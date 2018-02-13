[Роскомнадзор может заблокировать Youtube и Instagram на территории РФ,если они не удалят фото с участием О.Дерипаски]

Роскомнадзор может заблокировать Youtube и Instagram на территории России, если соцсети не удалят фотографии и видеоролики с участием миллиардера Олега Дерипаски. Эти материалы были использованы в расследовании Навального о якобы коррупционной связи бизнесмена с зампредом правительства Сергеем Приходько.

Популярные соцсети могут быть заблокированы в стране из-за обеспечительных мер по иску Олега Дерипаски к Анастасии Вашукевич – девушке из эскорт-агентства, известной как Настя Рыбка. Предприниматель требует удалить фотографии и видео, нарушившие тайну его частной жизни, которые ранее постила Рыбка. Речь идет о 14 публикациях в Instagram и семи роликах на Youtube.

Вместе с этим под запрет попало и расследование Алексея Навального, в ходе которого и всплыли эти материалы. На фотографиях Вашукевич с яхты олигарха, кроме самого Дерипаски неожиданно попал человек, похожий на зампреда правительства Сергея Приходько. Этот факт оппозиционер расценил как коррупцию.

На исполнение решения суда у Instagram и Youtube было три дня. Поскольку не все провайдеры технически могут блокировать отдельные интернет страницы, часть пользователей рунета может остаться без доступа к популярным ресурсам.

Алексей Навальный пытается в суде опротестовать решение Роскомнадзора и называет действия ведомства незаконными.