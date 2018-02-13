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23:59, 13 февраля 2018

В результате авиаудара США в Сирии погибли больше 200 человек, большинство из которых – россияне

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванные источники.

Оценки количества погибших россиян во время атаки в провинции Дэйр-эз-Зор 7 февраля значительно расходятся – разные издания пишут, что погибли от нескольких человек до нескольких десятков и даже сотен. Казачий атаман Олег Сурнин заявил порталу Znak.com, что в результате авиаудара погибли 217 россиян. По его словам, он получает информацию «через Донбасс от сослуживцев». Семьям погибших должны выплатить по три миллиона рублей.
Znak.com также побеседовал с вдовой бойца частной военной компании Вагнера Станислава Матвеева, который погиб во время той атаки. Елена Матвеева рассказала, что ее супруг несколько лет назад воевал в Донбассе, где обзавелся контактами представителей ЧВК Вагнера. Командировка в Сирию, по словам женщины, должна была продлиться три месяца, но Матвееву пришлось задержаться там на неопределенное время.

Кремль не признает массовую гибель россиян под ударами авиации и артиллерии США в Сирии. Однако после сообщений об атаке Владимир Путин отменил несколько запланированных ранее мероприятий, а во вторник утром, как сообщают источники Би-би-си, провел закрытое совещание с представителями военных ведомств. По официальной версии причина корректировки рабочего графика заключается в том, что президент простудился.

Комментарии

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mikhail_spb_ 14 февраля 2018 | 00:11


Кажется, совсем недавно пели песню про то, что "дядя Вова поведёт в последний бой".
И что, мёртвым стало легче от этого последнего боя?
Разве что жилплощадь освободилась и родственники может быть получат бабло.

А нацлидер так расстроился, что даже слёг.
И никого не принимает, кроме генералов.

pusin_patriot 14 февраля 2018 | 00:16

mikhail_spb_: Вот это и беспокойно, что даже толпу ботов сдуло, они даже новость прикрепленую Навального сегодня не заплевали своей пеной бешенства.

Т.е. ботам нет методичек по трактовке новых тем и приостановились в ожидании приказов.

Это значит вова там в неадеквате полном, там сейчас с генералами за красным заборчиком могут идти разборы сценариев с третьей мировой и превентивных ядреных, кто на что горазд в советах и рассмотрения последствий.

Его растёрли очередной раз, так что как-то это всё даже беспокойно.

antiboh 14 февраля 2018 | 00:20

pusin_patriot: Семьям погибших должны выплатить по три миллиона рублей. //
Пригожин платить будет?

pusin_patriot 14 февраля 2018 | 00:29

antiboh: Это считает "Казачий атаман Олег Сурнин, что им по три миллиона выплятат.

тут другая уже составляющая, которую деньгами завалить уже не очень получится, или это должны быть вообще какие-то бешеные деньги уровня по 100 млн, и даже при этом осадочек останется.

Там уровень рассмотрения - предательства, подставы, унижения, забвения, подлости. Это со стороны боевиков.

И очередной "удар в спину".

Если его пинают в спину постоянно, тогда там вопрос уже в его репутации и самомнения, самоуважения, самоутверждения. Будет он готов проглотить и на этот раз? Сказав себе - утрись, судьба у тебя такая?

А если нет и психанёт? А если психанёт очень?
И ведь никакого политбюро на него нет.

tks 14 февраля 2018 | 00:48

pusin_patriot: Психанет, как пить дать! Ведь он курдов предал ради дружбы с Эрдоганище, и уже Скрепы свои потирал, дескать, "уж я щас под сурдинку проклятых пиндосов КаГэБычно, обвиню во всех смертных грехах!" а тут такая оказия вышла!..

budweiser23 14 февраля 2018 | 01:19

pusin_patriot: есть наворованные миллиарды ....куда их ему девать?

zapadnay 14 февраля 2018 | 02:17

Портянок, как корова языком слизала. Притихли, не высовываются. Ночную смену отменили?

