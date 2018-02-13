Роспотребнадзор предупреждает о вспышке сибирской язвы в Турции
Официальный представитель ведомства Анна Брычева в интервью ТАСС предупредила, что инкубационный период может длиться до восьми дней. Роспотребнадзор призывает россиян учитывать эту информацию при планировании поездок в Турцию.
Комментарии4
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vasyakirin 13 февраля 2018 | 13:42
Завезли?
А Турки еще не знают?
ed10075 13 февраля 2018 | 14:02
Раньше Онищенко пугал народ подобными заявлениями, рекомендуя при этом мыть яйца перед едой.
Теперь эти функции взял на себя Роспотребнадзор.
zolingen 13 февраля 2018 | 14:17
ed10075: помню, все как идиоты ходили с мытыми яйцами. Не фига не помогало.
zolingen 13 февраля 2018 | 14:15
Правильно, сушку сбили на их подконтрольной территории. И помидоры еще гнилые.