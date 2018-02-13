Владимир Путин простудился
Никаких серьезных заболеваний у него нет, — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он уточнил, что намеченное на сегодня совещание по микроэлектронике отложено – однако, в связи с тем, что мероприятие оказалось неподготовленным. Завтра Владимир Путин сам не поедет на ВДНХ встречаться с участниками форума «Наставник», вместо этого они приедут к нему в Кремль или в Огарёво.
Комментарии62
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ginbin_ 13 февраля 2018 | 14:08
Надеюсь, простуда окажется раком. Как у кореша Чавеса. Будет с кем поговорить нацлидеру на сковородке.
plank1957 13 февраля 2018 | 14:08
Все это сильно смахивает на шпионский боевик.
henry52 13 февраля 2018 | 14:11
Простудифилис -- это серьезно...
zolingen 13 февраля 2018 | 14:12
Не иначе в проруби он с рыбкой уже встречался.
fikus74 13 февраля 2018 | 14:14
Да чтоб ты сдох!
chubuk 13 февраля 2018 | 14:15
"Я вновь повстречался с Надеждой -
Приятная встреча..."
xuato 13 февраля 2018 | 14:16
Холодной водочки откушал с активом на Селигере вот и результат, страна пошла юзом без вождя.
testmeter 13 февраля 2018 | 14:16
"Никаких серьезных заболеваний у него нет" /// А как же "любовь к России". Это очень серьезное заболевание. У Путина эта "любовь" проявляется в самых изощренных болезненных формах
podwodnik 13 февраля 2018 | 14:16
Россия прихворнула? ("Есть Путин - есть Россия" В.Володин). Ну то что нос в районе Москвы надо вытереть понятно, а клизму куда ставить?
bun777 13 февраля 2018 | 14:23
А он не заразный?
cypher 13 февраля 2018 | 14:35
bun777: А как бы было здорово!....
rusich7 13 февраля 2018 | 14:29
Видать простудился когда в Кремле снег лопатой отгребал. Или когда в прорубь окунался. Хотя... праведники, как правило, не простужаются., только грешники.
ostrov_ok 13 февраля 2018 | 14:49
"Простыл наш батюшка, простыл , касатик!"(кф Формула любви)
sasass 13 февраля 2018 | 14:49
Путин это Россия - если болеет Путин , болеет и Россия ....)))