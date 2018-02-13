В Кремле ничего не знают о россиянах–невоеннослужащих, которые могут участвовать в боевых действиях в Сирии
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков порекомендовал по данной теме обращаться в министерство обороны. Он также подчеркнул, что в ходе телефонного разговора Владимир Путин и Дональд Трамп не обсуждали информацию о гибели в Сирии российских граждан. Напомним, целый ряд независимых друг от друга источников утверждают, что в результате американского авиаудара 7 февраля в Сирии могли погибнуть несколько сотен сотрудников частной военной компании «Вагнера». В министерстве обороны эту информацию не комментируют.
Комментарии43
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aisterh 13 февраля 2018 | 14:04
Представляю че ему Трамп сказал... Этот аж заболел.
budweiser23 13 февраля 2018 | 14:07
«Ваш отец дьявол; и вы хотите исполнять
похоти отца вашего. Он был человекоубийца
от начала и не устоял в истине; ибо нет в нем
истины. Когда говорит он ложь, говорит свое;
ибо он лжец и отец лжи».
((Ин.8,44))
Так и должно быть создание ада, дьявол его отец
playmaker5 13 февраля 2018 | 14:09
Скажите, Вагнер это русский? Или, всё-таки, немножко, чуточку еврей? А если еврей, то где гешефт?
alexgross022018 13 февраля 2018 | 14:30
playmaker5: Этот "Вагнер" таки более чем русский. А гешефту - божешь ты мой - медалька, должность в Кремлевской столовой.
vpu2011 13 февраля 2018 | 14:46
playmaker5: таки широко известный в узких кругах национал патриот
ly4_sveta 13 февраля 2018 | 14:11
Все как всегда. Из века в век. Из единиц
искусственно лепят героев, а миллионы
превращают в ,,пушечное мясо".
Если до сих пор, через 70 лет после окончания
Второй мировой, не удосужились собрать все
кости захоронив, и не сосчитав число погибших,
зато фанфары, салюты, парады, праздничная
истерия, фейерверки, ,,ура-патриотизм"...
dr_nemos 13 февраля 2018 | 14:16
Их там нет? ОК, их там не будет.
delovoy_podolsk 13 февраля 2018 | 14:31
О российских гражданах, работающих вне бюджетной сферы, Россия и её власти вспоминают только тогда, когда у них недобор налогов. В остальном судьба граждан их не колышет. Тем вся эта власть демонстрирует свою совдеповскую подлейшую с-с-с-сущность.
papercat 13 февраля 2018 | 14:47
сбросить пару бомб на ИГИЛ, посмотрим сколько там наемников из США окажется
filosof64 13 февраля 2018 | 15:23
пора в отставку всем кремлем под фанфары........