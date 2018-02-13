Таиланд ограничит посещение туристами некоторых островов

Отдыхающих будут равномерно расселять по курортам. Между островами будут построены пирсы, чтобы сохранить кораллы. Также планируется установить плавучие центры для отдыха. Ранее в Таиланде запретили курить на пляжах. Местные власти крайне обеспокоены большим количеством мусора, который оставляют туристы.