gonduras_on_kolima 14 февраля 2018 | 00:35

// Однако после сообщений об атаке Владимир Путин отменил несколько запланированных ранее мероприятий, а во вторник утром, как сообщают источники Би-би-си, провел закрытое совещание с представителями военных ведомств. //
Портянки тут слюной брызгали - где доказательства?
Да вот они!
По поведению Окурка после каждого резонансного события, скрываемого кремлядями, можно чётко видеть, что в действительности было.
То есть очевидно, что рашистам наваляли крепко, последствия грядут серьёзные, а рашистская байка про частный характер банд вроде вагнеровской - у понимающих пиплов вызывает только хохот и глумление.
Ещё могу напомнить, как Окурок после сбитого МН-17 сразу же побежал звонить Обаме, с которым принципиально не общался со времён шанмырка и лугандона.
А потом устроил ночное (!!!) заседалово Совбеза с трансляцией на спящую страну.
Портянкам тренировать наблюдательность и логическое мышление, но перед тем сдать все бутылки и заказать трансплантацию второй извилины.

nic60 14 февраля 2018 | 00:39

antiboh: Похоже Путин простудился на похоронах чевекашников вагнера?

tks 14 февраля 2018 | 00:44

antiboh: А семьям погибших в авиакатастрофе - 1 млн.руб. Это почему???

(комментарий скрыт)

nic60 14 февраля 2018 | 01:13

tks: Потому что хотя и в России все равны-но одни россияне таки равнее других...

tvitov66 14 февраля 2018 | 01:14

tks: /А семьям погибших в авиакатастрофе - 1 млн.руб. Это почему???

Это потому что не за нацЛидера подохли, а за просто так - непредвиденные расходы

vald_ch 14 февраля 2018 | 03:05

tks: А спортсменам, которых с олимпиады завернули, по 4 млн.руб.

tvitov66 14 февраля 2018 | 01:27

antiboh: он заплатит - по таксе 11-80 за пост, что бы не нарушать сложившихся традиций и скреп

put__out 14 февраля 2018 | 00:24

pusin_patriot: Интересно, хенералу Пригожину уже вдули?.. Раз портянки разбежались...

begly_ 14 февраля 2018 | 00:30

put__out:

А что им тут делать, хвалить автомат Калашникова? Все видели на днях это грозное оружие в действии. Не, ну можно портянкам перейти на личности и начать хамить!

budweiser23 14 февраля 2018 | 01:17

pusin_patriot: все виноватые генералы после отставки поедут в помощь тов. Иванову экологию защищать, как иванов после сбитого малазийского Боинга...

vlad_kondrat 14 февраля 2018 | 02:03

pusin_patriot: "Вагина-Агровцы" решили использовать опыт Иловайска. Мэттиас это понял и ему до задницы Путин или Хутин, в сравнении с Меттиасом дзюдоист-мухач это говняшка. Потенциал и полномочия которые имеет генерал США позволяют ему вести крупномасштабные войны сразу в нескольких точках мира. Поэтому Пудтин может только бомбить Воронеж, другого выхода у него нет.

shplint_03 14 февраля 2018 | 02:09

"Эхо" тупо повторяет враньё Блумберга.

monach54 14 февраля 2018 | 02:23

shplint_03: Не нравится получать по рылу? Так ты привыкай потихонечку, скоро твоё государство отовсюду погонят поганой метлой, заколебали уже всех, воинствующие двоечники...

vorshun 14 февраля 2018 | 00:21

Хочу сегодня проехаться по Москве с американским флагом в окне машины. Если найду флаг.
Присоединяйтесь. Они сегодня заслужили!

