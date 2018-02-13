Новый американский блокбастер «Мстители» выйдет в российский прокат на неделю позже запланированного срока
Новый американский блокбастер «Мстители: Война бесконечности» выйдет в российский прокат на неделю позже запланированного срока. Премьера состоится не 3 мая, а 11-го. О переносе премьеры фильма сообщило российское отделения The Walt Disney Company. При этом причины, по которым блокбастер выйдет в России позже, чем в США, не уточняются.
Тем временем, портал Kinonews предполагает, что изменения в показе связаны с выходом в прокат в конце апреля российской драмы «Танки» о перегоне прототипов Т-34 в Москву.
Портал «Кино-театр.ру», в свою очередь, пишет, что в майские праздники на экраны отечественных кинотеатров выйдет новый фильм Константина Хабенского «Собибор», одним из сценаристов которого является министр культуры Владимир Мединский
Комментарии6
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kunst54 13 февраля 2018 | 23:07
"А вдоль дороги мёртвые с косами стоят, и тишина..."
edun1952 13 февраля 2018 | 23:07
В хвосте мира, как всегда, привыкли за век...
grigol331 14 февраля 2018 | 00:35
edun1952:
Мединский:
- А если эти пиндосы и дальше будут обороняться, то мы их кина здесь ваще не покажем.
neyexo 13 февраля 2018 | 23:13
поддерживаем российское кино
не смотрим американское
кто там шагает правой
amrigo 13 февраля 2018 | 23:41
Жду Терминатор-2 когда выйдет.
grigol331 14 февраля 2018 | 00:37
amrigo:
А шо, таки уже закончили? И кто в главной роли?