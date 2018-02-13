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Эксклюзив Эха 14:00, 13 февраля 2018

Партия «Яблоко» и штаб Собчак пожаловались в ЦИК на демонстрацию фильма про Путина по «Первому каналу»

Картину Оливера Стоуна телеканал начал демонстрировать накануне. Это незаконная агитация, подчеркнула в интервью «Эху Москвы» лидер «Яблока» Эмилия Слабунова."Наше обращение мы отправили с курьером в ЦИК 12 февраля, который вручил его примерно в 16.00. В этом обращении, так как оно было заблаговременно отправлено, до начала показа фильма Оливера Стоуна «Интервью с Путиным», было требование — принять установленные законом меры по предотвращению указанного нарушения к ведению предвыборной агитации Владимира Путина в организациях СМИ", — сказала она.
Слабунова считает, что незаконная предвыборная агитация налицо. «В анонсах телевизионных программ показ этого фильма планируется с 12 по 15 февраля с 22.30 до 23.40», — отметила она.
Слабунова также добавила, что у Центральной избирательной комиссии опубликовано разъяснение, которое называется «Средства массовой информации и выборы: вопросы и ответы». Там говорится о том, что фильм о кандидате, должностном лице, содержащий его биографию, включая факты служебной деятельности в прошлом, следует расценивать, как агитационный материал, который должен распространяться с соблюдением требований к распространению агитационных материалов.
«Мы предупредили и попросили предотвратить это нарушение, так как 1-я серия фильма была уже показана, то мы сейчас готовим жалобу на сам факт этого нарушения, в связи с тем, что оно не предотвращено», — заключила Слабунова.

В свою очередь, пресс-секретарь Ксении Собчак Ксения Чудинова в интервью радиостанции «Эхо Москвы» сказала, что необходимо разобраться и наказать виновных.
«Мы направили жалобу в ЦИК, конкретно Памфиловой, о незаконной агитации на Первом канале, поскольку фильм Стоуна «Интервью с Путиным» идет 4 часа — это огромная запись. Наш адвокат попросил председателя ЦИК немедленно провести проверку и привлечь виновных к установленной законом ответственности», — сказала она. Чудинова также отметила, что картина вышла до начала агитационного периода, и ко всему прочему, содержит материалы, являющиеся «агитационными, согласно 5 пункту, подпункта 1 статьи 49 Федерального закона РФ – «О выборах президента Российской Федерации».
«Надеемся, что Памфилова более ответственно к этому подойдет, поскольку она демонстрирует и показывает нам всем такую прозрачность, открытость, следование закону, она выносит предупреждения о школьных референдумах. Пусть, пожалуйста, также обратит внимание на незаконную агитацию в пользу одного из кандидатов», — заключила Чудинова.

Между тем, в «Единой России» не увидели ничего противозаконного в демонстрации фильма про Владимира Путина по «Первому каналу». Показ никак не связан с предстоящими выборами, уверен депутат от партии Эрнест Валеев.
«Если это о фильме «Путин», который вышел задолго до выборов и сейчас идет где-то, то какая здесь может быть агитация? Я думаю, нет», — сказал он.
Фильм действительно был снят до старта избирательной кампании, но необходимо в целом смотреть на контекст. Возможно, демонстрация этой картины – это некая подстраховка со стороны «Первого канала» на время, пока президент лечит простуду и отменяет некоторые публичные мероприятия, — сказал в интервью «Эху Москвы» сопредседатель движения в защиту прав избирателей «Голос Григорий Мельконьянц.
«Судя по прошедшей информации, что Владимир Путин простудился, таким образом, они заранее подстраховались, и то эфирное время, которое президент не дополучит, из-за того, что не участвует в публичных мероприятиях, они тем самым пытались компенсировать за счет показа этого фильма», — заключил Мельконьянц.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков вопросы о том, является ли показ фильма Оливера Стоуна по Первому каналу незаконной агитацией перенаправил в Центризбирком. Между тем, в ЦИКе пока никак не прокомментировали эту ситуацию.

Комментарии

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snagging 13 февраля 2018 | 14:09

Да фильм полный отстой. Великий режиссёр ничего не смог сделать с блеклой личностью. Скукота и серость, а второй раз это уже извращение.

vise1 13 февраля 2018 | 14:13

snagging:
Моль,
она и в Африке - Моль !

taglit 13 февраля 2018 | 14:16

vise1: 2018 год будет очень непростым для президента Российской Федерации Владимира Путина; ему грозят проблемы со здоровьем и смещение с поста.

