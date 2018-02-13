Таиланд ограничит посещение туристами некоторых островов
Отдыхающих будут равномерно расселять по курортам. Между островами будут построены пирсы, чтобы сохранить кораллы. Также планируется установить плавучие центры для отдыха. Ранее в Таиланде запретили курить на пляжах. Местные власти крайне обеспокоены большим количеством мусора, который оставляют туристы.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
neyexo 13 февраля 2018 | 13:59
Как же они будут контролировать? за 2 недели я видел только 1 полицейского.
Кто куда хочет - туда и идут. Те кто возит - мотоциклы, тук-туки и лодки - отвезут куда скажешь