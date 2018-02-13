В Москве стартовал первый в России пилотный проект по активному долголетию

Как сообщил мэр Сергей Собянин, пожилые москвичи получат возможность бесплатно посещать оздоровительные, культурные и спортивные занятия. Предварительная запись для участия в проекте будут открыта 1 марта. Подать заявку можно будет через территориальные центры соцобслуживания. Собянин напомнил, что за последние годы продолжительность жизни москвичей выросла до 77 лет.