Об этом "Обозревателю" рассказал астролог Влад Росс.

По его словам, "годовой гороскоп Путина включился в день его рождения, и будет распространяться на 2018 год. Самое главное, что бросается в глаза – это вхождение в него Сатурна - планеты трудностей, сложностей, несчастья, тайных врагов и предательства. Это еще и Дом болезней". "Кроме того, Луна, отвечающая за здоровье, оказывается в соединении с Ураном, что означает резкие изменения в здоровье и неконтролируемые ситуации", - добавил астролог.
По этой причине "Путину нужно особенно беречь свое здоровье. Если у него есть какие-то скрытые проблемы, в этом году они могут явно дать о себе знать", - сказал он.

Влад Росс предупредил, что в феврале и марте "может быть неожиданная смена декораций - вплоть до свержения". "О нем может распространяться крайне негативная информация, прямо перед самыми выборами у него может резко падать рейтинг. Хотя сейчас кажется, что все должно быть нормально".

taglit 13 февраля 2018 | 14:18

taglit: это новость от 11 декабря 2017,
Как писал "Обозреватель", ранее Влад Росс предсказал судьбу главаря "ЛНР" Игоря Плотницкого за год до событий, которые произошли в Луганске.
https://www.obozrevatel.com/abroad/vplot-do-sverzheniya-ozvuchen-goroskop-putina-na-2018-god.htm

matros__koshkin_011 13 февраля 2018 | 14:30

На днях было цикой указано, что надпись на жилетке о том, что Путин плохой, - это агитация, и поэтому жилетконосителя штрафанули. С кем замазать, что цика докажет, что фильм о том, что Путин хороший, это нихера не агитация?

(комментарий скрыт)

sborisych 13 февраля 2018 | 15:38

vise1:
А в телеочке- как раз таки наоборот- типа, кремлядский герой нашего безвременья...

vezdehod 13 февраля 2018 | 14:10

Элла Памфилова зальётся "горючими слезами" и вымолвит "Не виноватая яяяяяяя - обращайтесь в "Кисель-ТВ"

fikus74 13 февраля 2018 | 14:12

Зря жалуетесь, друзьям всё, врагам закон.

ginbin_ 13 февраля 2018 | 14:16

А фейковые кадры нацлидера и телефона с ракетным обстрелом показали?

eduard53 13 февраля 2018 | 14:18

ИМХО, простуженный кремлядский трус никаких дополнительных особых бонусов , хоть от ежедневной прокрутки сего хвалебного фильма, не получит. Все всё о нём и так знают.
А Оливер Стоун, уж не знаю, по своей ли творческой воле, или по привлекательному заказу, подвернулся для нашего самозванца ещё одним полезным идиотом, коих в новейшей российской Истории - пруд пруди ...

max3446 13 февраля 2018 | 14:26

Фильм снят до выборов, и причем задолго. посему агитацией не является. Тем более в фильме нет призывов голосовать за Великого Владимира Владимировича. Я вот Явлинского и Собчак бы за такое обращение наоборот, снял с предвыборной гонки. За запрещенные методы ведения избирательной компании, так называемый черный пиар

banderlog13 13 февраля 2018 | 14:29

Вообще-то 1й канал Вовин, поэтому что хочет то и покажут. Вся Рассея Вовина, что хочет то с ней и сделает. Цыц, малявы, нето глаз-то в миг натянут на сами знаете куда.

(комментарий скрыт)

zabral 13 февраля 2018 | 14:45

ТВ его; мой ишак ,хочу еду, хочу нет.

(комментарий скрыт)

ihtamnet 13 февраля 2018 | 15:05

Жаловаться на Путина Путину, это что то новенькое...

askol2016 13 февраля 2018 | 15:19

Пока не закончится показ этого фильма, Памфиловой приказано помалкивать и не вякать. А потом можно прогавкать вслед и показать свою принципиальность.

sborisych 13 февраля 2018 | 15:36

Для того, чтобы дозапудрить мо'зги народонаселению, прозябающему у телеунитаза, не брезгуют ничем. За приболевшего- типа "кандидата"- федеральная телеканализация нарушит всё что тока возможно, и телеочком не моргнёт...

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