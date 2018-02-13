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14:30, 13 февраля 2018

В Кремле ничего не знают о россиянах–невоеннослужащих, которые могут участвовать в боевых действиях в Сирии

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков порекомендовал по данной теме обращаться в министерство обороны. Он также подчеркнул, что в ходе телефонного разговора Владимир Путин и Дональд Трамп не обсуждали информацию о гибели в Сирии российских граждан. Напомним, целый ряд независимых друг от друга источников утверждают, что в результате американского авиаудара 7 февраля в Сирии могли погибнуть несколько сотен сотрудников частной военной компании «Вагнера». В министерстве обороны эту информацию не комментируют.

Комментарии

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qroswen 13 февраля 2018 | 14:33

плять, если лизоньку депортируют из парижу на родину, это усатое мурло будет "в курсе"?? ))

danko_cuka 13 февраля 2018 | 14:38

qroswen: зубатый тролль.

opiatnovyi63 13 февраля 2018 | 14:57

danko_cuka:Амбиции Одного Сумасшедшего обходятся гражданам России очень дорого!

gordy 13 февраля 2018 | 14:58

"В Кремле ничего не знают о россиянах–невоеннослужащих, которые могут участвовать в боевых действиях в Сирии"

Эти - ни сном, ни духом, а те - на свой страх и риск?

zor 13 февраля 2018 | 15:00

opiatnovyi63: США наглядно показали преемущество гужевого транспорта перед тягловым.
До В.В.Путина наконец дошло, что железный конь таки уже пришел на смену крестьянской лошадке.

Тяжелый приступ медвежей болезни приковал нацлидера к кустам.
Раньше чем через неделю из кустов не покажется

nns33 13 февраля 2018 | 14:40

qroswen: А чему Вы удивляетесь? Это ж политика! Вон сколько негатива на них свалилось скандал с ОИ,военный лётчик погиб,самолёт разбился,теперь "ихтамнеты, а впереди выборы на таком негативе.(((

mmm_333 13 февраля 2018 | 14:54

nns33: На этом фоне нацлидер стался больным. Решил традиционно отсидеться за бравурными теленовостями и "консервами".

blahovdav 13 февраля 2018 | 14:56

nns33: военный лётчик погиб,самолёт разбился...\\\\ А плешивый так расстроился из за нелепого, не к месту придуманного :"...это вам за пацанов..." (летчик думал, что попал к асадовцам и мстил за убитых ОВ сирийских деток?), что ушел в запой или очередную инекцию ботокса...

pusto1 13 февраля 2018 | 14:44

для них россияне, как тараканы, в упор не видят

opiatnovyi63 13 февраля 2018 | 14:54

pusto1: Завралась вконец воровская власть! Уже не знает,что и говорить. .

anganor 13 февраля 2018 | 14:56

pusto1: Меня удивляет подобная амнезия, особенно когда это касается гибели российских граждан. Чтобы они про свои бабки так ни чего не знали.
Хотя понятно, что бабки для важнее жизней сотен наших граждан которые были вынуждены податься в подобные ВЧК из за ухудшения жизни в России.

midnightblues 13 февраля 2018 | 14:37

И это все,что вам надо было знать о цене жизни холопов

sasass 13 февраля 2018 | 14:43

МО не комментирует ,потому что в трансе...

nitsahon 13 февраля 2018 | 14:43

с таким же успехом Песков мог послать всех в спортлото...
разумеется - все они прекрасно знают(ГРУ и СВР с переменным успехом,но работают)...
но вынуждены открещиваться от всяких мельчайших ссылок не в ту сторону...

popov_m 13 февраля 2018 | 14:44

Как сказал Дима, "если у Вас не хватает денег, "идите заработайте в Сирии или Донбассе""!

prishvin 13 февраля 2018 | 14:46

Незнайка на измене.

mjau 13 февраля 2018 | 14:47

Просто бы сказал :русские своих бросают. Впрочем, это и так известно. Как Россия "помогала" русским переехать в Россию после развала СССР?..

vasya_von_smetankin 13 февраля 2018 | 14:48

А нахрена Пескову вообще насчёт этих самых "россиян" переживать... биомасса же, пушечное мясо.
Главное, чтобы Лизонька судостроительство и судопроизводство не так часто путала...

meteor9 13 февраля 2018 | 14:49

А кто повару Пригожину деньги выделяет для Вагнера на войну? Дурачком прикидывается.

durca_54 13 февраля 2018 | 14:49

Был бы человеком, могло бы вырваться хоть какое то слово человеческого страдания. Не человек он. С кем свяжешься...

vla7815 13 февраля 2018 | 15:03

durca_54: То что он не человек - он уже не раз доказал. Потомки его проклянут.

jacknichols 13 февраля 2018 | 14:50

Тут у президента насморк, а вы лезете со всякими глупыми вопросами про каких-то военных..

karabay 13 февраля 2018 | 14:50

Чтож ты, сука брехливая, пресс-секретарь рыбоглазый, от наших солдат отказываешься! Без кремлёвского благословения, в Египет, на курорты не пускают, а тут на войну... Списки опубликовать, а достойных наградить, однако!

bratec_kot 13 февраля 2018 | 15:00

А гражданам России не привыкать быть преданными собственным государством. " Погиб Никодим, да и ...й бы с ним. Положили его в гроб, да и мать его ...б".Так всегда на Руси было.

solonko 13 февраля 2018 | 15:01

Постоянная наглая ложь превращает человека обратно в обезьяну. У вас, россияне, точка невозврата уже пройдена.

ed10075 13 февраля 2018 | 15:03

Не знают, или знать не хотят?

ostanovka 13 февраля 2018 | 15:03

МО некогда: оно готовится к гигантскому параду в честь очередной, 73 годовщины победы дедов над фашизмом в Германии.
Когда уже будет парад победы над фашизмом в России?

alexeytrusov 13 февраля 2018 | 15:03

Левая рука не знает, что делает правая... Что за хрень твориться во власти, Путин как главнокомандующий сутками сидит в сортире и не может получить донесения?

murad_manapov 13 февраля 2018 | 15:05

"В Кремле ничего не знают о россиянах..." - этого достаточно

vladimir1967 13 февраля 2018 | 15:16

И не хотят знать,потому что для кремля люди -мусор и лагерная пыль.

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