Американские военные обнародовали видеозапись удара по лояльным правительству Сирии силам в провинции Дейр-эз-Зоре
Американские военные обнародовали видеозапись удара по лояльным правительству Сирии силам в провинции Дейр-эз-Зоре. На кадрах видно уничтожение танка российского производства Т-72, а также удар по артиллерийскому орудию. Американцы объяснили свои действия самозащитой. Ранее сообщалось, что все трое членов экипажа танка погибли. Их национальная принадлежность не уточняется.
Комментарии121
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
sim202_ 13 февраля 2018 | 23:08
Посмотрите:
https://vk.com/video421530640_456239025?list=dff5a8622207b5c859
https://www.youtube.com/watch?v=R1tS0VlqdZo
nikitin43 13 февраля 2018 | 23:14
sim202_: ссср ( россия ) уже сталкивался опосредовано с янки в различных странах латинской америки , азии и африки , с . кореи , вьетнаме , египте .... добро пожаловать в ад .
her 13 февраля 2018 | 23:22
Американские военные обнародовали видеозапись удара по лояльным правительству Сирии силам в провинции Дейр-эз-Зоре
--------------
Предали их "патриоты", жирик, так не стесняясь сказал - сдохли и хер с ними, Россия не обязана за них отвечать.
antimalin 13 февраля 2018 | 23:22
На кадрах видно уничтожение танка российского производства Т-72, а также удар по артиллерийскому орудию.
/////////
Неужели в одном танке Т-72 и возле этого некоего артиллерийского орудия скучковались аж 100 (200 по разным данным) солдат армии России, которые согласно укропропаганде и западным фейко-метателям были враз уничножены?
palmcoast___ 13 февраля 2018 | 23:24
antimalin:
Наемников было больше на самом деле, кто их там считал., особенно когда они все превращены в куски рваного мяса!
cmapoccma 13 февраля 2018 | 23:31
palmcoast___:
А тебе то какое дело до Сирии, эвакуированный?
ura_123 13 февраля 2018 | 23:34
cmapoccma: А тебе какое дело до Сирии?
palmcoast___ 13 февраля 2018 | 23:35
cmapoccma:
Там наша нефть, там наши военные успешно рулят над ситуацией. Слыхал сколько наемников из России за пару часов искромсали в фарш?
cmapoccma 13 февраля 2018 | 23:46
palmcoast___:
"Ваша" нефть у тебя в сортире на стенках унитаза. Когда будешь добывать ее грязным ершиком, считай баррели. Тока это.... таблетки химии не забывай принимать, а то не ровен час. Твоя жизнь нужна великой америке
palmcoast___ 13 февраля 2018 | 23:51
cmapoccma:
Серега, ну тебе то не пристало опускаться коментами в унитаз. Ты мог бы сказать и красивше. Чо ты копируешь стайку из табаковых и куликовых? Не позорь имя неадекват!
headhunter_ 13 февраля 2018 | 23:35
antimalin: "Неужели в одном танке Т-72 и возле этого некоего артиллерийского орудия скучковались аж 100 (200 по разным данным) солдат армии России, которые согласно укропропаганде и западным фейко-метателям были враз уничножены?"
А ты закой глаза, antimalin, и начинай мантру путенских портянок - ихтамнетнебылоинебудетвывснвретеавыдокажите омммммм....:-D
headhunter_ 13 февраля 2018 | 23:38
закрой....:-)
testmeter 13 февраля 2018 | 23:36
antimalin: Долбозвон гэбнявый, этот удар был сделан вчера, а то о чем ты подумало (не можешь не думать) - 8 февраля
mordvinyka_zabiyka 13 февраля 2018 | 23:39
antimalin: как же ты глуп приятель))(с)
Это всего лишь фрагмент))Ферштейн??))
antimalin 14 февраля 2018 | 00:23
mordvinyka_zabiyka: Это всего лишь фрагмент
////////////
А чего пендосы всего лишь фрагмент выложили? Ай испужались чего?
Надо еще подфотошопить, а то как-бы подделка-фейк не стала слишком очевидной, как new-probirka не выдала себя.
metulag 14 февраля 2018 | 00:50
antimalin: Мадам, американцы предупреждали, чтобы остановились.
итм сказали, что это не русские.
думали, что в США осталось как при соплежуе Обам е.
