Алексей Навальный подал в суд на Роскомнадзор
Это связано с требованием ведомства удалить с сайта политика страницу с расследованием про миллиардера Олега Дерипаску и вице-премьера Сергея Приходько, — рассказал «Эху Москвы» представитель Навального, Иван Жданов.
«Сегодня подали административное исковое заявление в Таганский районный суд о признании незаконными действиями Роскомнадзора по внесению Navalny.com — двух блогов на этом сайте — в реестр запрещенных сайтов, на которых содержится информация, запрещенная к распространению на территории Российской Федерации», — сказал он.
По словам Жданова, заявитель Навальный считает, что нарушено право на свободу выражения мнений и распространению информации, гарантированное Конституцией и статьей 10 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод.
Кроме того, он отметил, что Роскомнадзор вышел за пределы своих полномочий, принимая решение о внесении сайта в реестр запрещенных сайтов. «Принимать такое решение можно только на основании решения суда, вступившее в законную силу. Определение, не вступившее в законную силу, не может являться основанием для внесения в реестр, а уж тем более для признания информации запрещенной к распространению на территории РФ», — подчеркнул Жданов.
Между тем, добавил он, решения суда, вступившего в законную силу до сих пор нет, Роскомнадзор пока не заблокировал сайт.
В расследовании Алексея Навального утверждалось, что Дерипаска и Приходько проводили время на яхте в сопровождении девушек из эскорт-услуг. По мнению политика, это была взятка.
Комментарии6
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max3446 13 февраля 2018 | 14:23
Думаю пошлют ничтожество наврального суда подальше, и не столько потому что он лузер устое место и тп. а потому что он элементарно законов не знает, ввиду по всей видимости отсутствия юридических познаний, как и у его якобы юристов.
bozman_xl 13 февраля 2018 | 14:30
max3446: .. он устое место ======================================================================================================== -- Что же Кремль и его олигархическое окружение так боятся устого места
max3446 13 февраля 2018 | 14:43
bozman_xl: этого полного то лузера думаете кто-то боится? Было бы кого, ведь он Пустое место. А скоро возможно еще и присядет, ведь проводится по ничтожеству и мутанту с 46 размером ноги проверка по факту нападения на полицейского. А это статья, и если Болотную вспомнить, то годика на 3 реально присесть можно
mchuk 13 февраля 2018 | 15:00
max3446: путин боится даже фамилии Навального. Учти, вата, что твой хозяин трус.
max3446 13 февраля 2018 | 15:28
mchuk: Вы же тоже не кричите на каждом углу что с утра у вас какшка вылезла в туалете, какого она роста, цвета. так и тут, какой смысл Самому Президенту Путину называть по имени человека-навоза ничтожество наврального? Конечно не какого, и не потому что он его боится, а брезгует. И правильно делает.
ltyio 13 февраля 2018 | 14:41
О чем расследование-то ? О том что мужики на яхте жарят рыбок ? Вот если бы они жарили друг друга, тогда это был бы скандал, а так - два мужика с деньгами и связями отдыхают на яхте в обществе девиц. Эта новость интересна только их женам.