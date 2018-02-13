Новый американский блокбастер «Мстители» выйдет в российский прокат на неделю позже запланированного срока

Новый американский блокбастер «Мстители: Война бесконечности» выйдет в российский прокат на неделю позже запланированного срока. Премьера состоится не 3 мая, а 11-го. О переносе премьеры фильма сообщило российское отделения The Walt Disney Company. При этом причины, по которым блокбастер выйдет в России позже, чем в США, не уточняются.

Тем временем, портал Kinonews предполагает, что изменения в показе связаны с выходом в прокат в конце апреля российской драмы «Танки» о перегоне прототипов Т-34 в Москву.

Портал «Кино-театр.ру», в свою очередь, пишет, что в майские праздники на экраны отечественных кинотеатров выйдет новый фильм Константина Хабенского «Собибор», одним из сценаристов которого является министр культуры Владимир Мединский