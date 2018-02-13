В офис Барака Обамы в Вашингтоне прислали конверт с белым порошком
Как сообщает Fox News, в офисе сейчас работает полиция. Обама снял помещение после ухода с поста президента в январе 2017 года. Также в здании находится штаб-квартира всемирного фонда дикой природы (WWF). Ранее сообщалось, что полиция Лондона оцепила один из офисов в парламенте Великобритании после обнаружения конверта с белым порошком.
Комментарии7
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patrik01 13 февраля 2018 | 23:18
В офис Барака Обамы в Вашингтоне прислали конверт с белым порошком...
Муж пришел домой с работы весь злой и жалуется жене:
— Этот Бен Ладен совсем охерел, чтоб ему пусто было!
Жена:
— Вася, а что же он тебе плохого сделал?
— Представляешь, прихожу на работу, а там на столе конверт чистый. Открыл его, а там внутри порошок белый...
— Неужели сибирская язва, Вася?!
— Хуже - триппер!
dobrabi 13 февраля 2018 | 23:21
Да это Колин Пауэлл шуткует. Его стиль.
putin_itogy 13 февраля 2018 | 23:24
Чекисты балуются.
Всемирные отравители,
их "Борджия" сидит в замке из красного кирпича,
и отдаёт свои зловещие указания.
neon001 13 февраля 2018 | 23:44
от советских граждан за то, что в их подъездах гадил...
testmeter 13 февраля 2018 | 23:45
Мутко мельдоний прислал? А то на России его большие запасы остались - предлагает купить по дешевке
oleg_kievlyanin 13 февраля 2018 | 23:56
Вы бы поменяли один конверт белого на две пачки обычного порошка?
fresh_breeze 14 февраля 2018 | 00:12
Ну а чё он шум-то поднял, может, то обычный мел. Подмешал бы тёще в чай; если мел — потом смог бы крутого дать, заявив перед телекамерами, обращаясь к тем, кто его ему прислал: "Я вас не боюсь! Я восемь лет возглавлял самое могущественное государство в мире!!!". И с этими словами съесть присланное в конверте.
Ну, а если там был яд... что ж, тогда, выдавив крокодилову слезу над телом невинной жертвы, сказать: "Господа, на её месте должен был быть я".