В Ярославской области ошибочно объявили радиационную тревогу

«Внимание! Радиационная опасность! Приведите в готовность средства индивидуальной защиты! Проверьте состояние окон и дверей. Без крайней надобности не покидайте помещение!» — такие слова услышали этим утром ярославцы, включившие телевизоры. Грозное предупреждение оказалось ложным — буквально после окончания трансляции редакции СМИ начали обзванивать встревоженные чиновники и сотрудники МЧС с просьбой дать опровержение.

Как пояснили в правительстве области, речь идёт о компьютерном сбое, из-за которого в эфир было выпущено оповещение. В результате В те радио и телеканалы, где в системе предусмотрено ручное управление, ложная информация не попала. Тем не менее, по сообщениям пользователей соцсетей, предупреждение вышло по многим каналам телевидения, а люди тут же распространили эту информацию в социальных сетях. Речь идёт именно о ложной тревоге. Главное управление МЧС по Ярославской области просит жителей не беспокоиться. Месяц назад аналогичный инцидент произошел в США. Жители американского штата Гавайи получили сообщения, что в их сторону летит баллистическая ракета. Людей призвали как можно быстрее найти убежище и заверили, что это не учебная тревога. Позднее Тихоокеанское командование ВС США объявило, что это сообщение было отправлено по ошибке.