 2018 | 00:27
Когда русский народ наконец-то поймёт,
кто его имеет...
tvitov66 14 февраля 2018 | 01:32
general_123: никогда. покуда хватает на бояру и пока вещает зомбоящик
antiboh 14 февраля 2018 | 00:17
mikhail_spb_: Да чо уж там мелочиться -сразу весь интернет запретить надо,а то разбаловались,панимашь. Вот "выберем",ЧМ проведём и включат запрещалки
testmeter 14 февраля 2018 | 00:29
antiboh: "сразу весь интернет запретить надо" /// заодно и фотографию - это буржуазное изобретение. Для российских людей достаточно икон и лубочных картин
tks 14 февраля 2018 | 01:01
testmeter: Точно, и главное - мощей побольше! Так ещё скрепанутее станет!
ivfn 14 февраля 2018 | 00:38
antiboh:
Читайте повыше я выложил закон о фото и видео в тырнете
Кстати
Еще необходимо помнить о статье 24 Конституции Российской Федерации: "Сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются"
budweiser23 14 февраля 2018 | 01:03
ivfn: не путайте частную жизнь с коррупцией и блядств@м федерального чиновника!
tks 14 февраля 2018 | 01:05
ivfn: Дерыбаська - публичный чел, на него правила частной жизни распространяются с оговорками большими.
Также, речь идет об информации о частной жизни, а здесь - жизнь публичная, ведь он с бубличной девкой был? Был. На яхте с ней катался? Катался. Ксился? Ксился. Так чё же ты хошь, хороняка?!
irinaapril 14 февраля 2018 | 01:18
ivfn: а вы закон о гос.служащих лучше прочтите, он как раз здесь к месту.
ivfn 14 февраля 2018 | 01:35
irinaapril:
Дерипаска с Рыбкой госслужащие. ? Однако. Сейчас суд обязует Лелика все удалить . Не удалит ,то неисполнение решения суда 315 статья УК.
Где то так.
А тем временем... В Instagram Насти "Рыбки", чьи фотографии стали одной из важных составляющих расследования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о связях бизнесмена Олега Дерипаски с вице-премьером Сергеем Приходько, удалена часть снимков. В частности, в нем больше нельзя найти фотографии с Приходько, а из всех фотографий с Дерипаской осталась только одна
vlad_kondrat 14 февраля 2018 | 02:08
ivfn: Роскомнадзор может отсосать у Ютуба и всех остальных, запрещать никого они не смогут.
pavlovsky 14 февраля 2018 | 02:20
vlad_kondrat: как же, должно быть обидно. Остается только зубами скрипеть.
vis_a_vis 14 февраля 2018 | 01:59
\\ ivfn: Еще необходимо помнить о статье 24 Конституции Российской Федерации: "Сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются" //
А когда вывешивают разный "компромат" на деятелей оппозиции, об этой статье думают?
aleksandr39 14 февраля 2018 | 00:27
mikhail_spb_: Роскомнадзор поддерживает коррупцию .
marek 14 февраля 2018 | 01:12
aleksandr39:
А также полиция, суды, партия и правительство, олигархи и церковь. И кто-то хочет сказать, что это не фашизм?
tks 14 февраля 2018 | 02:01
marek: это эрзац-фашизм.
put__out 14 февраля 2018 | 00:30
mikhail_spb_: Да скорей бы уже, а то вот на ютубе уже и звездюли вагнеровцам выложили. - Нет жизни путинским патриотам ни на земле, ни в виртуальном мире ...
ivfn 14 февраля 2018 | 00:33
mikhail_spb_:
Заблокируют не из за дерипаски с Рыбкой ,а из за Лелика. Это он использовал чужие фото в личных целях
охрана изображений граждан регламентируется статьей 152 п. 1 Гражданского Кодекса Р. Ф. (введена Федеральным законом от 18.12.2006 N 231-ФЗ) в которой, в частности, написано:
Обнародование и дальнейшее использование изображения гражданина (в том числе его фотографии, а также видеозаписи или произведения изобразительного искусства, в которых он изображен) допускаются только с согласия этого гражданина. После смерти гражданина его изображение может использоваться только с согласия детей и пережившего супруга, а при их отсутствии - с согласия родителей. Такого согласия не требуется в случаях, когда:
1) использование изображения осуществляется в государственных, общественных или иных публичных интересах;
2) изображение гражданина получено при съемке, которая проводится в местах, открытых для свободного посещения, или на публичных мероприятиях (собраниях, съездах, конференциях, концертах, представлениях, спортивных соревнованиях и подобных мероприятиях) , за исключением случаев, когда такое изображение является основным объектом использования;
3) гражданин позировал за плату.