Маргарита Симоньян.

begly_ 14 февраля 2018 | 00:26

vorshun:

А американского символа Макдональдс во всех крупных городах России разве не достаточно?

captain_ 14 февраля 2018 | 00:44

СМИ пишут, что Пуйло заболел – давненько не было так мало ошибок в слове "за*бал"...

begly_ 14 февраля 2018 | 00:12

Нельзя ли имена российских герояв выложить списком.

e_mae 14 февраля 2018 | 00:25

begly_: Можно, вот весь список(самый полный):
хирургические отходы вес 16300 кг.

begly_ 14 февраля 2018 | 00:15

А ведь как красиво шли отбирать чужой завод, колонной.., с закаченными по локоть рукавами, как когда то фашисты в психической атаке на советских воинов..

andrey_yrich_a 14 февраля 2018 | 00:16

Вloomberg соврёт - недорого возьмёт...

minerr 14 февраля 2018 | 00:36

andrey_yrich_a: Вообще-то Вloomberg по сравнению с укрСМИ даже поскромничал - те целыми дивизиями алтайских конных бурятов под Донецким аэропортом хоронили.

tks 14 февраля 2018 | 00:51

minerr: Так были в Сирии тушки скрепоносцев в окорочном состоянии или нет? ))) пролейте свет, тык скыть?
А вы почему ещё здесь??! Русский Мир и его Фюрер в опасности!!

tvitov66 14 февраля 2018 | 01:18

tks: предлагаю портянкам сбросится по 11р80коп нацЛидеру на "Арбидол" и аскорбинку

mordvinyka_zabiyka 14 февраля 2018 | 01:10

minerr: ты ещё не дорассказал как торнадо рузких мальчиков съели))

nic60 14 февраля 2018 | 00:41

andrey_yrich_a:
Зато Путин соврет-втри дорога сдерет...

tks 14 февраля 2018 | 00:54

andrey_yrich_a: Да куды ему, до масштабов Центральных Труб Российской ТелеКанализации, ещё расти-не-дорасти...

alien_3 14 февраля 2018 | 00:19

Об'является дополнительный набор в ВЧК Вагнера. Требуется закидать Дэйр-эз-Зор трупами, чтобы не посрамить честь Родины и Путина. Пусть защитники НПЗ разорятся на уборке и расходах на боеприпасы. Родина зовет! Все как один, приходите в военкоматы!

askol2016 14 февраля 2018 | 00:24

Пусть даже 200, а не 600, как где-то приводилось, все равно приятно! Духоподъемная цифра.

tvitov66 14 февраля 2018 | 01:20

askol2016: ~600 это цифра всех потерь ВЧК "Вагнер" с начала убийства сирийских женщин и детей

grishakras 14 февраля 2018 | 00:28

Второй раз американцы показали - кто хозяин. ( первый - атака крылатыми ракетами по Российской базе) . И ответа нет . Какие то закрытые совещания. Совещания о чем ? Чтобы ответить? Смешно даже думать.

nic60 14 февраля 2018 | 00:43

grishakras: Так разве только американцы?
Турки две сушки снесли и протурецкие боевики двух пилотов убили, а еще в Турции российского посла убили ...А ответа нет и не будет.

tvitov66 14 февраля 2018 | 01:22

nic60: ответ был - мы опять начали покупать турецкие помидоры

fr_perren 14 февраля 2018 | 00:33

Каждый находит то что ищет. А дяде вове по носу щелкнули от того и насморк.

jamba 14 февраля 2018 | 00:33

Тот ужасный случай, когда жить в собственной стране уже невмоготу. Но, поскольку три извилины засраны зомбоящиком под завязку, ничего лучшего в голову не приходит, как идти убивать в другой стране;((

drtomsky 14 февраля 2018 | 00:40

Дядя Вова, мы с тобой! Так кажется детишки с патриотической теткой поют.
Не от этих ли новостей простыл и временно отошёл от дел дядя Вова?

tks 14 февраля 2018 | 00:42

Похоже, у Фюрера Русского Мира действительно насморк. Гибридный, правда. Ведь сколько усилий, лжи, вранья, агрессии, провокаций... и все насмарку!
Такой, эрзац,- квази,- псевдо,- насморк получается. На почве гиперэмоциональной истерики и скрепоносной истерии, наверное.

