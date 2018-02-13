Суд Манхэттена приговорил выходца из Афганистана Ахмада Хана Рахими к пожизненному заключению

Он признан виновным в организации в 2016 году взрывов в штате Нью-Джерси и в Нью-Йорке. Сначала самодельное взрывное устройство сработало в мусорном баке, стоявшем рядом с трассой благотворительного марафона в городе Сисайд-Парк. Пострадавших в результате инцидента не было. В тот же день прогремел взрыв в квартале Челси в центре Нью-Йорка, в результате чего ранения получили 30 человек.