Еще необходимо помнить о статье 24 Конституции Российской Федерации: «Сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются»
tks 14 февраля 2018 | 01:08
ivfn: Вот, вот: в публичных интересах!
А тут и интерес - публичный, и девка - публичная! Так что полный девайс!
marek 14 февраля 2018 | 01:16
ivfn:
"1) использование изображения осуществляется в государственных, общественных или иных публичных интересах; "
Закон есть закон. Коррупция чиновников, доказательства её - является общественным и государственным интересом. И даже не интересом, а абсолютно жизненной потребностью является избавление общества от этого ярма.
Так что эта статья перевешивает все ваши старания отмазать преступников.
ivfn 14 февраля 2018 | 02:03
marek:
Дерипаска подал в суд по поводу фото и виде,а не коррупции. Иск подан к Рыбке
. А тем временем... В Instagram Насти "Рыбки", чьи фотографии стали одной из важных составляющих расследования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о связях бизнесмена Олега Дерипаски с вице-премьером Сергеем Приходько, удалена часть снимков. В частности, в нем больше нельзя найти фотографии с Приходько, а из всех фотографий с Дерипаской осталась только одна
Теперь дело за Леликом.
//Так что эта статья перевешивает все ваши старания отмазать преступников.//
Сударь ,с вами все нормально? Такое впечатление ,что покушали чего то нехорошего. Не покупайте ничего в ларьках и колбасить так не будет
ivfn 14 февраля 2018 | 00:35
mikhail_spb_:
действие статьи 137 Уголовного Кодекса РФ (далее УК РФ) «Нарушение неприкосновенности частной жизни» , где сказано, что:
«1) …незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия либо распространение этих сведений в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до четырех месяцев (в ред. ФЗ от 08.12.2003 № 162-ФЗ) ;
2) те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от двух до пяти лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяце
Таким образом, не для коммерческого использования и без обнародования фотографий можно снимать людей, если они не возражают, если съёмка проходит в местах открытого посещения или на публичных мероприятиях и вы не нарушаете закон о неприкосновенности частной жизни. А в случае, если человек на вашей фотографии снят крупным планом, заручитесь его письменным согласием.
Вот такая Дерипаска с Рыбкой получается.
budweiser23 14 февраля 2018 | 01:07
ivfn: это вы а касьянове и Скуратову, или к их историям транслируемых на федеральных каналах УК РФ не имеет отношения?
tvitov66 14 февраля 2018 | 01:39
budweiser23: да уж ... позабыли все, как директор ФСБ ПУтин частную жизнь генпрокурора неприкосновенил ... по всем аналам ТВ и желтой прессе видео и фото :)))
tks 14 февраля 2018 | 02:04
tvitov66: Да, и ещё с таким архисерьезным фейсом, будто Заговор раскрыл очередной тайный...
tks 14 февраля 2018 | 01:11
ivfn: Дерыбаська вас за так нанял, отмазывать его, или за "всё хорошее"? )))
"Ваш скорбный труд не пропадёт!..", наверное, вас уже заметили ))) щас Дерыбаська своего юриста взашей выгонит, а вас наймет )))
grishakras 14 февраля 2018 | 00:19
Чем хуже - тем лучше сказал китайский мудрец , и он был прав. Чем больше мудаков руководят какими либо ресурсами, и от страха потерять место творят разные глупости, тем быстрее проснётся Российский народ от летаргического сна.
nikitin43 14 февраля 2018 | 00:45
grishakras: правильно путен давит россиян пока жёлтая кровь не потечёт .
tks 14 февраля 2018 | 01:13
grishakras: Дерыбаська - как жертва Русского просветления!
marek 14 февраля 2018 | 01:19
grishakras:
Тут одно из двух: либо проснётся, либо уснёт вечным сном и будет закопан в яму.
vlad_kondrat 14 февраля 2018 | 02:12
grishakras: Чем быстрее Роскомнадзор начнет закрывать интернет, ютуб и все с этим связанное тем лучше, скорее люди поймут что страной правят идиоты, если еще не поняли.
dan777 14 февраля 2018 | 00:19
я вот тоже подумываю в суд подать, тоже есть фото со мной.
ivfn 14 февраля 2018 | 00:29
dan777:
Смотря какое фото? Речь совершенно о другом. Лелик не имел права выкладывать у себя чужие фото и видео. Можешь смотреть ,можешь скопировать ,но использовать в личных целях НИЗЯ!!!!!!
tks 14 февраля 2018 | 01:18
ivfn: Почему - личные цели? Цели самые что ни на есть публичные, общественно полезные ))) разоблачено общественно опасное скрепопокушение, вы же радоваться должны!
marek 14 февраля 2018 | 01:23
ivfn:
В общественных, балаболка. В ОБЩЕСТВЕННЫХ.
