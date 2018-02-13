Владимир Путин простудился

Никаких серьезных заболеваний у него нет, — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он уточнил, что намеченное на сегодня совещание по микроэлектронике отложено – однако, в связи с тем, что мероприятие оказалось неподготовленным. Завтра Владимир Путин сам не поедет на ВДНХ встречаться с участниками форума «Наставник», вместо этого они приедут к нему в Кремль или в Огарёво.