Но ведь сами же поставили в США президентом Трампа, он вот и .... оправдывает доверие
lavrfedotovich02 13 февраля 2018 | 23:50
antimalin: вот вот и пиндосы так и говорят, никого там не было, нам сами русские сказали.
aleksandr39 14 февраля 2018 | 00:31
antimalin: А вот когда рассказывали в российском зомбоящике про " распятого мальчика " ты верил .
minerr 14 февраля 2018 | 00:43
aleksandr39: Я поверил, особенно когда военный прокурор Залежной лично подтвердил, что "распятый мальчик" - чистейшая правда и распинали его херои из "Торнадо".
seryj_wolk 13 февраля 2018 | 23:22
nikitin43: Рфские солдаты неудачи очень жидко обделались. Даже у тех, кто остался жив, наверняка были полные штаны. То-то лузер нации срочно простудился. Сказать-то нечего.
palmcoast___ 14 февраля 2018 | 00:03
seryj_wolk:
Не может сказать, мог бы хотя бы пукнуть чёнить в поддержку российского оружия. Или тем местом тоже простыл?!
minerr 14 февраля 2018 | 00:48
palmcoast___: Шура, напрасно радуешся. Ведь многие бывшие русские "афганцы" помогали американцам в Афганистане. Кстати, американская армия там до сих пор пользуется советскими топографическими картами. А теперь хренового врага они себе заимели - эти воины ведь такой подлости не простят, если это, конечно, правда. Жизненные пути неисповедимы - где-то когда-то дорожки их пересекутся.
Хотя и на правду не очень похоже - два эпизода из показаного это старые кадры из афгана.
palmcoast___ 14 февраля 2018 | 01:45
minerr:
Да ваши воины не в американцев начнут плевать, а в Кремль, который их подставил. Американцы предупредили, а в ответ: россиян там НЕТ!
Мне то что радоваться, мне плюнуть хочется вместе с вашими вояками, которых бросили в очередной раз.
palmcoast___ 14 февраля 2018 | 02:08
minerr:
Так а чего ты начал с Афганом сравнивать? В те времена какое не было правительство, а посылало своих солдат выполнять интернациональный долг, открыто. Сегодняшний Кремль отказался сам от воинов. Это же позорище и ты все понимаешь. Но а если тебя интересует в чьем я сегодня окопе, так естественно в окопе своей страны и буду гордиться победами наших военных и скорбеть вместе с ними. если вдруг неудача..
patrik01 13 февраля 2018 | 23:14
Американские военные обнародовали видеозапись удара по лояльным правительству Сирии силам в провинции Дейр-эз-Зоре...
Надо вооружать все отряды сопротивления, готовые убивать американских, натовских и израильских агрессоров по всему миру.
ze_danil 13 февраля 2018 | 23:19
patrik01: вооружи, в чом проблема?
palmcoast___ 13 февраля 2018 | 23:29
ze_danil:
Нет ни достойного оружия, ни денег на вооружение. Калаши, вот это и вся гордость российской армии. А что можно сделать Калашом против самолета или вертолета?, помахать в след, если выживешь!
mordvinyka_zabiyka 13 февраля 2018 | 23:35
palmcoast___: ze_danil: patrik01: боярой вооружать))
palmcoast___ 13 февраля 2018 | 23:44
mordvinyka_zabiyka:
Бояркой воодушевлять на ратные подвиги во имя вяликой России.
patrik01 13 февраля 2018 | 23:38
palmcoast___:
Всё в дело пойдёт, и старые ТТ, и "Катюши", лишь бы убивали американцев и израильтян.
palmcoast___ 13 февраля 2018 | 23:46
patrik01:
Тобою перечисленное можно использовать только в качестве мишеней для высокоточных ракет американской армии.
patrik01 13 февраля 2018 | 23:36
ze_danil:
Чем я могу их вооружить, если у меня не пластида, может своим сарказмом?
nic60 14 февраля 2018 | 00:13
patrik01:Может своим сарказмом? Скорее-твоим пердизмом . А ты еще и северного гейоленя - кмамонова возьми-он их всех забодает...
wrongway1 13 февраля 2018 | 23:25
patrik01: денег нет...но вы держитесь
palmcoast___ 13 февраля 2018 | 23:53
wrongway1:
Теперь и платить некому.
prade 13 февраля 2018 | 23:26
patrik01: Будешь создавать террористические отряды, как во время СССР, станешь террористическим государством со всеми вытекающими отсюда последствиями.
patrik01 13 февраля 2018 | 23:32
prade:
Херосос-узбек, назови херосос хотя бы одно террористическое движение, включая ИРА, которое бы в своё время, не финансировалось бы Госдепартаментом США.
