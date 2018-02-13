В офис Барака Обамы в Вашингтоне прислали конверт с белым порошком...

Как сообщает Fox News, в офисе сейчас работает полиция. Обама снял помещение после ухода с поста президента в январе 2017 года. Также в здании находится штаб-квартира всемирного фонда дикой природы (WWF). Ранее сообщалось, что полиция Лондона оцепила один из офисов в парламенте Великобритании после обнаружения конверта с белым порошком.