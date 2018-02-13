Михаил Саакашвили не намерен просить политического убежища в Польше
Он сказал, что находится под охраной польской полиции. Комментируя свою возможную экстрадицию в Грузию, Саакашвили сказал: «Как говорят в Одессе, не смешите мои тапочки». Бывший президент Грузии уверен, что на родине его боятся: если бы хотели его экстрадировать, то сделали бы это давно. Напомним, накануне политик был выдворен с территории Украины.
Комментарии6
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
danko_cuka 13 февраля 2018 | 14:36
Мишко не сдавайся! Геть порашенку!
metalag 13 февраля 2018 | 14:44
Самым идеальным вариантом была бы экстрадиция Мишико в "часть Грузии", которую Грузия все еще считает своей частью - в Южную Осетию......
Хотя...с точки зрения геополитической пользы, может быть, еще рано?
Мишико еще не все отработал на Украине.:)))))
А в Южной Осетии могут и подождать....
karabay 13 февраля 2018 | 14:54
Не даст, Саакашвили, болоту украинской власти устояться, даст им оторваться, однако...
nanarytwo 13 февраля 2018 | 15:02
karabay: Ах ты сепарюга путенская, вна Украине ЦЭдемократия.
sg68g 13 февраля 2018 | 15:03
Полякам Михуил вполне может пригодится как Львовский воевода. Хотя когда то эта территория называлась Русским воеводством..
durca_54 13 февраля 2018 | 15:03
Даже губернатором Одесской области проживал Саакашвили на зарплате, не заимел никакого имущества. Представьте себе на его месте бы Порошенко... Владел бы всем госимуществом области на тот срок.