Z Архив новостей новости
5 33 6 6764
14:04, 13 февраля 2018

В Кремле ничего не знают о российских наёмниках, погибших в Сирии при авиаударе войск международной коалиции

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предложил спросить об этом Минобороны. Тем временем СМИ сообщают о том, что в Россию начал поступать так называемый «груз-200» с погибшими. Информацию о гибели в Сирии россиян из частной военной компании Вагнера необходимо верифицировать, сказал Дмитрий Песков. Он сказал журналистам, что Кремль не в курсе по поводу наёмников, поскольку оперирует данными, которые касаются лишь действующих российских военнослужащих — участников операции в Сирии. По поводу других россиян предложил обращаться в Минобороны. Впрочем, военное ведомство ранее заявило, что в районе нанесения американцами авиаудара по позициям сирийских правительственных сил в провинции Дейр-эз-Зор россиян не было. Последние два дня приходит информация о гибели, по разным данным, от нескольких десятков до нескольких сотен наших соотечественников в Сирии. В Пентагоне утверждают, что войска Асада пытались захватить штаб Сирийских демократических сил. США в ответ нанесли авиаудар. Вчера международная расследовательская группа Conflict Intelligence Team сообщила о как минимум 4-х россиянах, погибших при воздушной атаке. Это в том числе Владимир Логинов и Игорь Косотуров, они до отъезда в Сирию как сообщают СМИ, участвовали в военных действиях в Донбассе. В арабскую страну Логинов поехал добровольцем, рассказал Reuters атаман Балтийского казачьего округа Максим Буга, знакомый с Логиновым. Он, по словам атамана, попал на Ближний восток с помощью некоей организации, но называть её не стал. Организация «Другая Россия» сообщила о гибели в Сирии своего соратника, нацбола Кирилла Ананьева. Родственники нескольких россиян подтвердили информацию об их смерти. Григорий Явлинский призвал Владимира Путина прояснить ситуацию с гибелью в Сирии российских наёмников. Но в Кремле считают, что эту информацию кандидат в президенты от Яблока взял из СМИ.

Комментарии

33

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

qroswen 13 февраля 2018 | 14:09

ахаха кто бы сомневался, что письков ничего не знает. однако, тсарь чего-то приболел сразу ))

vezdehod 13 февраля 2018 | 14:13

Дима песков вновь на время стал "инвалидом" ничего - не видит, ничего - не слышит, поэтому - ничего и не знает. Совсем плохой стал.

ajsenev 13 февраля 2018 | 14:34

Святая простота. Ничего не вижу, ничего не знаю... Опять "дурочку" запустил.

zapadnay 13 февраля 2018 | 14:34

vezdehod:
Сценарий всегда один и тот же: ничего не знаем. Но факты, как говорится, вещь упрямая. Потом удивляемся, почему к нам такое отношение в мире.
К тому же, у власти «советские» люди, они не понимают, что в 2|- ом веке трудно скрыть информацию. Рано или поздно,все становится явным.

dorin1987 13 февраля 2018 | 14:15

qroswen: вот что поразительно - до сих пор "ихтамнеты" вписываются за режим царька РФ, который их вот так кидает и сдает.

provincial49 13 февраля 2018 | 14:35

dorin1987: Как сказал Дьявол, люди гибнут за металл...

dorin1987 13 февраля 2018 | 14:37

provincial49: Только жадность? То есть, жадные, трусливые военные РФ, которые только за бабло, и класть на себя и себе подобных? Мельчают....

pusin_patriot 13 февраля 2018 | 14:26

qroswen: Если там реально под замес до 200-сот человек попали и замес уровня - расстрел, сначала артой месили, потом добивали штурмовиками и парой вертушек, месили в землю 4 часа.
Это просто называется расстрел.

При этом непонятки уровня, прикрытия авиацией - никакой, средств ПВО по рукам - никакой, якобы предупредили амеры - ничего не передали.