patrik01 13 февраля 2018 | 23:34
Поставка оружия Ирландской республиканской армии началась в 1970-е годы с целью оказания помощи ирландским повстанцам в борьбе с британской властью в Северной Ирландии[1][2][3]. Оружие получало преимущественно «временное» крыло ИРА. В поставках принимали участие представители ирландской общины США... (Википедия)
meteor9 13 февраля 2018 | 23:45
patrik01: вот нам либерастам надо тебе хоть на ржавое ружье в военторге скинуться, чтобы тебя сдуло с этого сайта, может хоть медаль потом дадут. А то сидишь тут строчишь целыми днями
nic60 14 февраля 2018 | 00:19
patrik01: Поставки оружия арафатовскому ООП-начались еще в 1964 г(архивы КГБ)
nic60 14 февраля 2018 | 00:17
patrik01: Я тебе назову террорестических движения , которые Россия поддерживает и вооружает-ХАМАС и Хизбалла...
А СССР вооружал,обучал и поддерживал весь террор на БВ начиная с 1967 г-типа Черный Сентябрь и арафатовское ООП..
neon001 13 февраля 2018 | 23:30
patrik01: вставай страна огромная:)? да, придурок:)? очередь в военкомат уже занял??
canary 13 февраля 2018 | 23:40
neon001: он сам ни-ни, он других провоцирует на "подвиги". еще один оголтелый, отряды он будет вооружать. смешно читать такие бредни.
alien_3 13 февраля 2018 | 23:35
patrik01: И это все инструкции, которые вам спустили из АП в Лахту-2? Кого вооружать то, друзей нет больше у России, распугали всех...
ura_123 13 февраля 2018 | 23:36
patrik01: Посоветуй Буту...
kolenval99 13 февраля 2018 | 23:46
patrik01: Я дам вам Парабеллум.
mumaras 13 февраля 2018 | 23:55
patrik01: Российскими дронами с израильской начинкой????
bozman1944 13 февраля 2018 | 23:58
patrik01: Тебе, ватник, дадут парабеллум. С одним патроном. Для тебя.
nic60 14 февраля 2018 | 00:10
patrik01: Так вооружитесь -Патрик,Емелин,Ринго,Староста-ваш Пригожин и тех из ЧВК Вагнер вооружает-и вперед на Америку,НАТО и Израиль...
А Путин в России-за вас болеть будет...Он потом и еще простудится может-на ваших похоронах..
shplint_03 13 февраля 2018 | 23:15
Надо ещё один еврейский F-16 сбить.
chichanik 13 февраля 2018 | 23:25
shplint_03: так нечем уже
alexgross022018 13 февраля 2018 | 23:29
shplint_03: wrongway1: shplint_03: А потом успеете до баржи добежать ? Или в плавь драпать будете ? Взлететь не дадут.
nic60 14 февраля 2018 | 00:22
shplint_03: Тебе надо-ты и сбивай...
Сам тока сбитнем не стань-в процессе сбивания
А вот у Асада-все сбивалки , ВВС Израиля посбивали и в песок закатали...
wrongway1 13 февраля 2018 | 23:18
sim202_: первое видео....там чё "гатлинг" фигачит так..
alexgross022018 13 февраля 2018 | 23:31
wrongway1: А есть такой самолетик канонерка на базе Геркулеса. Забит под завязку - это он и хреначил
nic55 14 февраля 2018 | 01:55
alexgross022018:
Гатлинг - роторная пушка. Или роторный пулемёт. На АС-130 есть и то, и другое.
boseal 13 февраля 2018 | 23:24
sim202_: Вам еще не надоело постить видео из компьютерной игры? Заметьте, даже у господина Сотника хватило ума не ставить эту запись 2015 года в своем ролике.
ura_123 13 февраля 2018 | 23:38
boseal: Это ты про видео которое демонстрировал Путин?
boseal 13 февраля 2018 | 23:43
ura_123: Путин демонстрировал как американцы расстреливают Вагнера? Вы, о чем?
