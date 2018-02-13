В Красноярске вновь ввели режим «черного неба»

Власти предупредили горожан о превышении концентрации вредных примесей в воздухе в ближайшие три дня. Это происходит уже в седьмой раз с начала года. Причиной неблагоприятных метеорологических условий были признаны выхлопные газы и многочисленные выбросы промышленных предприятий. При отсутствии ветра в окруженном горами Красноярске они быстро повышают концентрацию до критической отметки. Ранее на проблему «черного неба» в городе указывал и Владимир Путин. Местная пресса пишет, что Красноярск находится сейчас на втором месте по уровню загрязнения воздуха в мире.