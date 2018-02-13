Z Архив новостей новости
5 23 6 1615
14:32, 13 февраля 2018

В Москве стартовал первый в России пилотный проект по активному долголетию

Как сообщил мэр Сергей Собянин, пожилые москвичи получат возможность бесплатно посещать оздоровительные, культурные и спортивные занятия. Предварительная запись для участия в проекте будут открыта 1 марта. Подать заявку можно будет через территориальные центры соцобслуживания. Собянин напомнил, что за последние годы продолжительность жизни москвичей выросла до 77 лет.

Комментарии

23

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

hastings 13 февраля 2018 | 14:37

Россияне всех переживут!

vezdehod 13 февраля 2018 | 14:41

Всех будут привозить и отвозить обратно на - катафалках.

kindman_a 13 февраля 2018 | 14:53

Походу, к долголетию, точнее - к бессмертию - готовится кто-то один....:-)))

efilika 13 февраля 2018 | 15:12

kindman_a: vezdehod: hastings: мне подумалось в поликлиники и больницы стало легче попасть и очередь к врачам уменьшилась.

serjo1977 13 февраля 2018 | 14:47

hastings: ...включая саму Россию...

midnightblues 13 февраля 2018 | 14:52

hastings: Пока я вижу другое-половина моих одноклассников 75 года выпуска уже перешла в мир иной
а мои парижские родственники прекрасно рисуют на Сене в 90 лет

hastings 13 февраля 2018 | 15:27

midnightblues: либеральные реформы 90-х подкосили здоровье каждого россиянина.

lnmanusnostras1 13 февраля 2018 | 15:36

midnightblues: и это путин виноват, или они в 90 все таки спились нахрен?

aleksandr39 13 февраля 2018 | 14:52

hastings: На каком самолете полетят ??

pusto1 13 февраля 2018 | 14:54

ага, крутить генераторы на здоровье?

agriment 13 февраля 2018 | 15:40

hastings: 14:37 "Россияне всех переживут! "

- На бумаге, Гоголь с "Мёртвые души" отдыхает...

vilingrad 13 февраля 2018 | 14:46

Рецепт прост: наваровать миллиарды, лишить сограждан нормальной медицины, жратвы, вкачать ботокс, не париться по поводу проблем- и ты огурчик на фоне кучи дерьма с меткой РФ, и проживешь долго!

gvs 13 февраля 2018 | 14:48

Первые 10 "пилотов" выбыли прямо на старте. ))) Троих из них спасти не удалось )))

vladimir1967 13 февраля 2018 | 14:50

Путин первый записался?

(комментарий скрыт)

karabay 13 февраля 2018 | 15:00

Брешешь ты, пёс смердящий насчёт бесплатных мероприятий! Сегодня на флюорографию записали, БЛИЖАЙШАЯ ЗАПИСЬ ЧЕРЕЗ ДВЕ НЕДЕЛИ! Мэр, твою мать, однако...

irinaapril 13 февраля 2018 | 15:06

karabay: и отслеживайте результат, теперь в поликлиниках сплошь и рядом теряют все результаты обследования и анализы.Все результаты следует фотографировать, потому что потерять могут и позже.

ivfn 13 февраля 2018 | 15:34

karabay:
//Брешешь ты, пёс смердящий насчёт бесплатных мероприятий//
Аппараты для флюорографии стоят в любой поликлинике, а уж в Москве и подавно. Поэтому задавшись вопросом, где можно сделать флюорографию, смело отправляйтесь в любое ближайшее медицинское учреждение и там обращайтесь по этому вопросу в регистратуру.
Дешевле всего, а точнее вообще бесплатно можно сделать флюорографию в обычной поликлинике. Но, как показывает практика, и качество снимка будет соответствующим. Я делаю флюорографию в платных клиниках, на снимках все вплоть до костей видно (с рентгеном не путать!).
Если необходимо срочно сделать флюорографию в Москве, то идем в любую платную клинику или мед. центр (которая ближе всего к вам), как правило, так выйдет быстрей, нежели в государственной. Берем паспорт (на всякий пожарный - полис,снилс и медицинскую книжку) и денег до 800 рублей.

И кто пес смердячий?????

bratec_kot 13 февраля 2018 | 15:13

И где они будут заниматься? В 2-х часах езды от дома?Или обяжут частников?Представляю свою тещу в аквапарке "Карибия" - это единственный оздоровительный комплекс в радиусе 2-3 км...

old44 13 февраля 2018 | 15:20

bratec_kot: соседям из перово привет !

ivfn 13 февраля 2018 | 15:27

bratec_kot:
2 КМ расстояние? А до туалета можете дошагать?

sceptic47 13 февраля 2018 | 15:21

Это курирует пенсионный фонд России?

kondrakot 13 февраля 2018 | 15:30

Нырять за амфорами? летать с птичками? Это будет в программе?

platonnekafrin 13 февраля 2018 | 15:31

Последующим актом Собянин приравняет месяц к году. И жизнь послушных москвичей будет тянуться столетиями.