Я про видео, которое выше разместил Ваш сотоварищ по идиотским заявлениям, на котором демонстрируется расстрел воображаемой колонны из AC-130 Gunship Simulator за 2015 год.)
ura_123 13 февраля 2018 | 23:47
boseal: Странные у тебя це хлопчик,умо(?)заключения.
boseal 13 февраля 2018 | 23:51
ura_123: Играйте в шахматы, дружище - говорят помогает от маразма.
mordvinyka_zabiyka 13 февраля 2018 | 23:41
boseal: тупарик Вот это видео как раз не игра. в отличии от другова вкинутого ольгинцами На оригинале большую часть времени занимает дым, а не белые бегающие человечки как в игре
boseal 13 февраля 2018 | 23:46
mordvinyka_zabiyka: Дым, уважаемый собеседник, судя по всему занимает большую часть Вашей головы и не позволяет видеть очевидных вещей.
mordvinyka_zabiyka 13 февраля 2018 | 23:49
boseal: лучше дым чем вата))дым выветривается а вата-навсегда))
boseal 13 февраля 2018 | 23:53
mordvinyka_zabiyka: Лучше всего мозги, мой друг))))))
mordvinyka_zabiyka 14 февраля 2018 | 00:07
boseal: когда Бог раздавал мозги, вас не было в списках))
ura_123 14 февраля 2018 | 00:16
boseal: Попроси у кого нибудь на рассаду..
prade 13 февраля 2018 | 23:33
sim202_: Страшно. Наемников видно как на ладони, но они сами ничего не видят. Все убегают от огня. Но их всех отстреливают группами или по одному.
pavelmistery 13 февраля 2018 | 23:47
sim202_: В первой ссылке видео из той самой компьютерной игры, которую МО РФ выдали за настоящую битву
budweiser23 13 февраля 2018 | 23:11
Эх, Вова, Вова....., как всё это хреново!
wrongway1 13 февраля 2018 | 23:12
Стратегическое поражение в Сирии уже очевидно, вопрос только в сроках и цене. Либо это будет быстрая сдача Асада и уход из страны, либо отказ от политики "хронической недобросовестности", либо попытка удержать завоеванное любой ценой. В последнем случае поражение будет оттянуто во времени и цена возрастет. Этот самый невыгодный и самый вероятный сценарий. По телевизору его объяснят как очередную "победу"..
vasilevs 13 февраля 2018 | 23:16
wrongway1: Долго ждать тебе, вражина, придется. Да и умное лицо тебе не идет.
wrongway1 13 февраля 2018 | 23:27
vasilevs: У Пуцина спроси...после 3-х побед в Сирии..у него после Сирии умное лицо
boseal 13 февраля 2018 | 23:36
wrongway1: Стратегическое поражение в Сирии уже очевидно///
Увы, но не все согласны с Вами:
"Сирийская оппозиция более не способна свергнуть президента страны Башара Асада. Об этом говорится в докладе директора национальной разведки США Дэниэла Коутса, представленном в специальном комитете по разведке сената США.
«Конфликт решительно изменился в пользу сирийского режима, позволив России и Ирану закрепиться внутри страны. Вероятно, силы оппозиции после семи лет вооруженного восстания более не способны свергнуть президента Башара Асада или устранить военное отставание», — отмечается в докладе.
Также разведка пришла к выводу, что у повстанцев, вероятно, сохраняются ресурсы для поддержания конфликта как минимум на протяжении следующего года."
wrongway1 13 февраля 2018 | 23:51
boseal:
повторю....."вопрос только в сроках и цене"
boseal 13 февраля 2018 | 23:55
wrongway1: "вопрос только в сроках и цене"/// И судя по всему с вероятностью 50/50...
vasilevs 13 февраля 2018 | 23:14
Пора применить меры против Пиндосни.
alien_3 13 февраля 2018 | 23:16
vasilevs: так уже применили. И умылись. Кому-то мало, хотите повторить?
nixs 13 февраля 2018 | 23:21
vasilevs: вроде меры уже были: мид выразил озабоченность...
lavrfedotovich02 13 февраля 2018 | 23:52
nixs: а пиндосский генерал сказал " а их там не было, мы русским звонили, а те говорят- ихтамнет." а на нет и суда нет
ura_123 13 февраля 2018 | 23:40
vasilevs: Как обычно начнёте с Воронежа? Ай,уже начали,с Ярославля)))
mikhail_spb_ 13 февраля 2018 | 23:15
Видимо, противные американцы вновь отпиндосили наёмников нацлидера?
Недаром он отменил все публичные мероприятия, симулировав болезнь.
На самом деле он заперся с генералами и думает, что же делать.
headhunter_ 13 февраля 2018 | 23:43
mikhail_spb_: "На самом деле он заперся с генералами и думает, что же делать."