norgemann 14 февраля 2018 | 00:43

Вова Путин видать от огорчения и заболел. Что все его предали.

kp6ic 14 февраля 2018 | 00:46

а кто будет выплачивать семьям погибших компенсации?

tvitov66 14 февраля 2018 | 01:24

kp6ic: известно кто - российские пенсионеры и бюджетники + опять отмараторят наши взносы в накопительную часть ПФ

chimp2013 14 февраля 2018 | 01:03

"Что случилось с атомной лодкой «Курск»? — Она утонула."- ответил Путин. Пояснять что- то надо?

budweiser23 14 февраля 2018 | 01:14

Однако после сообщений об атаке Владимир Путин отменил несколько запланированных ранее мероприятий, а во вторник утром, как сообщают источники Би-би-си, провел закрытое совещание с представителями военных ведомств.
------------
Наверное, орал больше, чем после случайно сбитого MH-17.... осип после этого бедолага!

tks 14 февраля 2018 | 01:31

budweiser23: Владимир ОСИПович Путин-Орало, стало быть! Дворян, днако!

stanislav1975 14 февраля 2018 | 01:15

Да не будет Путин с американцами воевать. Вот резко активизировать действия на Донбассе, вплоть до прямой агрессии - на это уязвленное самолюбие вполне может толкнуть сбрендившего царька. Но это, наверное, ближе к лету, - когда дороги подсохнут.

gotoviy_emigrant 14 февраля 2018 | 01:19

закашлялся упырь

mr_samgin 14 февраля 2018 | 01:20

Пора начинать ядерную атаку на США. Чего тянуть то?
Ну или хотя бы устроить 37-й для либералов. Они всё-равно фактически агенты США.

kondrakr 14 февраля 2018 | 01:33

mr_samgin: Начинай, товаришч!

gostrax 14 февраля 2018 | 01:20

А они перед смертью успели прокричать : " За пацанов!",- это очень важно!

stanislav1975 14 февраля 2018 | 01:22

gostrax: Да не успели. Хеллфайр быстрее звука летит. Сейчас ты целишься из пушки, а через секунду уже в раю. Ну или как там у кого по заслугам.

salut__521 14 февраля 2018 | 01:23

Косют их наёмнического брата почём зря все кому не лень... И это правильно. Фашистская мразь хороша лишь в одном случае - в земле под крестиком.

ed10075 14 февраля 2018 | 01:29

Доиграются... наваляли нашим воякам конкретно. Показали на конкретном примере, что такое современная война, и что лучше бы нашим "ястребам" переквалифицироваться в управдомы.

antirussianempire 14 февраля 2018 | 01:35

All armoured vehicles in the first column of russian forces which assaulted US and SDF positions in DEZ on February 7 were completely destroyed within 2 minutes.

Вся бронетехника в первой колонне российских войск, которые наступали на позиции США и SDF (курдов) в Дер аз Зоре, 7 февраля, была полностью уничтожена в течение 2 минут.

Институт хирургии Вишневского в Москве полностью забит раненными Вагнеровцами и российскими военными, вывезенными из под Дер аз Зора. (можете проверить).
Часть раненных осталась в сирийских госпиталях.
Всего, в течение дня, после удара американцев, было вывезено два медицинских борта в Москву по 150 чел.

pulalala 14 февраля 2018 | 01:57

Вижу тут многие возрадовались недомоганию лидера.......
Что ж, возьмем на учет.....

kaputvsemu 14 февраля 2018 | 01:59

президент простудился.
-----------------------------------
Сирийский грипп

pavlovsky 14 февраля 2018 | 02:13

И самое обидное, что уже объявили, что никто, в общем то,и не погиб. Теперь даже неудобно как то ехать на америкосов. Остается только... как пел Лаертский: ...: « а бендеровцы зляться и тихо драчат»

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