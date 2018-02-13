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14:07, 13 февраля 2018

Франц Клинцевич, по некоторым данным, был вынужден покинуть свой пост из-за претензий к его комментариям в СМИ

Об этом сегодня пишет газета «Ведомости». «Клинцевич нужен был тогда, когда необходимо было нагнетать обстановку. Сейчас этого не нужно, поэтому его место займет человек с более сдержанной точкой зрения», — сказал в интервью «Ведомостям» политолог Константин Калачев. Сегодня Комитет Совета Федерации по обороне поддержал уход Франца Клинцевича с должности. Он останется членом Комитета.

Комментарии

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zapadnay 13 февраля 2018 | 14:21

Во как?! Оказывается, надо было «нагнетать обстановку»?! Прокололся товарищ, ой прокололся.... А ещё говорят, что пиндосы... Ну и ну!
Кстати, Клинцевич оплатил свой отдых в санатории?

gordy 13 февраля 2018 | 14:31

"Он останется членом Комитета."

Служить обучен?

opiatnovyi63 13 февраля 2018 | 15:41

gordy: Он останется членом? Простым членом комитета? ?

sagen 13 февраля 2018 | 14:23

Как там у Высоцкого
Мы не сделали скандала - нам вождя недоставало.
Настоящих буйных мало - вот и нету вожаков.
Но на происки и бредни сети есть у нас и бредни,
И не испортят нам обедни злые происки врагов!

profi1962 13 февраля 2018 | 14:26

Попугая удалили за ненадобностью.

sab171 13 февраля 2018 | 14:38

знатный персонаж шоу гопников закатывает карьеру, явно замешан в подрыве подьема патриотизма.

e_mae 13 февраля 2018 | 14:41

Ререрватив? В перезвуар!

askol2016 13 февраля 2018 | 15:04

Теперь каждый вечер будет топтаться и купаться в соловьином помете.

puteshestvennik 13 февраля 2018 | 15:07

По-моему его комментарии выделялись глупостью даже фоне нынешних депутатов. Но сомневаюсь что из-за этого.

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