Американские военные обнародовали видеозапись удара по лояльным правительству Сирии силам в провинции Дейр-эз-Зоре. На кадрах видно уничтожение танка российского производства Т-72, а также удар по артиллерийскому орудию. Американцы объяснили свои действия самозащитой. Ранее сообщалось, что все трое членов экипажа танка погибли. Их национальная принадлежность не уточняется.