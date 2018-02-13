Партия «Яблоко» и штаб Собчак пожаловались в ЦИК на демонстрацию фильма про Путина по «Первому каналу»

Картину Оливера Стоуна телеканал начал демонстрировать накануне. Это незаконная агитация, подчеркнула в интервью «Эху Москвы» лидер «Яблока» Эмилия Слабунова."Наше обращение мы отправили с курьером в ЦИК 12 февраля, который вручил его примерно в 16.00. В этом обращении, так как оно было заблаговременно отправлено, до начала показа фильма Оливера Стоуна «Интервью с Путиным», было требование — принять установленные законом меры по предотвращению указанного нарушения к ведению предвыборной агитации Владимира Путина в организациях СМИ", — сказала она.

Слабунова считает, что незаконная предвыборная агитация налицо. «В анонсах телевизионных программ показ этого фильма планируется с 12 по 15 февраля с 22.30 до 23.40», — отметила она.

Слабунова также добавила, что у Центральной избирательной комиссии опубликовано разъяснение, которое называется «Средства массовой информации и выборы: вопросы и ответы». Там говорится о том, что фильм о кандидате, должностном лице, содержащий его биографию, включая факты служебной деятельности в прошлом, следует расценивать, как агитационный материал, который должен распространяться с соблюдением требований к распространению агитационных материалов.

«Мы предупредили и попросили предотвратить это нарушение, так как 1-я серия фильма была уже показана, то мы сейчас готовим жалобу на сам факт этого нарушения, в связи с тем, что оно не предотвращено», — заключила Слабунова.

В свою очередь, пресс-секретарь Ксении Собчак Ксения Чудинова в интервью радиостанции «Эхо Москвы» сказала, что необходимо разобраться и наказать виновных.

«Мы направили жалобу в ЦИК, конкретно Памфиловой, о незаконной агитации на Первом канале, поскольку фильм Стоуна «Интервью с Путиным» идет 4 часа — это огромная запись. Наш адвокат попросил председателя ЦИК немедленно провести проверку и привлечь виновных к установленной законом ответственности», — сказала она. Чудинова также отметила, что картина вышла до начала агитационного периода, и ко всему прочему, содержит материалы, являющиеся «агитационными, согласно 5 пункту, подпункта 1 статьи 49 Федерального закона РФ – «О выборах президента Российской Федерации».

«Надеемся, что Памфилова более ответственно к этому подойдет, поскольку она демонстрирует и показывает нам всем такую прозрачность, открытость, следование закону, она выносит предупреждения о школьных референдумах. Пусть, пожалуйста, также обратит внимание на незаконную агитацию в пользу одного из кандидатов», — заключила Чудинова.

Между тем, в «Единой России» не увидели ничего противозаконного в демонстрации фильма про Владимира Путина по «Первому каналу». Показ никак не связан с предстоящими выборами, уверен депутат от партии Эрнест Валеев.

«Если это о фильме «Путин», который вышел задолго до выборов и сейчас идет где-то, то какая здесь может быть агитация? Я думаю, нет», — сказал он.

Фильм действительно был снят до старта избирательной кампании, но необходимо в целом смотреть на контекст. Возможно, демонстрация этой картины – это некая подстраховка со стороны «Первого канала» на время, пока президент лечит простуду и отменяет некоторые публичные мероприятия, — сказал в интервью «Эху Москвы» сопредседатель движения в защиту прав избирателей «Голос Григорий Мельконьянц.

«Судя по прошедшей информации, что Владимир Путин простудился, таким образом, они заранее подстраховались, и то эфирное время, которое президент не дополучит, из-за того, что не участвует в публичных мероприятиях, они тем самым пытались компенсировать за счет показа этого фильма», — заключил Мельконьянц.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков вопросы о том, является ли показ фильма Оливера Стоуна по Первому каналу незаконной агитацией перенаправил в Центризбирком. Между тем, в ЦИКе пока никак не прокомментировали эту ситуацию.