Самое обсуждаемое

Блоги

Рождённые 9 февраля Поздравить…

5 414 6 7387 09.02
Kпраздники, эхо москвы, день рождения, общество, события
Блоги

Рождённые 12 февраля Поздравить…

5 247 6 6041 12.02
Kпраздники, эхо москвы, день рождения, общество, события
Блоги

Илья Яшин политик

Конкуренция теперь выше — а предложение «Яблока» стало слабее Путин принял решение допустить Явлинского на президентские выборы в качестве своего спаринг-партнера, потому что он безопасен, заранее обречен…

5 327 6 28240 06.02
Kполитика, общество, мнения, путин, явлинский
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Вносим на рассмотрение «антисталинский закон» В России ударными темпами строится именно сталинское государство, где человек — пыль под ногами, а «органы» не ошибаются…

5 488 6 24725 09.02
Kполитика, общество, история, законы, мнения
Блоги

Андрей Бузаров международный обозреватель, политический аналитик (Украина)

Украина и Польша, что дальше? После смены власти в начале 2014 г. новые руководители страны взяли активный курс на героизацию С.Бандеры и всего, что связано с украинским национализмом, заложив, таким образом, мину замедленного действия…

5 130 6 8421 12.02
Kполитика, общество, история, польша, украина, события
Блоги

Инициативная группа обратилась к мэру Москвы с просьбой увековечить память Бориса Немцова «Мы считаем крайне несправедливой ситуацию, при которой память Бориса Немцова, внесшего огромный вклад в становление и развитие новой России, спустя три года после его убийства увековечена не в Москве»...

5 130 6 8668 10.02
Kобщество, немцов, память, события
Блоги

Алексей Мельников публицист

Демократическая желтизна Участники этой мутной «демократической» волны не дают себе отчета в том, что качество её совершенно шариковского свойства вне зависимости от направления движения. И никакой «протест против власти» не оправдывает её хамского содержания

5 95 6 6396 12.02
Kдемократия, общество, власть, государство, мнения
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Придите и помешайте продлению власти Путина Кремль и «забастовщики» ведут к одной цели — повышению «путинского процента». Одни занимаются мобилизацией лояльного электората, другие  — демобилизацией протестного…

5 299 6 21281 08.02
Kполитика, общество, выборы, президент, события
Блоги

Игорь Чубайс автор книги «Чубайс против Путина», доктор философских наук

Истории у нас нет! Напишем нашу историю! Лживая концепция истории России, помноженная на утаивание и искажение важнейших фактов прошлого, возведенная в степень переписывания узловых исторических событий, уничтожает подлинную историю…

5 183 6 14009 12.02
Kистория, общество, мнения
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Подписи за Явлинского и «страшная тайна» Навального Навальный, заявивший о 60% якобы поддельных подписей за Явлинского, обязан объяснить, что именно привело его к этому выводу…

5 137 6 11822 07.02
Kполитика, выборы-2018, навальный, мнения
Новости

Президент Владимир Путин, по некоторым данным, отменил все ближайшие публичные мероприятия Причиной могла стать болезнь или ситуация в Сирии…

5 75 6 6599
Блоги

Ксения Собчак политик

+ Против бойкота выборов Против бойкота выборов Что же будет, если 13-14% от общего числа избирателей присоединятся к бойкоту? За Путина по-прежнему проголосует столько же человек, но их вес среди пришедших увеличится значительно…

5 347 6 30538 08.02
8читать ;смотреть
Kполитика, общество, выборы, видео, мнения
Блоги

Григорий Явлинский политик

О возможном участии в переговорах по Украине Если Путин захочет налаживать отношения с Украиной, и это будет серьезно и искренне, то тогда можно обсуждать и обдумывать, как этому процессу помогать…

5 170 6 16068 07.02
8читать ;смотреть
Kполитика, выборы-2018, рф, украина, мнения
Блоги

+ SpaceX успешно запустила в космос ракету-носитель Falcon Heavy SpaceX успешно запустила в космос ракету-носитель Falcon Heavy По плану, личный электрокар руководителя компании Илона Маска теперь будет летать вокруг Солнца, приближаясь то к Земле, то к Марсу…

5 474 6 49368 07.02
8читать ;смотреть
Kкосмос, видео, события
Блоги

Кусок эфира

Сергей Удальцов: Вероятность второго тура присутствует Поэтому кстати, так сейчас Грудинина и поливают помоями везде. Это вроде бы странно, все говорят: он ручной кандидат. Зачем же его тогда мочить, мы сегодня видим. Про Собчак говорят лояльно. Про Жириновского лояльно…

5 77 6 11545 06.02
Kгрудинин, власть, выборы-2018, эфиры, политика, мнения
Блоги

Алексей Навальный политик

Акция против идиотизма Если бы вам сказали: «выберете одну фоточку, которая объяснила бы всё произошедшее в нашей стране человеку, который спал с 1938 по 2018 год», думаю, многие выбрали именно её…

5 427 6 128738 06.02
Kобщество, политика, власть, мнения

Популярное за неделю

Новости

Сообщения о гибели российских граждан в Сирии подтвердили их родственники и друзья Ранее стали известны имена как минимум пяти человек, убитых в ходе американского авиаудара…

5 71 6 46140
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Я скажу, что тебе, девочка, не надо беспокоиться, потому что у нее теперь в подписчиках будет спецпрокурор Мюллер и все CNN…

5 198 6 172913 10.02
#слушать 47:44 8читать $скачать 10.9 МБ
Голосование
Кто круче в космосе?
5 183 6 21891 07.02
Блоги

Илья Варламов блогер

Как Илон Маск решил обмануть весь мир, но у него ничего не вышло Неужели американцы думали, что им кто-то поверит? Шах и мат! Пойду посмотрю сюжеты РЕН-ТВ про рептилоидов-масонов и мировой заговор!..

5 647 6 297129 07.02
Kобщество, космос, сша, наука, техника, мнения
Блоги

+ Настя Рыбка: «Ровно 5 процентов распознали троллинг, остальные решили, что все «серьезно» Настя Рыбка: «Ровно 5 процентов распознали троллинг, остальные решили, что все «серьезно» Нам, молодым девушкам, нравится что мужчина в любом возрасте проявляет сексуальную активность! И это хорошо!..

5 503 6 144246 09.02
8читать ;смотреть
Kобщество, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6690436
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3291050

Сегодня в эфире