И это месседж всем этим просепар-группам с прямым опытом боевых действий.
Всем этим "патриоклубам" с задачами заброски.

Вы понимаете что там можно сыграть в шмеля и у них с башкой может быть вообще ни ку-ку?
Так что заболел он своевременно, кстати наверняка будет решаться вопрос с зачисткой здесь, но там такие расклады, в общем у нас снова сейчас непонятки уровня "воевать с другими", "воевать внутри", репрессии или нет? В общем много "интересного".

pacak 13 февраля 2018 | 14:39

qroswen: Песочный человек даже не знает сколько у него часы стоят.

dr_nemos 13 февраля 2018 | 14:11

Браво! Просто песня! СКРЕПА!

marineru 13 февраля 2018 | 14:12

Родина бросит тебя. Всегда.

rassvet_12 13 февраля 2018 | 14:17

marineru: Песков прав в принципе... Все взрослые люди, наверняка с контрактами не от Пескова. Украинцы наивные как дети, вот их надо защишать.

udalennyi2 13 февраля 2018 | 14:36

У вседержителя от новостей недержание желудка, на горшок ушел на пару недель, Песок включил дебила.

bazilgu 13 февраля 2018 | 14:15

Лжецы и лицемеры. Те, кто надеется, что путинские чинушки их в случае чего прикроют, пусть знают, что про них тоже скажут "ихтамнет". Врать и предавать- естественное дело для этой лживой и продажной власти.

rassvet_12 13 февраля 2018 | 14:21

bazilgu: Если подписываешь контракт с военной организацией, Путин не поможет потом. Знай впередь.

bazilgu 13 февраля 2018 | 15:03

rassvet_12: Это так но хоть не врите, что ихтамнет.

ivar1964 13 февраля 2018 | 14:16

Кремль - самая малоинформированная структура в России. А в самом Кремле есть человек, который никогда и ничего не знает. Необычный пресс-секретарь! В другой стране он работал бы дворником, в лучшем случае.

profi1962 13 февраля 2018 | 14:23

Знакомый ответ.

playmaker5 13 февраля 2018 | 14:24

Скажите, всё таки, Вагнер это русский? Или, все таки немножко, чуточку, еврей? И если, (господи православные) он еврей, то где же гешефт?

razval74 13 февраля 2018 | 14:36

playmaker5: Это кликуха поклонника расовой теории по фамилии Уткин. Так что не волнуйся, с антисемитизмом там все в порядке.

kondrakr 13 февраля 2018 | 14:38

playmaker5: Вагнер, вообще-то, ариец и антисемит. Гешефт в кровавом жертвоприношении Одину.

sab171 13 февраля 2018 | 14:49

kondrakr: я конечно извиняюсь, о чем это вы, включаешь телевизор- одни гусские, заходишь сюда- Гешефт, Одина, Вагнер. Когда будут об Ивановых, Петровых, Сидоровых, икре, водке, мордобое, доярке и комбайнере?

sceptic47 13 февраля 2018 | 14:42

playmaker5: "Вагнер" - это позывной Дмитрия Уткина, бывшего командира отряда спецназа. Разве этого нет в методичке?

sagen 13 февраля 2018 | 14:25

Гнать их оттуда сТранными вениками, если не знают такую важнейшую ситуацию. Дело может закончится войной, а они все будут делать вид, что не при делах и это не их рук дело.

eduard53 13 февраля 2018 | 14:29

Утонувшая без помощи подлодка "Курск", дебильные штурмы театрального центра в Москве и школы в Беслане, предвыборные взрывы московских жилых домов, "учения" с сахарным песком в Рязани ... и т.д, и т.п. ... вплоть до сотен россиян, гибнущих ныне на чужой "гражданке" ...
А кремлядь всё не в курсе. Поразительная неосведомлённость!

peresvet73 13 февраля 2018 | 14:31

Как обычно, будет сделана пауза, для того, чтобы глубже увязли во лжи, а затем, на Западе будут выложены фото-видео материалы с трупами и разбитой техникой. Ври и дальше, Письков!

