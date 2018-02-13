В результате авиаудара США в Сирии погибли больше 200 человек, большинство из которых – россияне

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванные источники.

Оценки количества погибших россиян во время атаки в провинции Дэйр-эз-Зор 7 февраля значительно расходятся – разные издания пишут, что погибли от нескольких человек до нескольких десятков и даже сотен. Казачий атаман Олег Сурнин заявил порталу Znak.com, что в результате авиаудара погибли 217 россиян. По его словам, он получает информацию «через Донбасс от сослуживцев». Семьям погибших должны выплатить по три миллиона рублей.

Znak.com также побеседовал с вдовой бойца частной военной компании Вагнера Станислава Матвеева, который погиб во время той атаки. Елена Матвеева рассказала, что ее супруг несколько лет назад воевал в Донбассе, где обзавелся контактами представителей ЧВК Вагнера. Командировка в Сирию, по словам женщины, должна была продлиться три месяца, но Матвееву пришлось задержаться там на неопределенное время.

Кремль не признает массовую гибель россиян под ударами авиации и артиллерии США в Сирии. Однако после сообщений об атаке Владимир Путин отменил несколько запланированных ранее мероприятий, а во вторник утром, как сообщают источники Би-би-си, провел закрытое совещание с представителями военных ведомств. По официальной версии причина корректировки рабочего графика заключается в том, что президент простудился.