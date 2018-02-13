В Кремле ничего не знают о россиянах–невоеннослужащих, которые могут участвовать в боевых действиях в Сирии

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков порекомендовал по данной теме обращаться в министерство обороны. Он также подчеркнул, что в ходе телефонного разговора Владимир Путин и Дональд Трамп не обсуждали информацию о гибели в Сирии российских граждан. Напомним, целый ряд независимых друг от друга источников утверждают, что в результате американского авиаудара 7 февраля в Сирии могли погибнуть несколько сотен сотрудников частной военной компании «Вагнера». В министерстве обороны эту информацию не комментируют.