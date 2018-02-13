Франц Клинцевич, по некоторым данным, был вынужден покинуть свой пост из-за претензий к его комментариям в СМИ

Об этом сегодня пишет газета «Ведомости». «Клинцевич нужен был тогда, когда необходимо было нагнетать обстановку. Сейчас этого не нужно, поэтому его место займет человек с более сдержанной точкой зрения», — сказал в интервью «Ведомостям» политолог Константин Калачев. Сегодня Комитет Совета Федерации по обороне поддержал уход Франца Клинцевича с должности. Он останется членом Комитета.