Швейцарский банк UBS планирует закрыть счета FIDE из-за американских санкций против Илюмжинова
Швейцарский банк UBS планирует закрыть счета FIDE из-за американских санкций против президента организации Кирсана Илюмжинова. Об этом говорится в письме казначея FIDE членам Федерации. В конце 2015 года Минфин США включил Илюмжинова в санкционный список за материальную помощь и действия в интересах правительства Сирии.
Комментарии6
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edun1952 13 февраля 2018 | 23:12
Упырь отсосавший от нищеты на нью- васюки достоин пожизненного.
meister_luvin 13 февраля 2018 | 23:35
edun1952:
"Влип, очкарик!" (Операция Ы)
antiboh 13 февраля 2018 | 23:44
Заразными многие станут..
curhatuy6 13 февраля 2018 | 23:21
Санкции пускают первые ростки:)))
grigol331 14 февраля 2018 | 00:40
curhatuy6:
Ща опять Сберу бабло подвалит. Еще немного санкций и станет крупнейшим банком в мире.
ihor_syvoryj 14 февраля 2018 | 00:09
Где ж теперича Кирсанчик харчеваться будет???