Межгосударственный авиационный комитет начал расшифровку самописца самолета Ан-148, который разбился в Подмосковье

Помощь в расследовании авиакатастрофы предложили Соединенные штаты. О готовности США помочь в расследовании американский президент сказал в телефонном разговоре с Владимиром Путиным. Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с крушением самолета авиакомпании «Саратовские авиалинии». Своих специалистов в Россию направит национальное бюро Украины по расследованию авиапроисшествий. Самолет Ан-148 и его двигатель были разработаны на украинском государственном предприятии «Антонов». Межгосударственный авиационный комитет провел необходимые переговоры, сейчас решается вопрос о дате прибытия. МАК отметил, что информация с параметрического самописца Ан-148 успешно скопирована. На нем сохранилась запись последнего полета, хотя были повреждены модули памяти, специалисты уже приступили к ее расшифровке. Более 1,4 тысячи фрагментов тел погибших обнаружили на месте крушения самолета. Зона поиска расширена, сообщили в МЧС. Из воронки, которая образовалась при падении, подняли два двигателя. Фрагменты лайнера отправили для проведения экспертизы МАК. Как отметили в МЧС, поисковая операция на месте авиакатастрофы вступила в завершающую стадию. Правительство Московской области выплатит по 1 миллиону рублей семьям погибших в авиакатастрофе в Раменском районе. Самолет «Саратовских авиалиний» разбился в воскресенье после вылета из Домодедово в Орск. На борту находился 71 человек, все погибли.