Тебе что, отвалили тыщ сто за твои писюльки, что ты так стараешься отмазать олигарха, решающего свои проблемы с государственным чиновником? Только не надо гнать дурочку про частную жизнь.
Какая, к чертям, это ЧАСТНАЯ жизнь, если эта паскуда может лишить ВСЕХ граждан ГОСУДАРСТВА доступа у информации?!
ivfn 14 февраля 2018 | 01:27
marek:
Паскуда то Лелик. Он нарушил. В чем проблема
\еобходимо помнить о статье 24 Конституции Российской Федерации: "Сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются"
Лелик что не знал об этом?
vlad_kondrat 14 февраля 2018 | 02:15
ivfn: Вы дебил?
Е8ало Дерипаски появляется регуляно в миллоных тиражах газет и новостных роликах, вы думаете Дерипаска в состоянии всем давать разрешение?
Бросте курить дурь.. не будете тупить.
tks 14 февраля 2018 | 01:16
dan777: а Вы ivfn наймите, он Вам усе суды, судилища и чистилища на чистую водку... ой! т.е. воду выведет!
bbob 14 февраля 2018 | 00:23
Ну давайте, как раз перед выборами, больше ада. Миллионы тех, кто политикой вообще не интересуется и пользуется всяческими сервисами, чтобы залипать на кошечек, собачек, автомобили и прочее, скажут большое спасибо.
ura_123 14 февраля 2018 | 00:25
Эх,Роскомнадзор ... Неужто не в курсе того "Что написано пером..." из кэша Гугла не вырубить топором?
Кстати,что то давно не слыхать живьём ярчайшего представителя этого Роскомнадзора по фамилии Апмелонский-где он? Что то там говорили про мошенничество злые языки...
Получается как в анекдоте "И эти люди запрещают ковырять в носу."(с)
ЗЫ,на порношаре выложили ролик Рыбки и Алекса))))
alien_3 14 февраля 2018 | 00:30
А может проще Дерипаску удалить, чем Ютуб с Инстаграмом? Как насчет желающих сплавать в Норвегию и найти яхту Дерипаски?
tks 14 февраля 2018 | 01:21
alien_3: что? Сплавить яхту?? Ну, по морю как эта навигация делается, мне неведомо сие, а вот сплавить лесом самого Дерыбаську - думаю, желающих целый пароход наберется!
vlad_kondrat 14 февраля 2018 | 02:17
alien_3: Уж лучше бы Норвегии засудить пакскудника-содомита на сотню миллионов долларов за использование Норвежского пейзажа в фотографиях Дери Паси.
drtomsky 14 февраля 2018 | 00:36
Интересно будет посмотреть на Дерипаску и Приходько после этой блокировки. Что-то мне подсказывает, что они будут не очень рады, когда почувствуют последствия.
Спокойней закрыть Роскомнадзор. Навсегда.
fr_perren 14 февраля 2018 | 00:43
Да проще тогда весь интернет отрубить чем ролик выковыривать.
budweiser23 14 февраля 2018 | 01:10
fr_perren: нет, взорвать планету Земля....вместе с её интернетом!
drgonish 14 февраля 2018 | 00:54
[Роскомнадзор может заблокировать Youtube и Instagram на территории РФ,если они не удалят фото с участием О.Дерипаски]
А на два шага вперед подумать? Весь рунет будет забит именно этими фотками, как первопричиной блокировки ютуба. Всех блоггеров пересажаете? Лучше оставьте эту тему в поколе, и все забудут про нее быстрее, чем про уточку Дмитрия Медведева.
ivfn 14 февраля 2018 | 00:58
drgonish:
\еобходимо помнить о статье 24 Конституции Российской Федерации: "Сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются"
Кто будет чужие фото распространять. Только миньоны навального. Низя чужие фото и видео распространять в тырнете. Хотя видимо вам похрену все законы. МДА!!!
tvitov66 14 февраля 2018 | 01:41
ivfn: Скуратову с Касьяновым об этом расскажите - порадуйте стариков
ivfn 14 февраля 2018 | 01:55
tvitov66:
Они что друзья мои? Хоть тот или другой прям сегодня дуба дадут мне без разницы. Меньше народа ,больше кислорода.
