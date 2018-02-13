Американский блокбастер «Мстители: Война бесконечности» выйдет в российский прокат не 3 мая, а 11-го
Об этом говорится в пресс-релизе российского отделения компании «Дисней». Причины переноса не уточняются. Ранее сообщалось, что целая группа российских кинематографистов просила руководство России и, в частности, Минкульт в целях поддержки отечественного кино разносить по времени релизы наших новых картин и зарубежных.
Комментарии6
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vilingrad 13 февраля 2018 | 14:44
В России сняли очередной бред типа "Движение вбок"? Голливуд должн посторониться!
mmm_333 13 февраля 2018 | 15:05
vilingrad: Я слышал будет продолжение "Движение вниз"
wrongway1 13 февраля 2018 | 14:48
-----где Мединский?...с панфиловцами..
-----держит оборону...
sterhogolub 13 февраля 2018 | 14:52
Даже не знаю, что лучше: номерной "Великий фильм о Великом мне" или Мстители... Посижу-ка я дома)
svetla_ya 13 февраля 2018 | 14:57
Кинотеатры возможно понесут убытки на праздничные дни.
vladimir1967 13 февраля 2018 | 15:19
Боятся что в день победы люди проголосуют рублем за американский блокбастер, а не за очередную фальшивку михалков-пикчерс.