Алексей Навальный подал в суд на Роскомнадзор

Это связано с требованием ведомства удалить с сайта политика страницу с расследованием про миллиардера Олега Дерипаску и вице-премьера Сергея Приходько, — рассказал «Эху Москвы» представитель Навального, Иван Жданов.

«Сегодня подали административное исковое заявление в Таганский районный суд о признании незаконными действиями Роскомнадзора по внесению Navalny.com — двух блогов на этом сайте — в реестр запрещенных сайтов, на которых содержится информация, запрещенная к распространению на территории Российской Федерации», — сказал он.

По словам Жданова, заявитель Навальный считает, что нарушено право на свободу выражения мнений и распространению информации, гарантированное Конституцией и статьей 10 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Кроме того, он отметил, что Роскомнадзор вышел за пределы своих полномочий, принимая решение о внесении сайта в реестр запрещенных сайтов. «Принимать такое решение можно только на основании решения суда, вступившее в законную силу. Определение, не вступившее в законную силу, не может являться основанием для внесения в реестр, а уж тем более для признания информации запрещенной к распространению на территории РФ», — подчеркнул Жданов.

Между тем, добавил он, решения суда, вступившего в законную силу до сих пор нет, Роскомнадзор пока не заблокировал сайт.

В расследовании Алексея Навального утверждалось, что Дерипаска и Приходько проводили время на яхте в сопровождении девушек из эскорт-услуг. По мнению политика, это была взятка.