Генералы все теснее и теснее сплотились вокруг нацлидера...
nixs 13 февраля 2018 | 23:16
После этих событий в Дейр эз-Зоре Ассаду и его союзникам должно стать ясно, что никто их не пустит к нефти и газу. На что этот режим будет восстанавливать свою зону влияния и кормить армию? Очевидно, что делать это не на что. Значит удержаться у власти Ассаду долго не получится. А значит это поражение Ассада-России-Ирана в Сирии.
alexgross022018 13 февраля 2018 | 23:36
nixs: Не правильно считаете - нахлобучат ассада и РФ, все остальные в оконцовке распилят Сирию на анклавы по религиозному принципу.
palmcoast___ 13 февраля 2018 | 23:18
А Митрофанов когда то говорил: плюшевые американские солдаты. А оно вонано как вышло.
Хи-хи..
palmcoast___ 13 февраля 2018 | 23:22
Надеюсь больше не будет любопытных российских наемников, чтобы захотели посмотреть работу американских военных в реальности.
antimalin 13 февраля 2018 | 23:31
palmcoast___: Надеюсь больше не будет любопытных российских наемников, чтобы захотели посмотреть работу американских военных в реальности.
//////////
А на каком вообще основании в Сирии находятся американские военные, не подскажешь?
Как там с международным правом, на которое очень любят ссылаться в Вашингтоне?
pmasel 13 февраля 2018 | 23:42
antimalin: Успокойся болезный. Есть мандат ООН.
antimalin 13 февраля 2018 | 23:57
pmasel: Есть мандат ООН.
////////
Какой мандат ООН?
Ссылку про мандат ООН в Сирии для коалиции США в студию!
begly_ 14 февраля 2018 | 00:21
antimalin:
Ссылки запрещены модераторами. Или ты хочешь подставить человека под бан, ты чего тут делаешь, провокатор?!
antimalin 14 февраля 2018 | 00:26
begly_: Ссылки запрещены модераторами.
///////////////
Не придуряйся. Название/оглавление можно и без прямой ссылки привести.
Про поисковики забыл?
testmeter 13 февраля 2018 | 23:42
antimalin: Там находится антитеррористическая коалиция на основе международных договоров о борьбе с ИГИЛ. Рососсия тоже намеревалась к этой коалиции присоединиться, но не сложилось у лысогнома. А такая была надежда...
sanisan 14 февраля 2018 | 02:10
testmeter: Там находится антитеррористическая коалиция на основе международных договоров о борьбе с ИГИЛ.////
Россия, Китай, Турция, Белоруссия, Польша заключили меж собой международный (естественно) договор о борьбе с нацизмом и с бандеровщиной на Украине, назвав себя "антитеррористическая коалиция", не спросив об этом ни правительство Украины, ни Президента Украины, и вторглись на территорию государства, ни получив мандат на это от ООН - всё правильно?
palmcoast___ 13 февраля 2018 | 23:42
antimalin:
Сколько можно подсказывать?! На основании атаки на США в 2001 году.
antimalin 13 февраля 2018 | 23:54
palmcoast___: Сколько можно подсказывать?! На основании атаки на США в 2001 году.
/////////////
Сирия атаковала США в 2001 году?
Вот это новость.
palmcoast___ 13 февраля 2018 | 23:59
antimalin:
Такие же, из ихнего же рода., под названием исламские террористы.
ura_123 13 февраля 2018 | 23:42
antimalin: Не переживай ты так за пендосов,они там в составе коалиции ежели что)))
antimalin 13 февраля 2018 | 23:48
ura_123: Не переживай ты так за пендосов,они там в составе коалиции ежели что...
//////////////
То есть по-твоему, США имеют право вторгнуться в любую страну только на том основании, что они создали некую коалицию?
Как там с международным правом и уставом ООН?
Согласуется?
alexgross022018 14 февраля 2018 | 00:03
antimalin: Ну если оздать коалицию с региональными Лигами и Союзами, то и ООН может идти лесом ;)) А ООН пока еще не является планетарным правительством. Ну не все же портянычи вашей плеши Крым отжимать и домбасничать.
mordvinyka_zabiyka 13 февраля 2018 | 23:46
antimalin: наверное на таком же как и расейские в Украине??))
marika919 13 февраля 2018 | 23:54
antimalin: а на каком основании там находится россия ? Неужели по приглашению демократически избранного президента сирии ? Да... только вот одна загвоздка - в сирии нет демократически избранного президента. Есть диктатор, узурпатор который давит сирийский народ.
alexgross022018 14 февраля 2018 | 00:06
marika919: Ты удивишься , он этот людоед и губитель демократично выбранный президент !!!!
antimalin 14 февраля 2018 | 00:07
marika919: а на каком основании там находится россия ? Неужели по приглашению демократически избранного президента сирии ? Да... только вот одна загвоздка - в сирии нет демократически избранного президента. Есть диктатор, узурпатор который давит сирийский народ.
