В Красноярске вновь ввели режим «черного неба»
Власти предупредили горожан о превышении концентрации вредных примесей в воздухе в ближайшие три дня. Это происходит уже в седьмой раз с начала года. Причиной неблагоприятных метеорологических условий были признаны выхлопные газы и многочисленные выбросы промышленных предприятий. При отсутствии ветра в окруженном горами Красноярске они быстро повышают концентрацию до критической отметки. Ранее на проблему «черного неба» в городе указывал и Владимир Путин. Местная пресса пишет, что Красноярск находится сейчас на втором месте по уровню загрязнения воздуха в мире.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
wrongway1 13 февраля 2018 | 14:50
жителям Красноярска...сдалать коллективное фото в противогазах и выслать Пуцину
Пуцин .памаги!
vise1 13 февраля 2018 | 15:02
Власти признали ,
что в Красноярске газовая камера .
citizeneco 13 февраля 2018 | 15:11
Красноярский алюминиевый завод входит в «РУСАЛ», собственником и президентом которого является Дерипаска. Этот завод, видимо, является тем предприятием, которое в основном загрязняет окружающую среду Красноярска. Получается, как в той сказке про «Вершки и корешки», когда Дерипаска получая основную прибыль с продажи алюминия покупает супердорогую яхту и развлекается на ней в компании вице-премьера правительства и дорогих проституток, любуясь прекрасными норвежскими пейзажами, а красноярцы, многие из которых строили этот завод ещё в советские времена, дышат грязным воздухом, отравляющим им жизнь. А было бы справедливо часть этой прибыли использовать для строительства новых очистных сооружений на заводе и защитить красноярцев от той грязи, которой они дышат и покупать им путёвки на круизы, чтобы они тоже могли поплавать в экологически чистых норвежских водах и подышать морским воздухом, поправить своё здоровье.
platonnekafrin 13 февраля 2018 | 15:18
Закономерно. Ждали Путина - снижали концентрацию, заткнув чадящую трубу телами подчиненных избирателей и дуя во все стороны от центра. От этих действий небо угрожающе светлело. И в день прилета в Красноярске стало так прозрачно, что без привычки резало в глазах. Тут хорошо еще, что Президент гостил недолго, а то бы все ослепли окончательно.
ed10075 13 февраля 2018 | 15:32
Мерзость... Это же преступление перед своими согражданами!