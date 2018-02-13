Михаил Саакашвили не намерен просить политического убежища в Польше

Он сказал, что находится под охраной польской полиции. Комментируя свою возможную экстрадицию в Грузию, Саакашвили сказал: «Как говорят в Одессе, не смешите мои тапочки». Бывший президент Грузии уверен, что на родине его боятся: если бы хотели его экстрадировать, то сделали бы это давно. Напомним, накануне политик был выдворен с территории Украины.