//////////////
Россия находится в Сирии по приглашению единственного легитимного правительства Сирии.
Никаких иных правительств там нет.
Про демократически - не демократически избранного президента можно спорить.
Есть масса недемократически избранных правителей, с которыми страны Запада прекрасно ладят.
Так что это не аргумент.
Диктатор, узурпатор - политические кричалки, не более.
Как там в Саудовской Аравии, Кувейте, Арабских Эмиратах, Китае, Бахрейне, ...? Демократия что ли?
alexgross022018 14 февраля 2018 | 00:18
antimalin: Есть Лига Арабских стран ;)) И этой Лиге как то по хрену все эти ваши прыжки и ужимки А дело РФ-ии забится в щель и надеятся что военно-техническую базу флота и авиабазу не расхерачат в оконцовке. Просто это вам не дыр-дыр в подворотне, тут игра в долгую.
pusin_patriot 13 февраля 2018 | 23:38
palmcoast___: Хватит пиннать лежачего, про загнанную крысу, которую нельзя окончательно в угол, думаете он тогда с кем себя сравнил?
Дедушка старый, ему терять нечего.
А ему очередной раз плюнули и растёрли.
Он с 2014 рейтинг по телевизорам пытался вытягивать на военной истерии, а тут его просто размазывают.
дайте ему маневр для рокировки, нужно оставлять способ уходить ну более-менее, чтобы хотя бы без публичного унижения, иначе он же всех утопит за собой.
lavrfedotovich02 14 февраля 2018 | 01:01
pusin_patriot: а кто узнает то? по телевизору не скажут. а интернет всего 20% населения, из них эту информацию увидят процентов опять же 20ть
kara 13 февраля 2018 | 23:25
олучается, что они знали, что это сторонники законной власти и долбили? как то не хорошо это, за это надо им ответить
edun1952 13 февраля 2018 | 23:25
Хорошо бы Родину защищать в своих границах.
palmcoast___ 13 февраля 2018 | 23:33
edun1952:
В своих границах Родину-Путина защитят "космонавты".
bossalex 13 февраля 2018 | 23:32
ЧВК Вагнера там не было уж этих пройдох без разведки хрен в пекло зашлешь
ura_123 13 февраля 2018 | 23:45
bossalex: Ну а кто же там тогда отбивает взад нефтяные месторождения ради пригожинских контрактов,уж не фельдмаршал Шойгы самолично?
alexgross022018 13 февраля 2018 | 23:50
bossalex: Несколько месячев назад регулярные вряки двинулись колонной без прикрытия с воздуха и разведки, хорошо что повстречались только с 150 мм фугасом, но радиоуправляемым. Эти вообще на курдо поперли - не большого умишка командиры.
johio 13 февраля 2018 | 23:46
Проффессиональное и точное убийство наемников. По заслугам.
ihor_syvoryj 14 февраля 2018 | 00:00
Не грустите, расияне!
Щас гастарбайтеры поднатужатся и скоро ваши бабы новых нарожают!
oleg_kievlyanin 14 февраля 2018 | 00:01
//Их национальная принадлежность не уточняется.//
Наверное опять бурятские шахтеры.
bozman1944 14 февраля 2018 | 00:06
Трампнаш!!!
zztop1960 14 февраля 2018 | 00:11
https://www.youtube.com/watch?v=LaV0GlxFsns
sandeni 14 февраля 2018 | 00:17
Эхо опять собирает фейковые новости. Ещё не закончились страдания по "вмешательству России в американские выборы", теперь очередные страшилки. Здравомыслящие люди во всем мире смеются и удивляются дебилизму американских журналистов и их почитателей -эхо москвы.
georgadvokat 14 февраля 2018 | 00:19
А где ссылка на источник? путинская пропаганда заинтересована в забалтывании и дискредитации информации о потерях. Съемки танка похожи на игру.
ed10075 14 февраля 2018 | 00:42
Хреново это все.... Первые боевые контакты, за которыми последуют более жесткие. И пока в них за явным преимуществом выигрывают американцы.