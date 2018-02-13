В Москве стартовал первый в России пилотный проект по активному долголетию
Как сообщил мэр Сергей Собянин, пожилые москвичи получат возможность бесплатно посещать оздоровительные, культурные и спортивные занятия. Предварительная запись для участия в проекте будут открыта 1 марта. Подать заявку можно будет через территориальные центры соцобслуживания. Собянин напомнил, что за последние годы продолжительность жизни москвичей выросла до 77 лет.
Комментарии23
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
hastings 13 февраля 2018 | 14:37
Россияне всех переживут!
vezdehod 13 февраля 2018 | 14:41
Всех будут привозить и отвозить обратно на - катафалках.
kindman_a 13 февраля 2018 | 14:53
Походу, к долголетию, точнее - к бессмертию - готовится кто-то один....:-)))
efilika 13 февраля 2018 | 15:12
kindman_a: vezdehod: hastings: мне подумалось в поликлиники и больницы стало легче попасть и очередь к врачам уменьшилась.
serjo1977 13 февраля 2018 | 14:47
hastings: ...включая саму Россию...
midnightblues 13 февраля 2018 | 14:52
hastings: Пока я вижу другое-половина моих одноклассников 75 года выпуска уже перешла в мир иной
а мои парижские родственники прекрасно рисуют на Сене в 90 лет
hastings 13 февраля 2018 | 15:27
midnightblues: либеральные реформы 90-х подкосили здоровье каждого россиянина.
lnmanusnostras1 13 февраля 2018 | 15:36
midnightblues: и это путин виноват, или они в 90 все таки спились нахрен?
aleksandr39 13 февраля 2018 | 14:52
hastings: На каком самолете полетят ??
pusto1 13 февраля 2018 | 14:54
ага, крутить генераторы на здоровье?
agriment 13 февраля 2018 | 15:40
hastings: 14:37 "Россияне всех переживут! "
- На бумаге, Гоголь с "Мёртвые души" отдыхает...
vilingrad 13 февраля 2018 | 14:46
Рецепт прост: наваровать миллиарды, лишить сограждан нормальной медицины, жратвы, вкачать ботокс, не париться по поводу проблем- и ты огурчик на фоне кучи дерьма с меткой РФ, и проживешь долго!
gvs 13 февраля 2018 | 14:48
Первые 10 "пилотов" выбыли прямо на старте. ))) Троих из них спасти не удалось )))
vladimir1967 13 февраля 2018 | 14:50
Путин первый записался?
karabay 13 февраля 2018 | 15:00
Брешешь ты, пёс смердящий насчёт бесплатных мероприятий! Сегодня на флюорографию записали, БЛИЖАЙШАЯ ЗАПИСЬ ЧЕРЕЗ ДВЕ НЕДЕЛИ! Мэр, твою мать, однако...
irinaapril 13 февраля 2018 | 15:06
karabay: и отслеживайте результат, теперь в поликлиниках сплошь и рядом теряют все результаты обследования и анализы.Все результаты следует фотографировать, потому что потерять могут и позже.
ivfn 13 февраля 2018 | 15:34
karabay:
//Брешешь ты, пёс смердящий насчёт бесплатных мероприятий//
Аппараты для флюорографии стоят в любой поликлинике, а уж в Москве и подавно. Поэтому задавшись вопросом, где можно сделать флюорографию, смело отправляйтесь в любое ближайшее медицинское учреждение и там обращайтесь по этому вопросу в регистратуру.
Дешевле всего, а точнее вообще бесплатно можно сделать флюорографию в обычной поликлинике. Но, как показывает практика, и качество снимка будет соответствующим. Я делаю флюорографию в платных клиниках, на снимках все вплоть до костей видно (с рентгеном не путать!).
Если необходимо срочно сделать флюорографию в Москве, то идем в любую платную клинику или мед. центр (которая ближе всего к вам), как правило, так выйдет быстрей, нежели в государственной. Берем паспорт (на всякий пожарный - полис,снилс и медицинскую книжку) и денег до 800 рублей.
И кто пес смердячий?????
bratec_kot 13 февраля 2018 | 15:13
И где они будут заниматься? В 2-х часах езды от дома?Или обяжут частников?Представляю свою тещу в аквапарке "Карибия" - это единственный оздоровительный комплекс в радиусе 2-3 км...
old44 13 февраля 2018 | 15:20
bratec_kot: соседям из перово привет !
ivfn 13 февраля 2018 | 15:27
bratec_kot:
2 КМ расстояние? А до туалета можете дошагать?
sceptic47 13 февраля 2018 | 15:21
Это курирует пенсионный фонд России?
kondrakot 13 февраля 2018 | 15:30
Нырять за амфорами? летать с птичками? Это будет в программе?
platonnekafrin 13 февраля 2018 | 15:31
Последующим актом Собянин приравняет месяц к году. И жизнь послушных москвичей будет тянуться столетиями.