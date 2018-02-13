В Кремле ничего не знают о российских наёмниках, погибших в Сирии при авиаударе войск международной коалиции

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предложил спросить об этом Минобороны. Тем временем СМИ сообщают о том, что в Россию начал поступать так называемый «груз-200» с погибшими. Информацию о гибели в Сирии россиян из частной военной компании Вагнера необходимо верифицировать, сказал Дмитрий Песков. Он сказал журналистам, что Кремль не в курсе по поводу наёмников, поскольку оперирует данными, которые касаются лишь действующих российских военнослужащих — участников операции в Сирии. По поводу других россиян предложил обращаться в Минобороны. Впрочем, военное ведомство ранее заявило, что в районе нанесения американцами авиаудара по позициям сирийских правительственных сил в провинции Дейр-эз-Зор россиян не было. Последние два дня приходит информация о гибели, по разным данным, от нескольких десятков до нескольких сотен наших соотечественников в Сирии. В Пентагоне утверждают, что войска Асада пытались захватить штаб Сирийских демократических сил. США в ответ нанесли авиаудар. Вчера международная расследовательская группа Conflict Intelligence Team сообщила о как минимум 4-х россиянах, погибших при воздушной атаке. Это в том числе Владимир Логинов и Игорь Косотуров, они до отъезда в Сирию как сообщают СМИ, участвовали в военных действиях в Донбассе. В арабскую страну Логинов поехал добровольцем, рассказал Reuters атаман Балтийского казачьего округа Максим Буга, знакомый с Логиновым. Он, по словам атамана, попал на Ближний восток с помощью некоей организации, но называть её не стал. Организация «Другая Россия» сообщила о гибели в Сирии своего соратника, нацбола Кирилла Ананьева. Родственники нескольких россиян подтвердили информацию об их смерти. Григорий Явлинский призвал Владимира Путина прояснить ситуацию с гибелью в Сирии российских наёмников. Но в Кремле считают, что эту информацию кандидат в президенты от Яблока взял из СМИ.