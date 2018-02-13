Российские кёрлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий завоевали бронзу в турнире смешанных пар

Это первая награда российских спортсменов в этом виде спорта за всю историю Олимпиад. Бурный рост популярности кёрлинга стабильно наблюдается в России раз в четыре года во время Зимних Игр. Вот только олимпийских медалей до сегодняшнего дня у российских кёрлингистов не было. Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий в этом смысле – первопроходцы. В матче за бронзу против норвежцев Магнуса Недреготтена и Кристин Скаслин, россияне практически не ошибались. И это притом, что ошибки преследовали Брызгалову и Крушельницкого на протяжении всего турнира. Одна из них оставила россиян без большого финала. Но в битве за бронзу ошибались уже сопреники. Итог, 8-4 – самая крупная победа российского дуэта на олимпийском турнире. Анастасия Брызгалова после финала объяснила все магией чисел.

В финале турнира смешанных пар сыграют Канада и Швейцария. Североамериканцы здесь явные фавориты. Пока они в Пхенчхане доминируют. Тех же швейцарцев, на круговом этапе, они разгромили со счетом 7-2. А программа кёрлинга микстом не ограничивается. Впереди мужской и женский турниры. Россию тут представит команда Виктории Моисеевой, которая дебютирует на Олимпиадах. Всего в копилке российских спортсменов три медали. Серебро и две бронзы.