Речь идет о Дерепаске с Рыбкой,Законе и тырнете.
А вы о чем. ?
alexeytrusov 14 февраля 2018 | 00:54
А можно ещё и страну закрыть и отправить всех недовольных по этапу...
Пройдёт много лет и всё вернётся на к нормальной жизни, а в кино будут показывать фильм "Смерть Путина" и все будут грустно смеяться и думать о том, что были большими дебилами и терпели этого вора с шайкой.
canary 14 февраля 2018 | 00:57
да уже проехали.. ну кто смотрит эти фото, опомнились, когда все уже насмотрелись.
budweiser23 14 февраля 2018 | 00:59
Если нелегальная половая жизнь дерибаски угрожает правам россиян, то страшно подумать о распорядке и деталях выходного дня неженатого путена.....
tks 14 февраля 2018 | 00:59
Да закройте уже всё, наконец, под такой "прекрасный" повод, чё мелочиться то?
ovrag 14 февраля 2018 | 01:01
Уже сидя в тюрьме во время Нюрнбергского процесса , Герман Геринг дал интервью психологу Густаву Гилберту.
Геринг говорит следующее: "Конечно люди не хотят войны. С какой стати какой-нибудь дурак с фермы захочет рисковать своей жизнью, когда лучшее, что он может получить в результате войны — это вернуться обратно на свою ферму одним куском? Конечно, народ не хочет войны. Конечно, никто не хочет войны ни в России, ни в Англии, ни в Америке, ни даже в Германии. Это понятно. Но, в конце концов, политика определяется лидерами страны. И заставить народ поддержать политику – это дело плевое. И не важно что это будет -демократия или фашистская диктатура, или парламент, или коммунистическая диктатура".
На что Гилберт ему возражает: "Но в демократии есть одно отличие – у народа есть возможность высказаться через своих избранных представителей. И в США только Конгресс имеет право объявить войну". На что Геринг отвечает : "Это, конечно , все прекрасно, но имеют они или не имеют они голоса, народ всегда может быть приведен к послушанию. Это просто: надо только сказать ему, что на него нападают. И при этом обвинить пацифистов в отсутствии патриотизма и в том, что они подвергают страну опасности. Это срабатывает в любой стране".
18 апреля 1946 года, цитата по книге Гилберта «Нюрнбергский дневник».
marek 14 февраля 2018 | 01:31
ovrag:
Запрет любой диктатуры, любой идеи диктатуры - вот панацея. Любой диктатор должен висеть на фонаре, любого должен ждать тот же конец, что и Гитлера, Муссолини, Чаушеску, Каддафи или, на совсем уж худой конец, как Франко или Пиночета (которого судили-таки под конец жизни).
vlad_kondrat 14 февраля 2018 | 02:22
ovrag: Все это игра слов. На самом деле Гитлер к 38му году установил диктатуру. Ни о какой демократии не могло быть и речи. Примерно как и в 1917м в России. Пообещав всем все, большевики узурпировали власть, практически не соблюдая ничего из того что они обещали. И все это было известно еще с самого начала.
larisa361 14 февраля 2018 | 01:10
Ничего они до выборов не заблокируют,Вове лишняя головная боль не нужна.
pulalala 14 февраля 2018 | 01:53
.......а также если соцсети не удалят фотографии и видеоролики с участием миллиардера В.В.Окуркина......
pavlovsky 14 февраля 2018 | 02:16
Слабо! Перед выборами, лишить народ такой отдушины как ютюб. Да не в жизь...
scorpion1964 14 февраля 2018 | 02:32
Надо блокировать! Надо блокировать решительно и бесповоротно!
Надо блокировать ютьюб, затем блокировать интернет, затем провести изъятия компьютеров, после чего провести обыски и изъять все радиоприёмники, запретить в выпуску и изъять батарейки для радиоприёмников, далее заблокировать и отключить подачу электроэнергии, запретить и изъять все источники энергии, включая генераторы, солнечные батареи и пр. Крайне желательно ограничить личное общение, для этого запретить и изъять телефоны, включая стационарные, все станции отключить, запретить встречи двух людей и более лиц, рассмотреть и ограничить до минимума подачу воздуха для дыхания.