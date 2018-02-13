Американский блокбастер «Мстители: Война бесконечности» выйдет в российский прокат не 3 мая, а 11-го

Об этом говорится в пресс-релизе российского отделения компании «Дисней». Причины переноса не уточняются. Ранее сообщалось, что целая группа российских кинематографистов просила руководство России и, в частности, Минкульт в целях поддержки отечественного кино разносить по времени релизы наших новых картин и зарубежных.