provincial49 13 февраля 2018 | 14:33

Вот так то ихтамнеты, ложили кремляди на вас... Может портянки объяснят, почему Письков, от имени вашего всего, в очередной раз, послал воинов-патриотов нах...?

vserg 13 февраля 2018 | 14:33

Ну, хрен с ними, наемниками. Но как о гражданах РФ о них озаботиться нельзя?

sergo13 13 февраля 2018 | 14:34

Врядли ихтамнеты, даже те кто остался в живых вернутся на родину, потомучто слившие их Генералы за свою задницу переживают!

Знали куда шли? наемничество, незаконные вооруженные формирования - преступление, зачем Чинам в это пачкатся, просто слили и фсе.

vel225 13 февраля 2018 | 14:36

А если из СМИ то это неправда?

andromeds 13 февраля 2018 | 15:01

у него в голове простуда путина... его это очень печалит... Сирия? Какая Сирия? Где это?

irinaapril 13 февраля 2018 | 15:09

Так и в Донецке воюют против регулярной армии одни шахтёры и колхозники, которые прикупили в местном сельпо тяжёлое вооружение.Так и в Сирию исключительно добровольцы едут воевать, с собой везут тяжёлое вооружение.

naaail 13 февраля 2018 | 15:13

На вопрос - который час? Песков отвечал уклончиво.

Самое обсуждаемое

Блоги

Рождённые 9 февраля Поздравить…

5 414 6 7387 09.02
Kпраздники, эхо москвы, день рождения, общество, события
Блоги

Рождённые 12 февраля Поздравить…

5 247 6 6041 12.02
Kпраздники, эхо москвы, день рождения, общество, события
Блоги

Илья Яшин политик

Конкуренция теперь выше — а предложение «Яблока» стало слабее Путин принял решение допустить Явлинского на президентские выборы в качестве своего спаринг-партнера, потому что он безопасен, заранее обречен…

5 327 6 28240 06.02
Kполитика, общество, мнения, путин, явлинский
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Вносим на рассмотрение «антисталинский закон» В России ударными темпами строится именно сталинское государство, где человек — пыль под ногами, а «органы» не ошибаются…

5 488 6 24725 09.02
Kполитика, общество, история, законы, мнения
Блоги

Андрей Бузаров международный обозреватель, политический аналитик (Украина)

Украина и Польша, что дальше? После смены власти в начале 2014 г. новые руководители страны взяли активный курс на героизацию С.Бандеры и всего, что связано с украинским национализмом, заложив, таким образом, мину замедленного действия…

5 130 6 8421 12.02
Kполитика, общество, история, польша, украина, события
Блоги

Инициативная группа обратилась к мэру Москвы с просьбой увековечить память Бориса Немцова «Мы считаем крайне несправедливой ситуацию, при которой память Бориса Немцова, внесшего огромный вклад в становление и развитие новой России, спустя три года после его убийства увековечена не в Москве»...

5 130 6 8668 10.02
Kобщество, немцов, память, события
Блоги

Алексей Мельников публицист

Демократическая желтизна Участники этой мутной «демократической» волны не дают себе отчета в том, что качество её совершенно шариковского свойства вне зависимости от направления движения. И никакой «протест против власти» не оправдывает её хамского содержания

5 95 6 6396 12.02
Kдемократия, общество, власть, государство, мнения
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Придите и помешайте продлению власти Путина Кремль и «забастовщики» ведут к одной цели — повышению «путинского процента». Одни занимаются мобилизацией лояльного электората, другие  — демобилизацией протестного…

5 299 6 21281 08.02
Kполитика, общество, выборы, президент, события
Блоги

Игорь Чубайс автор книги «Чубайс против Путина», доктор философских наук

Истории у нас нет! Напишем нашу историю! Лживая концепция истории России, помноженная на утаивание и искажение важнейших фактов прошлого, возведенная в степень переписывания узловых исторических событий, уничтожает подлинную историю…

