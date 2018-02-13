Швейцарский банк UBS планирует закрыть счета FIDE из-за американских санкций против Илюмжинова

Швейцарский банк UBS планирует закрыть счета FIDE из-за американских санкций против президента организации Кирсана Илюмжинова. Об этом говорится в письме казначея FIDE членам Федерации. В конце 2015 года Минфин США включил Илюмжинова в санкционный список за материальную помощь и действия в интересах правительства Сирии.