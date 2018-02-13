В Кремле ничего не знают о российских наёмниках, погибших в Сирии при авиаударе войск международной коалиции
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предложил спросить об этом Минобороны. Тем временем СМИ сообщают о том, что в Россию начал поступать так называемый «груз-200» с погибшими. Информацию о гибели в Сирии россиян из частной военной компании Вагнера необходимо верифицировать, сказал Дмитрий Песков. Он сказал журналистам, что Кремль не в курсе по поводу наёмников, поскольку оперирует данными, которые касаются лишь действующих российских военнослужащих — участников операции в Сирии. По поводу других россиян предложил обращаться в Минобороны. Впрочем, военное ведомство ранее заявило, что в районе нанесения американцами авиаудара по позициям сирийских правительственных сил в провинции Дейр-эз-Зор россиян не было. Последние два дня приходит информация о гибели, по разным данным, от нескольких десятков до нескольких сотен наших соотечественников в Сирии. В Пентагоне утверждают, что войска Асада пытались захватить штаб Сирийских демократических сил. США в ответ нанесли авиаудар. Вчера международная расследовательская группа Conflict Intelligence Team сообщила о как минимум 4-х россиянах, погибших при воздушной атаке. Это в том числе Владимир Логинов и Игорь Косотуров, они до отъезда в Сирию как сообщают СМИ, участвовали в военных действиях в Донбассе. В арабскую страну Логинов поехал добровольцем, рассказал Reuters атаман Балтийского казачьего округа Максим Буга, знакомый с Логиновым. Он, по словам атамана, попал на Ближний восток с помощью некоей организации, но называть её не стал. Организация «Другая Россия» сообщила о гибели в Сирии своего соратника, нацбола Кирилла Ананьева. Родственники нескольких россиян подтвердили информацию об их смерти. Григорий Явлинский призвал Владимира Путина прояснить ситуацию с гибелью в Сирии российских наёмников. Но в Кремле считают, что эту информацию кандидат в президенты от Яблока взял из СМИ.
Комментарии33
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qroswen 13 февраля 2018 | 14:09
ахаха кто бы сомневался, что письков ничего не знает. однако, тсарь чего-то приболел сразу ))
vezdehod 13 февраля 2018 | 14:13
Дима песков вновь на время стал "инвалидом" ничего - не видит, ничего - не слышит, поэтому - ничего и не знает. Совсем плохой стал.
ajsenev 13 февраля 2018 | 14:34
Святая простота. Ничего не вижу, ничего не знаю... Опять "дурочку" запустил.
zapadnay 13 февраля 2018 | 14:34
vezdehod:
Сценарий всегда один и тот же: ничего не знаем. Но факты, как говорится, вещь упрямая. Потом удивляемся, почему к нам такое отношение в мире.
К тому же, у власти «советские» люди, они не понимают, что в 2|- ом веке трудно скрыть информацию. Рано или поздно,все становится явным.
dorin1987 13 февраля 2018 | 14:15
qroswen: вот что поразительно - до сих пор "ихтамнеты" вписываются за режим царька РФ, который их вот так кидает и сдает.
provincial49 13 февраля 2018 | 14:35
dorin1987: Как сказал Дьявол, люди гибнут за металл...
dorin1987 13 февраля 2018 | 14:37
provincial49: Только жадность? То есть, жадные, трусливые военные РФ, которые только за бабло, и класть на себя и себе подобных? Мельчают....
pusin_patriot 13 февраля 2018 | 14:26
qroswen: Если там реально под замес до 200-сот человек попали и замес уровня - расстрел, сначала артой месили, потом добивали штурмовиками и парой вертушек, месили в землю 4 часа.
Это просто называется расстрел.
При этом непонятки уровня, прикрытия авиацией - никакой, средств ПВО по рукам - никакой, якобы предупредили амеры - ничего не передали.
И это месседж всем этим просепар-группам с прямым опытом боевых действий.
Всем этим "патриоклубам" с задачами заброски.
Вы понимаете что там можно сыграть в шмеля и у них с башкой может быть вообще ни ку-ку?