5 183 6 14009 12.02
Kистория, общество, мнения
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Подписи за Явлинского и «страшная тайна» Навального Навальный, заявивший о 60% якобы поддельных подписей за Явлинского, обязан объяснить, что именно привело его к этому выводу…

5 137 6 11822 07.02
Kполитика, выборы-2018, навальный, мнения
Новости

Президент Владимир Путин, по некоторым данным, отменил все ближайшие публичные мероприятия Причиной могла стать болезнь или ситуация в Сирии…

5 75 6 6599
Блоги

Ксения Собчак политик

+ Против бойкота выборов Против бойкота выборов Что же будет, если 13-14% от общего числа избирателей присоединятся к бойкоту? За Путина по-прежнему проголосует столько же человек, но их вес среди пришедших увеличится значительно…

5 347 6 30538 08.02
8читать ;смотреть
Kполитика, общество, выборы, видео, мнения
Блоги

Григорий Явлинский политик

О возможном участии в переговорах по Украине Если Путин захочет налаживать отношения с Украиной, и это будет серьезно и искренне, то тогда можно обсуждать и обдумывать, как этому процессу помогать…

5 170 6 16068 07.02
8читать ;смотреть
Kполитика, выборы-2018, рф, украина, мнения
Блоги

+ SpaceX успешно запустила в космос ракету-носитель Falcon Heavy SpaceX успешно запустила в космос ракету-носитель Falcon Heavy По плану, личный электрокар руководителя компании Илона Маска теперь будет летать вокруг Солнца, приближаясь то к Земле, то к Марсу…

5 474 6 49368 07.02
8читать ;смотреть
Kкосмос, видео, события
Блоги

Кусок эфира

Сергей Удальцов: Вероятность второго тура присутствует Поэтому кстати, так сейчас Грудинина и поливают помоями везде. Это вроде бы странно, все говорят: он ручной кандидат. Зачем же его тогда мочить, мы сегодня видим. Про Собчак говорят лояльно. Про Жириновского лояльно…

5 77 6 11545 06.02
Kгрудинин, власть, выборы-2018, эфиры, политика, мнения
Блоги

Алексей Навальный политик

Акция против идиотизма Если бы вам сказали: «выберете одну фоточку, которая объяснила бы всё произошедшее в нашей стране человеку, который спал с 1938 по 2018 год», думаю, многие выбрали именно её…

5 427 6 128738 06.02
Kобщество, политика, власть, мнения

Популярное за неделю

Новости

Сообщения о гибели российских граждан в Сирии подтвердили их родственники и друзья Ранее стали известны имена как минимум пяти человек, убитых в ходе американского авиаудара…

5 71 6 46140
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Я скажу, что тебе, девочка, не надо беспокоиться, потому что у нее теперь в подписчиках будет спецпрокурор Мюллер и все CNN…

5 198 6 172913 10.02
#слушать 47:44 8читать $скачать 10.9 МБ
Голосование
Кто круче в космосе?
5 183 6 21891 07.02
Блоги

Илья Варламов блогер

Как Илон Маск решил обмануть весь мир, но у него ничего не вышло Неужели американцы думали, что им кто-то поверит? Шах и мат! Пойду посмотрю сюжеты РЕН-ТВ про рептилоидов-масонов и мировой заговор!..

5 647 6 297129 07.02
Kобщество, космос, сша, наука, техника, мнения
Блоги

+ Настя Рыбка: «Ровно 5 процентов распознали троллинг, остальные решили, что все «серьезно» Настя Рыбка: «Ровно 5 процентов распознали троллинг, остальные решили, что все «серьезно» Нам, молодым девушкам, нравится что мужчина в любом возрасте проявляет сексуальную активность! И это хорошо!..

5 503 6 144246 09.02
8читать ;смотреть
Kобщество, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6690436
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3291050

Сегодня в эфире