Так что заболел он своевременно, кстати наверняка будет решаться вопрос с зачисткой здесь, но там такие расклады, в общем у нас снова сейчас непонятки уровня "воевать с другими", "воевать внутри", репрессии или нет? В общем много "интересного".
pacak 13 февраля 2018 | 14:39
qroswen: Песочный человек даже не знает сколько у него часы стоят.
dr_nemos 13 февраля 2018 | 14:11
Браво! Просто песня! СКРЕПА!
marineru 13 февраля 2018 | 14:12
Родина бросит тебя. Всегда.
rassvet_12 13 февраля 2018 | 14:17
marineru: Песков прав в принципе... Все взрослые люди, наверняка с контрактами не от Пескова. Украинцы наивные как дети, вот их надо защишать.
udalennyi2 13 февраля 2018 | 14:36
У вседержителя от новостей недержание желудка, на горшок ушел на пару недель, Песок включил дебила.
bazilgu 13 февраля 2018 | 14:15
Лжецы и лицемеры. Те, кто надеется, что путинские чинушки их в случае чего прикроют, пусть знают, что про них тоже скажут "ихтамнет". Врать и предавать- естественное дело для этой лживой и продажной власти.
rassvet_12 13 февраля 2018 | 14:21
bazilgu: Если подписываешь контракт с военной организацией, Путин не поможет потом. Знай впередь.
bazilgu 13 февраля 2018 | 15:03
rassvet_12: Это так но хоть не врите, что ихтамнет.
ivar1964 13 февраля 2018 | 14:16
Кремль - самая малоинформированная структура в России. А в самом Кремле есть человек, который никогда и ничего не знает. Необычный пресс-секретарь! В другой стране он работал бы дворником, в лучшем случае.
profi1962 13 февраля 2018 | 14:23
Знакомый ответ.
playmaker5 13 февраля 2018 | 14:24
Скажите, всё таки, Вагнер это русский? Или, все таки немножко, чуточку, еврей? И если, (господи православные) он еврей, то где же гешефт?
razval74 13 февраля 2018 | 14:36
playmaker5: Это кликуха поклонника расовой теории по фамилии Уткин. Так что не волнуйся, с антисемитизмом там все в порядке.
kondrakr 13 февраля 2018 | 14:38
playmaker5: Вагнер, вообще-то, ариец и антисемит. Гешефт в кровавом жертвоприношении Одину.
sab171 13 февраля 2018 | 14:49
kondrakr: я конечно извиняюсь, о чем это вы, включаешь телевизор- одни гусские, заходишь сюда- Гешефт, Одина, Вагнер. Когда будут об Ивановых, Петровых, Сидоровых, икре, водке, мордобое, доярке и комбайнере?
sceptic47 13 февраля 2018 | 14:42
playmaker5: "Вагнер" - это позывной Дмитрия Уткина, бывшего командира отряда спецназа. Разве этого нет в методичке?
sagen 13 февраля 2018 | 14:25
Гнать их оттуда сТранными вениками, если не знают такую важнейшую ситуацию. Дело может закончится войной, а они все будут делать вид, что не при делах и это не их рук дело.
eduard53 13 февраля 2018 | 14:29
Утонувшая без помощи подлодка "Курск", дебильные штурмы театрального центра в Москве и школы в Беслане, предвыборные взрывы московских жилых домов, "учения" с сахарным песком в Рязани ... и т.д, и т.п. ... вплоть до сотен россиян, гибнущих ныне на чужой "гражданке" ...
А кремлядь всё не в курсе. Поразительная неосведомлённость!
peresvet73 13 февраля 2018 | 14:31
Как обычно, будет сделана пауза, для того, чтобы глубже увязли во лжи, а затем, на Западе будут выложены фото-видео материалы с трупами и разбитой техникой. Ври и дальше, Письков!
provincial49 13 февраля 2018 | 14:33
Вот так то ихтамнеты, ложили кремляди на вас... Может портянки объяснят, почему Письков, от имени вашего всего, в очередной раз, послал воинов-патриотов нах...?
vserg 13 февраля 2018 | 14:33
Ну, хрен с ними, наемниками. Но как о гражданах РФ о них озаботиться нельзя?
sergo13 13 февраля 2018 | 14:34
Врядли ихтамнеты, даже те кто остался в живых вернутся на родину, потомучто слившие их Генералы за свою задницу переживают!
Знали куда шли? наемничество, незаконные вооруженные формирования - преступление, зачем Чинам в это пачкатся, просто слили и фсе.
vel225 13 февраля 2018 | 14:36
А если из СМИ то это неправда?
andromeds 13 февраля 2018 | 15:01
у него в голове простуда путина... его это очень печалит... Сирия? Какая Сирия? Где это?
irinaapril 13 февраля 2018 | 15:09
Так и в Донецке воюют против регулярной армии одни шахтёры и колхозники, которые прикупили в местном сельпо тяжёлое вооружение.Так и в Сирию исключительно добровольцы едут воевать, с собой везут тяжёлое вооружение.
naaail 13 февраля 2018 | 15:13
На вопрос - который час? Песков отвечал уклончиво.